French Days : les AirPods Pro 2 sont de retour à prix cassé, vite !

Dans le monde des écouteurs sans fil, les AirPods Pro 2 font partie des modèles les plus recherchés. Son de qualité, réduction de bruit active performante, design réussi, les AirPods Pro 2 cumulent les bons points. Et avec un prix à seulement 199 € pendant les French Days, c’est le bon moment pour craquer

Les French Days débutent tout juste et les offres promotionnelles se bousculent déjà. Jusqu’au 30 septembre, les sites de e-commerce bradent de nombreux produits pour proposer les meilleures baisses de prix.

Vous cherchez de nouveaux écouteurs et les modèles haut de gamme d’Apple vous font de l’oeil ? Les AirPods Pro 2 étaient encore en vente à 279 € il n’y a pas longtemps. Mais durant les French Days, vous pouvez vous les offrir à 199 € sur Cdiscount. C’est une affaire !

Quelles sont les caractéristiques des AirPods Pro 2 ?

Les AirPods Pro de 2ème génération avec connecteur USB-C sont des écouteurs performants qui se distinguent par leur technologie de réduction de bruit active particulièrement efficace. La suppression des bruits ambiants indésirables assure une immersion totale. Pour ceux qui souhaitent rester attentifs à leur environnement, le mode Transparence permet de percevoir les sons extérieurs sans enlever les écouteurs. Le volume s’ajuste automatiquement selon le niveau sonore environnant.

Ce modèle embarque la puce H2. Il bénéficie d’un rendu sonore plus précis, offrant une restitution plus nette et riche en détails. Grâce au suivi dynamique des mouvements de la tête et à l’ajustement selon la forme de l’oreille, l’écoute gagne en profondeur et en réalisme.

Certifiés IP54, ces écouteurs sont résistants aux éclaboussures d’eau et à la sueur, ce qui les rend parfaitement adaptés à une utilisation en extérieur, notamment lors de vos activités sportives.

Enfin, les AirPods Pro 2 offrent une autonomie pouvant atteindre les 6 heures d’utilisation en une seule charge qui peut être prolongée jusqu’à 30 heures grâce à l’étui de recharge.