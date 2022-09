French Days 2022 : les meilleures offres Apple sur iPhone, AirPods, MacBook, Apple Watch et tous les autres produits

À l'occasion des French Days qui se déroulent du 23 au 26 septembre 2022, de nombreux acteurs du e-commerce font des promotions intéressantes pour proposer les produits à prix réduit. Les iPhone, Apple Watch, Airpods, et MacBook n’y échappent pas. Profitez de la baisse exceptionnelle des prix pour faire le plein de produits Apple. Voici un récapitulatif des meilleures offres Apple durant les French Days 2022.

French Days : récapitulatif de toutes les offres sur les produits Apple

Les bons plans French Days sont de retour du 23 au 26 septembre 2022 et c’est l’occasion d’acheter les produits Apple moins cher. Voici les meilleurs bons plans sur les iPhone, Apple Watch, Airpods, MacBook et tous les autres produits de la marque à la pomme.

Les meilleures offres Apple pour les French Days

Apple Watch SE 2021 à 269 € au lieu de 299 €

RETROUVEZ CETTE OFFRE SUR AMAZON

L'Apple Watch SE 40 mm voit son prix chuter à 269 euros sur Amazon à l'occasion des French Days d’automne 2022. Elle est habituellement en vente à 299 euros. Vous bénéficiez donc d'une réduction de 40 €.

L'Apple Watch SE 2021 qui tourne sous WatchOS 4 embarque un écran Retina OLED LTPO en définition de 324 x 394 pixels. Elle offre plusieurs fonctionnalités comme le suivi de votre forme et de votre santé. Vous pouvez ainsi suivre votre fréquence cardiaque, recevoir des informations sur votre sommeil ou encore utiliser votre Apple Watch comme viseur à distance pour votre appareil photo.

Avec son autonomie allant jusqu'à 18 heures et sa résistance à l’eau jusque’à 50 mètres de profondeur, c’est le compagnon idéal pour une utilisation sportive sous toutes les conditions.

À lire également : Notre test sur l'Apple Watch SE

AirPods Max à 501,67 € au lieu de 629 €

RETROUVEZ CETTE OFFRE SUR AMAZON

Vous recherchez un casque audio haut de gamme avec réduction de bruit active ? Les AirPods Max sauront très vous satisfaire ! Normalement en vente 629 €, vous pouvez les avoir moins cher durant les French Days du 23 au 26 septembre. Ils sont actuellement en vente à 501,67 € en coloris rose sur Amazon. Cela correspond à réduction de plus de 127 €. Vous avez aussi les versions Gris sidéral et Vert à 579 € au lieu de 629 €.

Pour rappel, les AirPods Max sont un casque au format Circum-Auriculaire avec une finition premium. On y retrouve une puce H1 pour une expérience d'écoute riche et qualitative. La réduction de bruit active permet d'éviter le bruit extérieur et, avec le Mode Transparence, vous pouvez continuer à entendre les bruits environnants.

À lire également : Notre test des AirPods Max

iPhone 11 64 Go et 128 Go à 509 € au lieu de 539 €

Toutes les offres de l’iPhone 11 64 Go à 509 €

Apple a annoncé la sortie du nouvel iPhone 14 lors de sa traditionnelle Keynote de rentrée le 7 septembre 2022. Pour autant, l’iPhone 11 reste un très bon smartphone en 2022. Si vous souhaitez acheter un smartphone Apple sans vous ruiner, les French Days sont l’occasion idéale pour profiter des offres promotionnelles.

La version 64 Go est actuellement affichée à 509 € chez Amazon, Fnac, Darty, Boulanger et Cdiscount.

Bon à savoir : les membres Cdiscount à volonté peuvent profiter d'une réduction supplémentaire de 30 € grâce au code promo APPLE30CDAV. Le smartphone revient au prix final de 479 €.

À lire également : Meilleur iPhone, quel modèle Apple acheter ?

MacBook Pro 14″ (2021) à 1999 € au lieu de 2249 €

RETROUVEZ CETTE OFFRE SUR AMAZON

Si vous cherchez un MacBook Pro puissant pour moins de 2000 euros, voici une offre intéressante sur Amazon pendant les French Days. Normalement disponible pour 2249 euros, le MacBook Pro 14 pouces M1 Pro est en promotion à 1999 euros, soit 11% de réduction.

Le MacBook Pro 14 pouces est l’ordinateur idéal pour les métiers créatifs (vidéastes, photographes, graphistes…) ou pour toute autre utilisation qui demande un ordinateur puissant et fiable. Il embarque la puce M1 Pro et ses 8 cœurs CPU, 14 cœurs GPU et 16 Go de mémoire unifiée. Son écran mini-led compatible HDR affiche une résolution de 3024 x 1964 px avec une fréquence de rafraîchissement variable jusqu’à 120 Hz. Enfin, sa petite taille et son autonomie de 17 heures permettent une utilisation nomade.

MacBook Air 13” M1 à 1 673 € au lieu de 1 859 €

RETROUVEZ CETTE OFFRE SUR FNAC

Le MacBook Air 13 pouces équipé de 16 Go de RAM et d’un disque dur SSD de 1 To est en promotion de 10% sur la Fnac à l’occasion des French Days. C’est donc une baisse de prix de presque 200 euros sur ce modèle à la mémoire vive et à la capacité de stockage booster. Vous pouvez donc vous l’offrir pour 1673 euros au lieu de 1859 euros normalement.

Apple a sorti cette année le MacBook Air M2, une version un peu plus puissante de la version M1, mais ce nouveau modèle a aussi connu une hausse de prix importante. Le MacBook Air M1 et son tarif nettement plus abordable reste donc une option de choix. Sur ce modèle précis, nous bénéficions de deux options normalement très couteuse sur un MacBook : la mémoire vive a été doublée, passant de 8 Go à 16 Go, et le disque dur SSD est 4 fois plus grand, passant de 256 Go à 1 To.

À l’occasion des French Days, la Fnac propose des Ventes Flash sur de nombreux MacBook Air et Pro.

Retrouvez toutes les offres Fnac sur les MacBook Air et MacBook Pro ici

Écouteurs Powerbeats Pro à 169 € au lieu de 299,95€

RETROUVEZ CETTE OFFRE SUR AMAZON

Pourquoi intégrer les écouteurs Powerbeats Pro à cette sélection Apple ? Tout simplement car la marque Beats appartient à Apple et que les écouteurs Powerbeats Pro bénéficie de toute la technologie Apple au même titre que les AirPods. Pour les French Days Amazon, vous pourrez trouver ce modèle à seulement 169,90 euros alors qu’ils sont toujours en vente sur le site officiel d’Apple à leur prix de lancement de 299,95 euros.

Les écouteurs Powerbeats Pro sont ni plus ni moins que des AirPods destinés à un usage sportif. Le contour d’oreillette permet de s’assurer de ne pas perdre les écouteurs, peu importe l’activité pratiquée. De plus, ce modèle est résistant à la transpiration et offre une excellente autonomie de 9 heures en une seule charge. Ces écouteurs bénéficient en outre de la puissance de la puce H1 d’Apple.

Apple Watch Series 7 (GPS) à 379 € au lieu de 429,00€

RETROUVEZ CETTE OFFRE SUR AMAZON

La Apple Watch Series 8 vient à peine d’être annoncée par Apple et c’est donc l’occasion de profiter de belles offres sur la Series 7. Cette version GPS avec boitier 41 mm passe ainsi de 429 euros à 379 euros. Une belle occasion de s’offrir l’une des meilleures smartwatch du marché.

Beaucoup d’aficionados d’Apple attendaient avec impatience l’annonce de la sortie de la Apple Watch Series 8, mais le nouveau modèle a finalement été relativement pauvre en nouveautés. Du coup, la Apple Watch Series 7 reste un excellent choix si vous chercher un modèle haut de gamme pour un prix plus accessible.

La Series 7 bénéficie du même écran OLED avec la fonction Always-On présent sur la Series 8. Elle est bardée de capteurs qui permettent notamment de mesurer votre taux d’oxygène dans le sang, de faire un électrocardiogramme à tout moment ou de recevoir des alertes en cas de fréquence cardiaque élevée.

Apple Magic Keyboard Touch ID à 141,99€ au lieu de 185,00€

RETROUVEZ CETTE OFFRE SUR AMAZON

RETROUVEZ CETTE OFFRE SUR BOULANGER

Si vous avez un ordinateur équipé d’une puce Apple (M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra ou M2) et que vous cherchez un clavier sans fil, vous pouvez profiter en ce moment d’une belle réduction sur le Magic Keyboard avec Touch ID et pavé numérique. Vous le trouverez sur Amazon et chez Boulanger pour 141,99 euros alors qu’il est normalement en vente pour 185 euros.

Ce clavier offre une excellente qualité de frappe pour optimiser vos tâches en bureautique. Le Touch ID vous permet de vous authentifier rapidement et simplement. Le clavier numérique vous offre un meilleur confort quand vous travaillez sur tableur par exemple. Le Magic Keyboard a une autonomie de 1 mois et il est livré avec son câble USB-C vers Lightning.

Apple iPhone 13 128 Go à 832 € au lieu de 909,00 €

RETROUVEZ CETTE OFFRE SUR AMAZON

Alors que l’iPhone 14 s’apprête à sortir, l’iPhone 13 est actuellement en promotion durant les French Days du 23 au 26 septembre. Encore en vente à 909 €, il est exceptionnellement affiché à 832 € chez Amazon pour la version Bleu ou 859 € pour les autres couleurs et chez les autres sites marchands.

L’iPhone 13, doté d'un écran Super Retina XDR OLED de 6,1 pouces, dispose d'une mémoire vive de 4 Go de RAM, d'une batterie de 3095 mAh compatible avec la recharge rapide et d’un processeur A15. Niveau photo, le smartphone d’Apple n’est pas en reste.

Il est équipé d’un double appareil photo à l’arrière de 12 Mpx : un grand angle f/1.6 et un ultra grand angle f/2.4.

À lire également : Notre test Apple iPhone 13

Apple iMac 24″ à 1 502 € au lieu de 1 669 €

RETROUVEZ CETTE OFFRE SUR FNAC

L’ordinateur de bureau Apple iMac 24″ est actuellement en promotion pour sa version jaune à l’occasion des French Days chez la Fnac. Il bénéficie ainsi d’une baisse de prix de 167 €, soit 10% de réduction sur le modèle Jaune.

Doté de la puce M1 avec son CPU 8 cœurs et GPU 8 cœurs, d’une mémoire vive de 8 Go de RAM et d’un espace de stockage interne de 256 Go en SSD, cet ordinateur dispose d’un écran de 24 pouces et d’une résolution de 4480 x 2520 pixels (4,5K).