French Days Fnac Darty 2022 : les meilleurs bons plans sont ici

C'est parti pour les French Days Fnac Darty de l'autonome. Jusqu'au lundi 26 septembre 2022 inclus, les deux enseignes proposent des promotions sur de nombreux produits high-tech. Nous avons sélectionné pour vous les meilleurs bons plans proposés à cette occasion.

Le top des offres high-tech French Days 2022 Fnac Darty

Fnac et Darty font partie des enseignes à l'origine des French Days. Quelques mois après l'édition du printemps, elles sont de retour avec de nouvelles promotions intéressantes pour vous permettre de réaliser des économies sur vos achats.

Difficile de dénicher les meilleurs bons plans French Days puisqu'ils concernent des centaines de produits. Pour vous aider à profiter des meilleures promos high-tech, nous vous proposons notre sélection qui sera régulièrement mise à jour avec de nouvelles offres qui apparaissent tout au long de l'évènement.

Écouteurs sans fil JBL Tune 225TWS à 39,99 €

Profitez des French Days de la rentrée chez la Fnac pour vous offrir les écouteurs intra-auriculaires sans fil JBL Tune 225TWS à prix réduit. Vous pouvez en effet vous les procurer pour seulement 39,99€ au lieu du prix conseillé de 99,99€ sachant que le prix le plus bas pratiqué ces dernières semaines est de 59,99 €. Vous bénéficiez dans tous les cas d'une réduction d'au moins 33%.

On ne présente plus JBL qui est connu pour ces accessoires audio de qualité. Les écouteurs JBL TUNE 225TWS ne font pas dans la moyenne et offrent un son qui satisfera les oreilles les plus sensibles. Son autonomie monte jusqu'à 19h avec l'étui de chargement de poche.

Casque sans fil Jabra Elite 45h à 49,99 €

Le Jabra Elite 45H s'affiche à un prix très attractif de 49,99 € au lieu de 89,99 € habituellement chez Fnac. Cela correspond à une réduction d'un peu moins de 45%. Il s'agit d'une offre généreuse sur ce casque au bien construit, compact et pliable. Ses coussinets en mousse à mémoire de forme offrent un bon confort à l'usage.

Vous bénéficiez par ailleurs d'une bonne qualité d'un son, d'une connexion Bluetooth multipoint ainsi que d'une autonomie colossale de 50 heures. Et lorsque vous vous retrouvez à court de batterie, il suffit de 15 minutes de charge pour retrouver 10 heures d'autonomie. Enfin, ce casque dispose de deux micros pour vous permettre de passer des appels de qualité.

Jabra Elite 7 Active + chargeur à induction à 139 €

À l'occasion des French Days chez la Fnac, vous pouvez profiter d'une réduction de -30% sur la paire d'écouteurs sans fil Jabra Elite 7 Active avec son chargeur à induction. Elle est à 139,99€ au lieu de 199,99€ en ce moment. Ces écouteurs ont un design compact et s'adaptent à toutes les formes d'oreilles tout en maintenant parfaitement même quand vous bougez.

Ils sont certifiés IP57 et sont donc résistants à l'eau et la transpiration. Autre atout majeur : ils sont compatibles avec la réduction de bruit active pour vous permettre de plonger dans vos contenus sans être gêné par les bruits extérieurs. Enfin, leur autonomie peut monter jusqu'à 8h.

Galaxy Watch 4 44 mm à 199 €

À l'occasion de la deuxième vague des French Days 2022, la Galaxy Watxh 4 de Samsung dans sa version 44 mm voit son prix baisser de 100 € chez la Fnac. La montre connectée est disponible en ce moment sous la barre des 200 €, soit à 199,99 € au lieu de 299, 99 €. Vous bénéficiez ainsi d'une réduction de 100 € ou 33%.

Avec la Galaxy Watch 4, vous profitez de toutes les fonctionnalités d'une montre connectée : suivi du sommeil, elle mesure votre composition corporelle, ECG, pression artérielle ou encore le suivi précis vos entraînements.

Lenovo Tab P11 Plus à 229 €

La tablette Lenovo Tab P11 Plus dans sa version 64 Go est proposée au meilleur prix chez Fnac Darty dans le cadre des French Days de l'automne 2022. L'appareil est affiché à 279 € au lieu de 329 € mais il est possible de profiter d'une réduction de 50 € grâce à une offre de remboursement.

Pour rappel, la Lenovo Tab P11 Plus est une tablette milieu de gamme équipée d'un écran 2K de 11 pouces avec une définition de 2000 x 1200 pixels. Sous le capot, on retrouve le processeur MediaTek Helio G90T épaulé par une mémoire vive de 4 Go de RAM et un stockage de 64 Go extensible jusqu'à 1 To. Enfin, sa batterie de 7700 mAh lui permet de tenir au moins une journée d'utilisation.

Enceinte Bluetooth Bose SoundLink Revolve+ II à 249 €

Au lieu de son prix conseillé de 329 €, la Bose Soundlink Revolve+ s'affiche à seulement 249 € chez Fnac et Darty dans le cadre des French Days 2022. Vous bénéficiez d'une réduction de 25% sur l'enceinte Bluetooth haut de gamme de Bose. Celle-ci diffuse un véritable son à 360° avec un rendu profond et puissant dans toutes les directions.

Elle dispose d'une poignée souple pour la saisir et la transporter facilement. Elle bénéficie aussi d'une certification d'étanchéité IP55. Enfin, la Revolve+ II assure jusqu'à 17 heures d’écoute grâce à la batterie lithium-ion rechargeable.

Samsung SSD 980 Pro 2 To à 299 €

Le Samsung 980 Pro est un SSD NVMe M.2 très performant. Compatible PCIe 4.0, il offre des vitesses allant jusqu'à 7000 Mo/s en lecture et 5100 Mo/s en écriture. Ces caractéristiques lui permettent d'être de bénéficier d'une entière compatibilité avec la PS5. Vous pouvez donc l'utiliser aussi bien avec la console de Sony qu'avec un PC. Pendant les French Days de l'automne 2022, Fnac le propose au prix réduit de 299,99 € alors qu'il faut habituellement débourser 345 €.

Samsung Galaxy S20 FE 5G à 399 €

Pour les French Days de l'automne 2022, Fnac et Darty proposent le Samsung Galaxy 20 FE 5G à 399 €. Le prix affiché à la base est de 499 € au lieu de 549 € en temps normal, mais vous pouvez profiter d'une offre de remboursement de 100 € qui ramène le prix à 399 €.

Le S20 FE bien qu'il commence à dater reste un excellent smartphone doté d'un écran Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces en définition Full HD+, avec un taux de rafraichissement de 120 Hz. Son SoC Snapdragon 865 est épaulé par 6 Go de RAM et d'un espace de stockage de 128 Go (extensible jusqu'à 1 To via carte microSD).

Le smartphone dispose d'une batterie de 4500 mAh. Pour la partie photo, vous avez un triple capteur (12 + 8 + 12 MP) à l'arrière et d'un capteur de 32 MP pour les selfies.