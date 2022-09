French Days Cdiscount 2022 : notre sélection des offres incontournables

Les French Days Cdiscount de la rentrée sont lancés. Le site propose des réductions importantes sur une variété de produits, notamment des articles high-tech. Jusqu'au lundi 26 septembre 2022, vous trouverez sur cette page les meilleures offres promotionnelles des French Days sur Cdiscount. La liste sera donc régulièrement mise à jour.

Le top des promos French Days chez Cdiscount

La deuxième vague des French Days 2022 est lancée chez Cdiscount. L'enseigne propose de nombreux produits en promotion. Que vous recherchiez un smartphone, des objets connectés ou encore une TV, il y a des occasions qui vous permettront de réaliser des économies.

Pour vous aider dans vos recherches des meilleurs bons plans, nous avons sélectionné ici les offres high-tech à ne pas manquer sur Cdiscount lors des French Days 2022 de l'automne. Bien entendu, cette sélection sera mise à jour au fur et à mesure que de nouveaux bons plans French Days apparaitront durant tout l'événement.

Et pour ne rater aucune occasion parmi les bons plans proposés ailleurs, nous vous vous invitons également à jeter un œil sur les promotions en cours du côté de Fnac/Darty.

Xiaomi Mi Body Scale 2 à 14,99 €

Pour celles et ceux qui souhaitent surveiller leur poids et bien d'autres informations sur leur corps, voici une offre à saisir pendant les French Days de l'automne 2022. La balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est à moins de 15 € sur Cdiscount au lieu de 26 € habituellement sur Cdiscount. Vous bénéficiez d'une réduction de 42%.

La balance connectée Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est disponible dans un coloris blanc. D'une taille discrète, elle peut se poser dans n'importe quel coin de vos pièces ou se ranger facilement. Vous pourrez vous en servir pour mesurer non seulement votre poids, mais aussi votre taux de masse hydrique, votre indice de masse grasse (IMG), masse musculaire, indice de masse corporelle (IMC), masse osseuse, ainsi que votre âge métabolique…

Toutes les données sont présentées et sauvegardées sur votre smartphone via une liaison Bluetooth et à travers l'application Xiaomi Fit. La balance pèse 1,7 kg.

SSD de 1 To PNY CS900 à 59,99 €

Si vous recherchez un SSD pour booster votre PC ou remplacer votre stockage existant, le PNY CS900 d'une capacité de 1 To est en promotion sur Cdiscount. Dans le cadre des French Days, il est à 59,99 euros au lieu de 101 €. Cela correspond à une réduction de 40%.

Le modèle CS900 de la marque PNY est au format SATA 6.0 Gb/s et offre 4 fois la vitesse d'un disque dur classique. Vous pouvez en effet profiter d'un débit allant jusqu'à 550 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture. Ce SSD est garanti trois ans par le fabricant.

Aspirateur balai Dyson V8 Extra à 275 € avec le code promo 25DES299

Si vous recherchez un un aspirateur balai performant n'avez que moins de 300 € à lui consacrer, voici une offre pour vous. Le Dyson V8 Extra est disponible sur Cdiscount à 275 euros. Le prix affiché est de 299 €, mais il suffit de renseigner le code promo 25DES299 avant de valider votre commande. Ce code vous offre une réduction de 25 € qui ramène le prix de l'aspirateur juste sous la barre des 275 €.

Parfait pour tous les types de sols, le Dyson V8 Extra est propulsé par un moteur de 110 000 tours/minute. Il produit une force centrifuge qui n'épargne aucun grain de poussière. Vous pouvez l'utiliser sur deux niveaux de puissance : en mode normal qui vous offre une autonomie de 40 minutes ou en mode Max pour 7 minutes d'utilisation.

Galaxy S20 FE 5G à 349 € avec le code promo 50DES499 + ODR de 100 €

150 euros de réduction. Voilà ce que propose Cdiscount sur le Galaxy S20 FE 5G pendant les French Days de l'automne 2022. Le smartphone Samsung vous reviendra à 349 € grâce à une première réduction de 50 € avec le code promo 50DES499. Vous paierez donc 449 € à l'achat puisque le téléphone est affiché à 549 €. Ensuite, vous pourrez profiter d'une offre de remboursement de 100 €.

Pour rappel, le Samsung Galaxy S20 FE est un smartphone haut de gamme de 2021 qui dispose d'un écran Super AMOLED de 6,5 pouces en définition Full HD+, un SoC Snapdragon 865 épaulé par une mémoire RAM de 6 Go et 128 Go de stockage interne extensibles jusqu'à 1 To. Sa batterie d'une capacité de 4500 mAh qui pourra tenir deux jours avec une utilisation modérée. N'hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S20 FE.

Galaxy S21 FE 5G à 449 € avec le code promo 50DES499 + ODR de 100 €

La même promotion est valable sur le Galaxy S21 FE 5G. Cdiscount offre dans un premier temps une réduction de 50€ grâce au code promo 50DES499. Ensuite, vous bénéficiez d'une ODR de 100 €. Qui fait passer le prix de 599 € à 449 €. Pour tout savoir du smartphone, nous vous invitons à consulter notre test complet du Samsung Galaxy S21 FE.

Google Pixel 6a + Google Nest Hub à 459 €

Pendant les French Days sur Cdiscount, il est possible de vous procurer un Google Pixel 6a en bundle avec l'enceinte connectée Google Nest Hub. C'est un combo intéressant qui s'affiche à un prix en baisse de 100 €, soit le tarif de la Nest Hub. Ce dernier est en effet proposé au prix conseillé de 99,99 € et le Pixel 6a à 459 €. Pour un Pixel 6a acheter, Cdiscount vous offre donc l'enceinte connectée.

iPhone 11 64 Go à 509 € ou 479 € pour les CDAV

L'iPhone 11 reste un bon smartphone Apple en 2022. Si vous souhaitez faire vos premiers pas sur iPhone ou que vous disposez d'un vieux modèle, voici une occasion à saisir. Pour les French Days, il est à 509 € sur Cdiscount, mais les membres Cdiscount à volonté peuvent profiter d'une réduction supplémentaire de 30 € grâce au code promo APPLE30CDAV. Le smartphone revient au final à 479 €.

Pour en venir aux caractéristiques de l’iPhone 11, il dispose d'un écran Liquid Retina HD de 6,1 pouces de définition 1792 x 828 pixels. Il est équipé de la puce Apple A13 Bionic toujours aussi performante. La partie photo se compose d'un double capteur de 12 MP. Grâce au support exemplaire d'Apple, il est compatible avec iOS 16.

TV LED LG 55B23 2022 à 950 € avec le code promo 50DES499

Si vous cherchez un nouveau téléviseur en ce moment, voici un modèle récent de l'année 2022 de chez LG qui a tous les atouts pour vous plaire. Grâce à sa connectique HDMI 2.1 et son taux de rafraichissement de 100 Hz, elle est parfaite pour les consoles de nouvelle génération, notamment la PS5 de Sony. D'un format de 55 pouces, sa taille est plutôt grande pour convenir à tout le monde.

Il s'agit d'une TV 4K UHD compatible Dolby Vision et Atmos. Il va sans dire qu'elle offre une excellente qualité d'image, LG oblige. Dans le cadre des French Days, cette TV LED est à 950 € chez Cdiscount avec le code promo 50DES499.