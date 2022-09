French Days Amazon 2022 : le top des offres high-tech à saisir maintenant

Les French Days de la rentrée sont en cours chez Amazon. Nous avons sélectionné pour vous les meilleures promotions du site sur les produits high-tech. Bien sûr, cette liste sera régulièrement mise à jour pendant l'événement.

Les French Days battent leur plein sur Amazon. Jusqu'au lundi 26 septembre inclus, le géant du e-commerce, à l'instar des autres enseignes propose une avalanche de bons plans sur toutes sortes d'articles. Le moment est propice pour faire des économies sur vos achats.

Et pour avoir une vue d'ensemble sur ce qui se passe ailleurs, nous vous invitons à jeter consulter nos sélections sur les bons plans French Days Fnac Darty, Cdiscount ou encore Boulanger.

Les meilleures offres high-tech French Days 2022 chez Amazon

Sandisk Ultra 128 Go à 17,94 €

Ce bon plan proposé pendant les French Days sur Amazon permet d'acheter la SanDisk Ultra d'une capacité de 128 Go au petit prix de 17,94 €. De quoi augmenter la capacité de stockage de votre smartphone, votre Nintendo Switch ou tout autre appareil compatible.

Cette carte mémoire est de la classe 10 pour enregistrer et visionner des vidéos en Full HD. Elle est aussi de la classe applicative A1 pour un chargement plus rapide de vos applications sur smartphone. Enfin, elle offre des vitesses de transfert pouvant aller jusqu'à 120 Mo/s (peut déplacer jusqu'à 1 000 photos par minute).

Crutial BX 500 1To à 69,90 €

Pour les French Days, Amazon propose une offre promotionnelle sur le SSD Crucial BX500 d'une capacité de 1 To. Ce dernier est vendu au tarif de 69,99 euros au lieu de 83,99 euros, ce qui correspond à une réduction de 17%. Le Crucial BX500 est un SSD interne au format standard SATA 6.0 Gb/s de 2,5 pouces. Il offre des vitesses séquentielles allant jusqu'à 540 Mo/s en lecture et 500 Mo/s en écriture.

Galaxy Buds 2 à 84 €

Si vous êtes à la recherche des Samsung Galaxy Buds2 en promotion pendant les French Days sur Amazon, cette offre est pour vous. Déjà proposé à prix réduit à 93,99 € au lieu de 149,99 €, vous pouvez profiter d'une réduction supplémentaire de 10 € en appliquant un coupon disponible en ce moment.

Les Galaxy Buds2 proposent la réduction de bruit active grâce à deux microphones qui détectent les bruits ambiants. Ils affichent un design ergonomique, délivrent un son immersif et offrent une autonomie longue durée (jusqu’à 5h d’écoute avec la réduction active de bruit et 15h de plus avec un étui complètement chargé). Pour en savoir plus, vous pouvez consulter notre article consacré au test des Samsung Galaxy Buds2.

Clavier Logitech MX Keys Plus à 89,99 €

Pour les French Days, le clavier sans fil Logitech MX Keys Plus est vendu avec son repose-poignets à moins de 90 euros chez Amazon. En temps normal, il faut débourser 150 €. La réduction proposée est donc de plus de 50 € (36%).

Ce clavier peut être utilisé avec différents appareils. Il est compatible avec les systèmes macOS, Windows, Linux, iOS et Android. Il peut être relié à plusieurs appareils en même temps par l'intermédiaire du bouton Easy-Switch qui permet de passer d'un appareil à un autre sans effort.

Apple Watch SE 2021 à 269 €

L'Apple Watch SE 40 mm est disponible sur Amazon au tarif de 269 euros au lieu de 299 euros, ce qui correspond à une réduction de 10%. C'est un prix intéressant proposé à l'occasion des French Days sur Amazon.

Tournant sous le système watchOS 4, l'Apple Watch SE dispose d'un écran Retina OLED LTPO en définition de 324 x 394 pixels. Elle offre de nombreuses fonctionnalités de tracking sportif et de suivi de vos données sanitaires comme la fréquence cardiaque en continu. Son autonomie va jusqu'à 18 heures. Enfin, la Watch SE est compatible avec le WiFi 5, le Bluetooth 5.0 et est étanche jusqu'à 50 mètres.

Nvidia Shield TV à 119 €

La Nvidia Shield TV qu'on ne présente plus est à l'honneur sur Amazon dans le cadre des French Days. Au lieu de 240 €, elle est à 120 € en ce moment sur le site e-commerce.

Il s'agit de la version 2019 de l'appareil. Cette passerelle multimédia se présentant sous la forme d’un tube cylindrique vous permet de profiter d'Android TV sur votre téléviseur. Il embarque une mémoire vive de 2 Go de RAM et un espace de stockage interne de 8 Go extensible par l'intermédiaire d'un port microSD.

Google Pixel 6 à 499 €

Le Google Pixel 6 est à 499 € au lieu de 649 € sur Amazon. Ceci est une occasion pour l'acheter moins cher. Ce modèle est l'un des meilleurs smartphones Android du marché en 2022. Il dispose qui d' un écran AMOLED de 6,4 pouces en définition Full HD+ (1080 x 2400 pixels. Son SoC Tensor, le premier signé Google est épaulé par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage (non extensible). Vous pouvez lire notre test du Google Pixel 6 pour tout savoir du smartphone.