iMac M1 : Apple présente son PC avec écran 4.5K, clavier Touch ID… et plein de coloris !

Apple vient de lever le voile sur un nouvel iMac. Cette nouvelle génération d'ordinateurs est alimentée par un processeur M1 développé par Apple Silicon.Dans la foulée, le géant de Cupertino inaugure un nouveau design avec des tranches plates façon iPhone 12, un nouvel écran ultra fin et des accessoires revus, dont un clavier avec Touch ID.

Ce mardi 20 avril 2021, Apple a annoncé une myriade de nouveaux produits : les très attendus AirTags, une nouvelle Apple TV 4K avec une télécommande retravaillée, un iPad Pro M1 et (enfin) une nouvelle génération d'iMac. Pour la première fois, l'ordinateur de bureau est alimenté par un processeur M1 signé Apple Silicon plutôt qu'une puce conçue par Intel. “Le nouvel iMac porte tout ce que les gens aiment de l'iMac à un tout autre niveau” affirme Greg Joswiak, vice-président marketing chez Apple.

Ce n'est pas une surprise. Fin 2020, Apple avait déjà amorcé la transition vers des processeurs basés sur une architecture ARM, comme les chipsets au sein des ses iPhone. Le géant californien avait annoncé trois machines avec une puce M1 : un Mac mini, un MacBook Air et un MacBook Pro.

Quelles nouveautés pour l'iMac 2021 ?

Plusieurs mois plus tard, c'est au tour des iMac d'avoir droit à la révolution M1. Cette puce ARM offre des performances en forte hausse (jusqu'à 85% pour le CPU) et une meilleure autonomie de la batterie. Comme les MacBooks annoncés l'an dernier, l'iMac s'allume automatiquement en l'espace d'une seconde et est capable d'afficher des applications iOS. Tout ça est évidemment le résultat du processeur M1, dont les résultats sur MacBooks sont saisissants.

Cette génération est construite autour d'un écran rétina 4,5K de 24 pouces. Cette dalle True Tone offre une luminosité de 500 nits. Apple promet “‘un revêtement antireflet de pointe pour un confort et une lisibilité accrus”. Les bords autour de l'écran sont désormais plats et tranchants comme ceux des iPhone 12. Ultra fin, l'iMac ne mesure que 11,5 millimètres d'épaisseur.

Apple lance un clavier avec Touch ID intégré

Le géant de Cupertino a notamment amélioré des 6 haut-parleurs des iMac en y ajoutant la technologie Spatial Audio. Cette technologie, déjà à l'oeuvre sur les AirPods Pro et les AirPods Max, simule le rendu sonore d'une salle de cinéma. Si un acteur situé à gauche de l'écran discute, les haut-palreurs diffuseront le son différent que s'il se trouve à la droite. L'option vise à rendre compte de l'emplacement des sources audio dans un film. Apple intègre une caméra HD FaceTime 1080p.

Côté connectique, l'iMac est doté de quatre prises USB-C, deux prises Thunderbolt et une prise audio jack 3;5 mm. Apple glisse le port Ethernet 1 Gbit/s dans l'adaptateur secteur pour désengorger votre espace de travail. Notez qu'Apple a logé le lecteur d'empreintes Touch ID au clavier qui accompagne l'iMac. Apple procède déjà de la sorte sur les MacBook. Sans surprise, la marque commercialise aussi une gamme de souris Magic Mouse qui reprend les couleurs de la gamme. Enfin, l'iMac est compatible avec l'écran 6K Pro Display XDR.

Quelle date de sortie et quel prix ?

Apple décline l'iMac 2021 en 7 coloris : vert, orange, rouge, rose, violet, bleu et gris. L'iMac 2021 sera disponible à la précommande dès le 30 avril 2021 sur l'Apple Store. Les ordinateurs seront ensuite disponibles sur le marché dans le courant de mai. Apple propose cette nouvelle génération d'ordinateurs de bureau au prix de départ de 1 449 €. Voici la grille tarifaire complète :

iMac M1 256 Go/ 8 Go/ CPU 8 coeurs/ GPU 7 coeurs :1 449 €

iMac M1 256 Go/ 8 Go/ CPU 8 coeurs/ GPU 8 coeurs :1 669 €

iMac M1 512 Go/ 8 Go/ CPU 8 coeurs/ GPU 8 coeurs :1 899 €

Que pensez-vous de ces nouveaux iMac ? Avez-vous été séduit ? On attend votre avis dans les commentaires ci-dessous.