French Days Boulanger 2022 : les bons plans à ne pas rater

La deuxième vague des French Days 2022 est en cours chez Boulanger. Vous y trouvez des offres sur une variété de produit. Mais dans cet article, nous nous intéressons aux meilleurs bons plans sur les produits high-tech. Bien sûr, la page sera mise à jour au fur et à mesure pour vous permettre de ne rien rater.

Les promotions des French Days vous permettront de réaliser de belles économies sur de nombreux produits. Boulanger, l'une des 6 enseignes fondatrices de l'événement ne reste pas en marge de cette nouvelle édition. Durant tout le week-end, et ce jusqu'au lundi 26 septembre 2022 inclus, vous trouverez sur cette page les meilleures offres du site.

Et pour aller plus loin, n'hésitez pas regarder ce qui se passe ailleurs pendant les French Days, notamment chez Fnac Dart et Cdiscount.

Le top des bons plans high-tech French Days 2022 sur Boulanger

Lenovo Smart Clock Essential à 19,99 €

Boulanger propose l'horloge intelligente Smart Clock Essential de Lenovo à un petit prix à l'occasion des French Days de la rentrée. Elle profite d'une réduction de 60% pour passer de 60 € à 20 €. Disponible dans un coloris gris, le réveil connecté dispose d'un écran de 4 pouces de définition 800 x 480 pixels. Ce dernier lui permet d'afficher l'heure et d'autres informations utiles comme la température qu'il fait.

L'appareil est compatible avec le Bluetooth 5.0 et l'assistant vocal Google. Là se trouve toute sa force puisqu'il est possible de le relier sans-fil à d'autres appareils pour lancer de la musique, contrôler la maison ou encore écouter des livres audio et la radio.

Caméra de sécurité Xiaomi Mi 360 à 30 €

On ne présente plus la caméra de sécurité Xiaomi Mi Home Security 360° qui vous aidera à retrouver la tranquillité chez vous. Caméra d'intérieur, elle se pose facilement sur un meuble et dispose d'une vision rotative à 360°. De quoi ne rien rater de ce qui bouge. Elle peut également être fixée sur le plafond ou un mur. Alors qu'on la retrouve habituellement à 39,99 €, elle est actuellement à 29,99 € sur Boulanger à l'occasion des French Days 2022.

Serrure connectée Nuki Smart Lock V3 à 109 €

Proposée habituellement à 150 €, cette serrure connectée s'affiche à 109 € en ce moment sur Boulanger dans le cadre des French Days 2022 de la rentrée. Cela correspond à une réduction de 27%. Le Nuki Smart Lock 3 vous permet de verrouiller ou déverrouiller votre serrure depuis votre smartphone ou montre connectée via une liaison Bluetooth.

Vous pouvez configurer le verrou connecté pour ouvrir et fermer automatiquement la porte d'entrée quand vous arrivez ou partez de chez vous. Il est par ailleurs compatible avec Alexa, Google assistant, Siri et HomeKit.

Pack ampoules Philips Hue + Pont + Amazon Echo Dot 4 à 120 €

Ce pack vous offre tout ce qu'il faut pour configurer un éclairage connecté contrôlable sans effort avec Alexa. Il est composé de deux ampoules Philips Hue White & Color, d'une enceinte connectée Amazon Echo Dot 4 et d'un pont de connexion Hue pour tous les lier. L'ensemble s'affiche au tarif promotionnel de 119,99 € au lieu de 199,99 €.

JBL Charge 3 à 99,99 €

Pour les French Days 2022 sur Boulanger, la JBL Charge 3, une enceinte Bluetooth portable haut de gamme fait l'objet d'une réduction de 32%. Cette enceinte se déplace facilement et vous accompagne où que vous alliez. Elle produit un son de 20 Watts qui est suffisant pour mettre de l'ambiance chez vous sans déranger les voisins.

Elle est par ailleurs compatible avec la connexion multipoint, ce qui vous permet de le connecter à jusqu'à 3 appareils simultanément. Autre atout : vous pouvez l'amener à la piscine puisqu'elle bénéficie de l'indice d'étanchéité IPX7. En d'autres termes, elle est étanche jusqu'à 1m de profondeur. Enfin, la JBL Charge 3 offre une autonomie de 20 heures et se charge intégralement en 4h.

Bose QuietComfort 45 à 229 €

Le casque Bose QC45 fait partie des meilleurs modèles du marché et, à l’occasion des French Days qui se déroulent du 23 au 26 septembre 2022, il est en promotion chez Boulanger. Déjà affiché avec une réduction de prix de 7%, il bénéficie d'une promotion supplémentaire de 20 euros quand vous mettez le casque dans votre panier. Vous pouvez donc vous le procurer pour seulement 229 euros au lieu de 269,99 euros.

TV QLED Samsung QE55Q82B 2022 à 899 €

Vous profitiez des French Days 2022 pour vous offrir cette TV QLED signée Samsung. D'une taille de 55″, c'est un modèle 4K UHD offrant un taux de rafraichissement natif de 100 Hz et elle est dispose d'un port HDMI 2.1. C'est donc une TV parfaitement adaptée pour la PS5 pour profiter d'images fluides lors de vos séances de jeu.

Proposée habituellement à 1190 €, cette TV est disponible en ce moment à 899 €. Vous bénéficiez donc d'une réduction de 291 €, soit une baisse de prix de 24%.