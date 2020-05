French Days 2020 : les meilleures offres TV à ne pas rater

Les French Days 2020 tombent Ă pic pour les personnes dĂ©sirant s’Ă©quiper d’une nouvelle TV 4K. Plusieurs enseignes du e-commerce proposent durant l’Ă©vĂ©nement une multitude de rĂ©fĂ©rences allant de l’entrĂ©e de gamme au très haut de gamme. Pour vous aider Ă faire votre choix, nous avons sĂ©lectionnĂ© les meilleures offres French Days 2020 portant sur les TV 4K.

Attention : les bons plans ont souvent une échéance que ce soit à cause des stocks disponibles, ou tout simplement parce que ces derniers ont fait l’objet d’une vente flash. Nous nous efforçons d’éviter ce problème dans cet article – si vous rencontrez une offre terminée, revenez nous voir un peu plus tard et n’hésitez pas à le signaler dans les commentaires pour que nous le remplacions au plus vite !

Le top des offres French Days 2020 sur les TV 4K

En 2020, les modèles de TV 4K sont de plus en plus accessibles, notamment lors de l’Ă©dition du printemps des French Days. Que ce soit pour regarder un programme sportif, un film sur Netflix, un clip sur Youtube, les photos de nos dernières vacances, les TV font plus que jamais partie intĂ©grante de notre quotidien. Si vous envisagez d’en acheter une, c’est le bon moment avec des promos et bons plans qui vous permettront de faire de belles Ă©conomies.

TV LED Continental Edison 55″ Ă 249.99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TV CONTINENTAL EDISON 55″

On commence notre sĂ©lection avec un tĂ©lĂ©viseur LED Continental Edison d’une diagonale de 55 pouces proposĂ© Ă 249.99 € au lieu de 324.99 € sur Cdiscount. Pour ce prix, ne vous attendez pas Ă ce qu’elle soit connectĂ©e. Elle offre cependant 3 ports HDMI et 2 ports USB. D’une dĂ©finition 4K, elle embarque Ă©galement un Tuner TV numĂ©rique : DVB-C, DVB-T, DVB-T2. L’achat d’une box TV ou bien encore un Google ChromeCast est recommandĂ© si vous souhaitez accĂ©der au diffĂ©rents services de streaming vidĂ©o et autres applications.

Smart TV Toshiba 50″ 50UA3A63DG 4K Ă 299.99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA SMART TV TOSHIBA 50UA3A63DG

Nous continuons avec une rĂ©fĂ©rence de Toshiba, la TV 50UA3A63DG qui passe Ă 299.99 €, toujours sur Cdiscount Ă l’occasion des French Days. Cette dernière arbore une dalle de 50 pouces (126cm), et embarque la technologie d’amĂ©lioration de l’image Dolby Vision ainsi que 4 ports HDMI, 2 ports USB, 1 entrĂ©e vidĂ©o composite, 1 entrĂ©e audio, 1 entrĂ©e vidĂ©o composante / VGA, 1 port rĂ©seau, une sortie casque et 1 sortie audio numĂ©rique (optique). ConnectĂ©e, vous pourrez accĂ©der aux applications les plus populaires tels que YouTube, Netflix ou bien encore Prime VidĂ©o.

TV LED Samsung UE58RU6105 à 499 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TV SAMSUNG UE58RU6105

Avec une diagonale de 58 pouces (148cm), la TV Samsung UE58RU6105 est une excellente alternative entre les modèles entrée, haut de gamme. Boulanger baisse son prix initial de 699 € pour la proposer à 499 € durant les French Days. 4K, elle est également connectée et intègre les assistants vocaux Alexa et Google Assistant.

Enfin, elle intègre Ă©galement la fonctionnalitĂ© Upscaling Ultra HD permettant de transformer les images de toutes vos sources pour que vous puissiez profiter de la plus belle qualitĂ© d’image possible. La partie sonore n’est pas en reste puisqu’elle est assurĂ©e par deux haut-parleurs dĂ©veloppant une puissance totale de 20W compatible avec le Dolby Digital Plus. Le tout tourne sous le système d’exploitation de Samsung, Tyzen OS.

TV LED LG NanoCell 55SM8200 à 599 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TV LED LG NAN0CELL 55SM8200

C’est grâce Ă une rĂ©duction de 40 % qu’il est possible d’acquĂ©rir ce superbe tĂ©lĂ©viseur LG NanoCell 55SM8200 Ă 599 € au lieu de 999 € du cotĂ© de l’enseigne Boulanger. Pour ce tarif, vous avez une TV 4K, connectĂ©e et qui embarque une multitude de fonctionnalitĂ© et technologies de l’amĂ©lioration de l’image mais aussi de la partie audio telle que le DTS Virtual qui vous permet de profiter d’un son riche, pur et multidimensionnel, grâce Ă une diffusion sous tous les angles.

Vous pouvez accéder depuis cette dernière aux applications Netflix, Youtube, Amazon Prime VideoRMC Sport, Molotov TV, Rakuten TV, My TF1 VOD, Deezer, Spotify. Tournant sous WebOS, la navigation dans les menus et simple, fluide et intuitive. Autre point fort, la présence des assistants vocaux Alexa et Google Assistant pour un contrôle 100% vocal.

Pour la partie connectique on retrouve 4 ports HDMI et 2 ports USB mais aussi un Tuner TNT HD MPEG 4 – DVBT2. Elle est livrĂ©e avec sa tĂ©lĂ©commande Magic Remote.

TV LED LG 65UM7450 à 649 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TV LED LG 65UM7450

Toujours chez Boulanger, un autre modèle LG, avec un écran imposant de 65 pouces (164cm), la 65UM7450 passe à 649 € via une remise de 28%. Voici sa fiche technique principale pour ceux qui seraient éventuellement intéressés par son acquisition :

Grand Ă©cran 164 cm (65″) – 4K UHD

connectée WebOS

LxHxP (sans pied) 146.3 x 85 x 8.8 cm

Son 2 x 10 Watts – HDMI x3 – USB x2

Le + : Compatible google assistant et Amazon Alexa – Airplay 2

TV Philips The One 65PUS7354 à 699.99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA PHILIPS 65 PUS7354SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA PHILIPS 65PUS7354 SUR LA FNAC

Une offre Ă ne pas rater pour les personnes Ă la recherche d’une TV qui « en jette » : la Philips The One 65PUS7354 passe pour la première fois sous la barre des 700 € Ă exactement 699.99 €. PlutĂ´t pas mal puisque ce modèle qui embarque la technologie Ambilight, permettant de projeter des jeux de lumière sur le mur situĂ© derrière le tĂ©lĂ©viseur, procurant ainsi une immersion totale dans les films et autres programme est habituellement vendue aux alentours des 1 000 euros.

Son Ă©cran LCD 4K de 65 pouces est compatible HDR10+ et Dolby Vision, et mĂŞme Dolby Atmos pour le son. ConnectĂ©e, vous avez accès Ă des contenus multimĂ©dias tels que Netflix, Youtube, Prime VidĂ©o etc… Tournant sous Android TV 9.0, cette TV Philips est Ă©galement compatible avec les assistants de Google et d’Amazon (Alexa) permettant un contrĂ´le vocal Ă distance via la tĂ©lĂ©commande.

Enfin, la partie connectique n’est pas en reste puisque le 65PUS7354 embarque 4 entrĂ©es HDMI compatibles Arc, 3 ports USB, une sortie audio numĂ©rique optique et une prise casque. Le tout est complĂ©tĂ© par le Bluetooth et Wi-Fi.

TV QLED Samsung QE65Q67R à 999 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TV SAMSUNG QE65Q67R

La TV Samsung QE65Q67R avec un Ă©cran de 65 pouces (163cm) utilise la technologie QLED et embarque un processeur ultra-puissant Quantum Processor 4K pourvu de l’intelligence artificielle. ConnectĂ©e, elle peut aussi faire office de hub pour votre maison connectĂ©e, vous permettant ainsi de contrĂ´ler l’ensemble de vos pĂ©riphĂ©riques favoris grâce Ă l’application SmartThings, et aussi d’interagir avec Google Assistant et Alexa.

On retrouve Ă©galement la technologie Upscaling Ultra HD qui permet de retranscrire les images de toutes vos sources pour que vous puissiez profiter de la plus belle qualitĂ© d’image possible. Elle est Ă 999 € pendant les jours French Days du cotĂ© de l’enseigne Boulanger !

TV QLED Samsung 55Q950R 55″ QLED 8K Ă 1999 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TV 8K SAMSUNG 55Q950R SUR DARTY

CLIQUEZ ICI PORU ACHETER LA TV 8K SAMSUNG 55Q950R SUR LA FNAC

enfin, on termine notre sĂ©lection avec une petite exception puisque le dernier modèle prĂ©sentĂ© n’est pas une TV 4K mais 8K ! Il s’agit de la Samsung 55Q950R, proposĂ©e en ce moment Ă 1999 € au lieu de 2999 €. Une rĂ©duction de 1 000 € qui ne se refuse pas pour ce modèle très haut de gamme. Il est possible de l’avoir encore moins cher grâce Ă une ODR 20% remboursĂ©s. Ainsi, une fois prise en compte, le tĂ©lĂ©viseur revient Ă 1600.19 €.