French Days 2020 : le top des offres sur les objets connectés

Envie de connecter votre int√©rieur ? Profitez des French Days pour le faire √† moindre co√Ľt. De nombreuses enseignes proposent durant les 5 jours de promotions de l’√©v√©nement une large gamme d’appareils connect√©s. Enceintes, √©cran, balances, ampoules, le choix est vari√© pour qui veut s’√©quiper. Zoom sur les meilleures offres portant sur les objets connect√©s pendant¬† les French Days.

Le top des offres French Days objets connectés 2020

Vous trouverez ici les meilleures offres portant sur les objets connect√©s durant cette √©dition printani√®re des French Days 2020. Bracelets, montres, enceintes, √©crans, balances, ampoules, sont mis √† l’honneur. Cette s√©lection de bons plans sera mise √† jour tout au long de l’√©v√©nement afin que vous ne ratiez aucune bonne affaire.

Bracelet connect√© Honor Band 4 √† 17.60 ‚ā¨

Petit prix pour le bracelet connect√© Honor Band 4 qui est propos√© √† 17.60 ‚ā¨ sur Cdiscount. Cet accessoire connect√© est dot√© d’un √©cran avec technologie AMOLED de 0,95 pouce, l’objet connect√© est compatible avec les appareils Android 4,4 / iOS 8,0 ou sup√©rieur embarquant la technologie Bluetooth 4.0. Il se destine pour les personnes d√©sireuses de suivre leur activit√©s comme le nombre de calories br√Ľl√©es, la phase de sommeil ou le nombre de pas effectu√©s durant une marche √† pied.

Echo Dot 3√®me g√©n√©ration √† 24.99 ‚ā¨

On continue notre s√©lection avec l’un des objets connect√©s les plus populaires du march√©. L’enceinte Echo Dot d’Amazon qui int√®gre l’assistant vocal Alexa. Ce dernier est habituellement vendu 59.99 ‚ā¨ hors promo. Les French Days permettent de l’avoir √† 24.99 ‚ā¨ soit une r√©duction de 58 %. Un must have pour toutes les personnes d√©sirant contr√īler leur appareils connect√©s vocalement.

Fire Stick TV √† 24.99 ‚ā¨

Cet accessoire se r√©v√®le indispensable pour les personnes voulant par exemple connecter un t√©l√©viseur qui ne l’est pas nativement. En effet, le Fire Stick TV d’Amazon que l’on trouve en ce moment au prix r√©duit de 24.99 ‚ā¨ √† l’occasion des French Days offre une multitude de fonctionnalit√©s.

Vous pouvez ainsi facilement lancer et contr√īler le contenu avec la t√©l√©commande vocale Alexa nouvelle g√©n√©ration. Il vous donne √©galement acc√®s aux services de steaming vid√©os les plus populaires tels que Prime Video, Netflix, YouTube, Molotov, ARTE, France 24, Disney+, Apple TV et plus encore, √† condition d’y √™tre au pr√©alable abonn√©.

Balance connect√©e Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 √† 24.99 ‚ā¨

Avoir des informations pr√©cises sur son poids, sa masse corporelle, osseuse, pourcentage d’eau dans le corps et bien plus encore est tout a fait possible gr√Ęce √† la balance connect√©e Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 qui est en promo √† 24.99 ‚ā¨ sur le site de l’enseigne Rue du Commerce.

Google Home Mini √† 29.99 ‚ā¨

Le principal concurrent de l’Amazon Echo Dot 3 n’est autre que le Google Home Mini. Ce dernier embarque l’assistant Google, est √©quip√© de la technologie Wifi, assure une compatibilit√© avec le Chromecast et vous donne la possibilit√© de trouver les r√©ponses aux diverses questions que vous lui posez.

Le Google Home Mini qui offre un son de haute qualit√© gr√Ęce √† un haut-parleur de 40 mm est en ce moment en promotion dans le cadre des French Days √† 29.99 ‚ā¨ au lieu de 59.99 ‚ā¨ en temps normal.

Enceinte connect√©e Amazon Echo Dot 3 avec horloge √† 34.99 ‚ā¨

Mod√®le identique √† l’Echo Dot 3, cette variante propose en plus un affichage LED qui donne des informations sur l’heure ainsi que sur la temp√©rature. Il est propos√© √† 34.99 ‚ā¨ au lieu de 59.99 ‚ā¨, lors des French Days 2020. Cet objet connect√© sera votre alli√© parfait pour contr√īler vocalement tous vos autres dispositifs compatibles pr√©sents dans votre int√©rieur.

R√©veil connect√© Lenovo Smart Clock √† 39.99 ‚ā¨

Ces derni√®res ann√©es, la tendances est aux r√©veils connect√©s. Si vous voulez vous en procurer un, nous vous recommandons chaudement le Lenovo Smart Clock qui fait l’objet d’une belle r√©duction pour les French Days 2020. En effet, il est possible de le trouver √† 39.99 ‚ā¨ au lieu de 89.99 ‚ā¨.

Pour ce qui est de l’assistant vocal, c’est celui de Google qu’il int√®gre, vous permettant ainsi de facilement contr√īler tous vos appareils connect√©s √† distance ou gr√Ęce √† de multiples fonctionnalit√©s disponibles depuis son √©cran IPS tactile de 4 pouces avec Bluetooth et Wifi int√©gr√©s.

Echo Show 5 √† 59.99 ‚ā¨

Dans le m√™me registre, l’Echo Show 5 d’Amazon est √©galement propos√© √† prix mini. Il fait l’objet d’une remise de 30 ‚ā¨, faisant ainsi chuter son prix √† 59.99 e au lieu de 89.99 ‚ā¨. Son √©cran de 5.5 pouces vous permet d’avoir un rapide aper√ßu de votre agenda, vos choses √† faire, la m√©t√©o et les infos trafic, et cuisiner en suivant des recettes √©tape par √©tape.

Deux fa√ßons s’offrent √† vous pour contr√īler vos appareils connect√©s : par simple commande vocale ou en utilisant l’√©cran. Pour un soucis de confidentialit√©, l’Echo Show 5 est √©quip√© d’un cache cam√©ra et d’un bouton Micro/Cam√©ra (marche/arr√™t).

Amazon Echo 3√®me g√©n√©ration √† 69.99 ‚ā¨

Plus puissante que l’Echo Dot, il y a l’Echo. Cette enceinte connect√©e fait √©galement office d’assistant vocal gr√Ęce √† Alexa que l’on retrouve aussi dans ce mod√®le phare. Elle passe √† 69.99 ‚ā¨ au lieu de 99.99 ‚ā¨ en temps normal. Ses haut-parleurs premium offrant un son Dolby pour une exp√©rience audio √† 360 degr√©s, des voix plus claires et des basses plus dynamiques. On retrouve aussi un √©galiseur et vous pouvez en outre configurer plusieurs appareils compatibles pour un son st√©r√©o ou une exp√©rience audio multi-room.

Ecran connect√© Google Nest Hub √† 89.99 ‚ā¨

Le Nest Hub de Google devient √©galement plus accessible durant les French Days puisque son prix chute √† 89.99 ‚ā¨ contre 129.99 ‚ā¨ hors promo. Produit Google, c’est donc logiquement son assistant vocal qu’il int√®gre, via lequel, vous pouvez contr√īler vos dispositifs connect√©s vocalement ou directement depuis son grand √©cran tactile de 7 pouces.¬†Sont √©galement de la partie le le Wi-Fi 802.11b/g/n/ac et le Bluetooth. Plus d’informations dans notre test complet du Google Nest Hub.

Ecran connect√© Amazon Echo Show 8 √† 89.99 ‚ā¨

On reste sur les √©crans connect√©s avec le principal concurrent du Google Nest Hub, l’Amazon Echo Show 8. Il fait l’objet d’une r√©duction de 40 euros faisant passer son prix de 129.99 ‚ā¨ √† 89.99 ‚ā¨. L’Echo Show 8 int√®gre l’assistant vocal Alexa et embarque une cam√©ra et un microphone. Vous pourrez gr√Ęces √† eux passer des appels vid√©o, communiquer avec des proches, visionner des vid√©os, films ou s√©ries, √©couter tous types de contenus audio, ou encore contr√īler vocalement votre maison connect√©e.

Bracelet connect√© Fitbit Charge 3 √† 99.99 ‚ā¨

Les amateurs de sports seront ravis de ce bon plan permettant d’acqu√©rir le bracelet connect√© Fitbit Charge 3 sous la barre des 100 euros du cot√© de l’enseigne Boulanger qui fait passer son prix de 129.99 ‚ā¨ √† 99.99 ‚ā¨. Tr√®s pratique, il vous permet d’avoir un suivi de vos progr√®s physiques. Ce mod√®le propose aussi le paiement sans contact et la r√©ception des notifications de votre smartphone.

Balance connect√©e Withings Body Cardio √† 119.99 ‚ā¨

Belle offre pour la balance connect√©e Withings Body Cardio qui passe de 149.99 ‚ā¨ √† 119.99 ‚ā¨ lors des French Days 2020. Produit haut de gamme, vous pourrez facilement mesurer votre poids, votre masse osseuse, votre masse graisseuse, la masse hydrique et la masse musculaire. Tr√®s polyvalente, elle int√®gre √©galement un capteur qui vous permet de garder un oeil sur la sant√© de votre coeur.

En plus d’offrir les informations cit√©es pr√©c√©demment, cette balance connect√©e permet de prendre la mesure de votre rythme cardiaque mais aussi de d√©tecter les premiers signes d‚Äôun probl√®me cardiovasculaire. Elle embarque une connectivit√© WiÔ¨Ā, et offre une autonomie d’un an. Enfin, elle se recharge par USB et afÔ¨Āche la m√©t√©o sur un petit √©cran.

Pack Maison Connect√©e √† 179.99 ‚ā¨

Le pack ultime pour votre maison connect√©e : pour moins de 200 euros, Boulanger propose le pack maison connect√©e √† 179.99 ‚ā¨ au lieu de 299.99 ‚ā¨ durant les French Days. Le pack inclus les essentiels pour connecter votre maison √† savoir : l’assistant vocal Google Home Mini + 1 Google Chromecast + 1 prise connect√©e Philips Hue + 1 pont de connexion Hue + 1 t√©l√©commande Hue Dim Switch + 2 ampoules E27 Hue White and colors.

Montre connect√©e Apple Watch S√©ries 3 √† 199.99 ‚ā¨

L’Apple Watch Series 3 avec boitier aluminium 38 mm coloris argent avec bracelet sport blanc est √©galement propos√© moins ch√®re du cot√© des enseignes Darty et Fnac. Il est possible de l’avoir √† 199.99 ‚ā¨ au lieu de 229.99 ‚ā¨. Id√©ale pour les sportifs, l‚ÄôApple Watch Series 3 vous accompagne dans vos courses √† pied ou le cyclisme.

Elle est con√ßue dans un bo√ģtier d’aluminium, et peut √™tre utilis√©e pour des activit√©s lors de baignades en mer ou en piscine gr√Ęce √† son √©tanch√©it√© de 50 m√®tres. Pour son bon fonctionnement, l‚Äôobjet connect√© requiert un iPhone 5s (ou mod√®le ult√©rieur) avec iOS 11 (ou version ult√©rieure).

Pack routeur + point d‚Äôacc√®s Google Nest Wifi √† 229.99 ‚ā¨

Disponible depuis fin 2019, le Google Nest Wifi avec un point d’acc√®s Nest Wifi est √† prix r√©duit pour les French Days. C’est gr√Ęce √† une r√©duction de 30 ‚ā¨ que le pack initialement vendu √† 259.99 ‚ā¨ passe √† 229.99 ‚ā¨. Ce routeur s‚Äôappuie sur la technologie de maillage r√©seau pour offrir une connexion Wi-Fi stable sur un large p√©rim√®tre et offre un d√©bit allant jusqu‚Äô√† 2,2 Gbit/s. Au total, 200 appareils diff√©rents peuvent √™tre connect√©s sur le m√™me r√©seau Wifi. Google promet 25 % de couverture suppl√©mentaire par rapport au Google Wifi.