French Days 2020 du samedi 26 septembre : les meilleures offres du jour

C'est parti pour la deuxième journée des French Days d'automne 2020 ! A cette occasion, nous vous avons concocté un mix d'offres, bons plans et promo sur l'high-tech et bien évidemment, celui-ci sera mise à jour au cours de cette journée au fur et à mesures de nos découvertes.



Le top des offres French Days du samedi 26 septembre 2020

Ci-dessous, nous avons regroupé les bons plans French Days proposés par les différentes enseignes spécialisées dans le high-tech. Pour avoir une vue détaillée des offres en fonction de chaque enseigne, on vous invite à découvrir nos récapitulatifs ci-dessous

Et ensuite ceux qui concernent certaines rubriques

Forfait Cdiscount Mobile 200 Go à 9,99 €

L'offre choc mobile pour ces French Days c'est du coté de Cdiscount, qui dégaine pour l'occasion, un forfait mobile 200 Go à 9,99 € par mois pendant 12 mois. Pour ce tarif contenu, vous avez : les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, une enveloppe de données mobile de 200 Go en 4G.

Il vous accompagne aussi au sein de l’Union Européenne et dans les DOM puisque vous profitez des appels, SMS, MMS comme en France Métropolitaine et d’une enveloppe Web de 5 Go en 4G. Les destinations incluent les 27 pays de l’UE (ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer.

Au delà des 12 mois, le tarif du forfait passe à 24,99 €. Étant sans engagement, vous pouvez résilier sans frais supplémentaires pour vous diriger vers une offre plus intéressante. Enfin, la carte SIM triple découpe compatible tous téléphones est facturée 10 euros lors de la commande.

Xiaomi Mi TV Stick à 29,99 €

Belle offre également pour s'équiper du Xiaomi Mi TV Stick ! Il est proposé à 29,99 € au lieu de 39,99 € en moyenne du coté de l'enseigne en ligne Cdiscount. Cette clé à peine plus longue que votre pouce apporte Android TV à n'importe quel téléviseur classique disposant d'un port HDMI. Un must have pour les personnes voulant connecter leur TV dépourvue de fonctions “Smart”.

Amazon Echo Show 5 à 59.99 €

On reste dans l'univers des objets connectés avec cette-fois-ci un assistant vocal doté d'un écran : l'Echo Show 5 d'Amazon est proposé à 59.99 € au lieu de 89.99 €. Avec son écran de 5.5 pouces, vous avez accès à votre calendrier, pouvez créer des listes de choses à faire, obtenir la météo et les infos trafic, et cuisiner en suivant des recettes étape par étape.

Pack Philip Hue : lampe Hue Go + pont de connexion à 89,99 €

Belle offre sur ce pack Philips hue qui comprend une lampe connectée Philips Hue Go ainsi que le pont de connexion, élément indispensable pour commencer à connecter vos accessoires de la gamme Hue. Il est possible de l'avoir à 89.99 € au lieu de 139.94 € du coté de l'enseigne Boulanger. Cette lampe connectée peut être placé n'importe où pour créer des ambiances à plusieurs couleurs avec des effets dynamiques naturel. Elle a l'avantage de proposer une synchronisation avec la musique ambiante. Sa connexion avec le pont se fait via Bluetooth.

Box Android 4K Nvidia Shield TVPro 2019 à 204,50 €

Petite réduction pour la Nvidia Shield TV Pro 2019 du coté des enseignes Amazon et Rue du Commerce qui la proposent à 204,50 € au lieu de 219 € en moyenne. Cette box Android 4k, au vue de sa puissance, peut également faire office de console de jeu. Plus d'informations dans notre test complet de la Nvidia Shield TV Pro 2019.

Oppo A72 + écouteurs Enco W31 à 229 €

Chez Boulanger, le pack smartphone Oppo A72 avec une paire d'écouteurs sans fil intra auriculaire Enco W31 est à 229 €. Une belle affaire puisque le smartphone est généralement commercialisé seul pour 259 €. L'Oppo A72 est doté d'un écran 1080P, d'une quadruple caméra 48MP AI, d'une batterie de 5000mAh compatible charge rapide de 18W. Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 665, couplé à 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne.

TV LED 4K Continental Edison 55″ à 249,99 €

Coté TV, il y a une TV 4K Continental Edison d'une diagonale de 55 pouces (139 cm) proposée par Cdiscount à 249,99 €. A ce prix, elle fait logiquement l'impasse sur les fonctionnalités Smart qui peuvent néanmoins facilement être ajoutées grâce à un dongle multimédia ou un box TV. Le tout vous reviendrait ainsi aux alentours des 280 – 300 €.

Samsung Galaxy A51 à 299 €

A l'occasion des French Days, le Samsung Galaxy A51 voit son prix baisser chez l'ensemble des marchands en ligne qui le proposent à 299 €. Sorti début 2020, le Samsung Galaxy A51 est une réelle évolution du A50. Ce dernier propose une fiche technique digne des meilleurs milieu de gamme.

On retrouve ainsi un SoC Exynos 9611 qui est épaulé par 4 Go de RAM et un stockage interne de 64 ou 128 Go. Il dispose d’un écran Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces et sera lancé sous Android 10 avec One UI 2.0, soit bien avant le Galaxy S11. Sa batterie est d’une capacité de 4000 mAh. Il est disponible à partir de 379 €.

Oppo Reno à 299,90 €

Auchan participe aussi aux French Days ! Ainsi, l'enseigne de la grande distribution propose un bon plan permettant de se procurer le smartphone Oppo Reno pour 299,90 € au lieu de 399,90 € soit une réduction de 100 €. L'offre est valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'au mardi 29 septembre 2020 inclus. De plus, si vous êtes client Auchan et que vous avez une carte Waaoh, vous recevrez 30 euros sur votre cagnotte sur votre compte fidélité. Une remise supplémentaire qui fait ainsi passer l'Oppo Reno à un prix de revient final de 269,90 €.

Coté caractéristiques techniques, le terminal est doté d'un écran AMOLED panoramique de 6,4 pouces définition de 1080 x 2340 pixels, de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'un processeur Snapdragon 710 2,2 GHz, d'un double capteur photo de 48 + 5 MP, d'une caméra frontale de 16 MP, d'une batterie de 3765 mAh compatible charge rapide et du système d'exploitation mobile ColorOS 6.0 basé sur Android 9. Pour en savoir davantage sur le smartphone, n'hésitez pas à consulter notre article associé au test de l'Oppo Reno.

Samsung Galaxy S10+ à 599 €

L'excellent smartphone Samsung Galaxy S10+ voit son prix chuter sous la barre des 50 €, à très exactement 599 € du coté des enseignes Fnac / Darty pour les French Days 2020. Le smartphone de Samsung même s'il est sorti en 209 n'a rien à envier au derniers modèles premiums de 2020 et reste un excellent choix.

C'est la variante embarquant 128 Go de mémoire interne qui fait l'objet de ce bon plan. Si vous souhaitez une analyse poussé, vous pouvez trouver plus d'information dans notre test complet du Samsung Galaxy S10+.

Samsung Galaxy S20 à 699 € + 100 € offerts en bon d'achat

Si vous envisagez d'acheter le Samsung Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra, sachez qu'ils sont disponibles à prix cassé du côté de l'enseigne en ligne Rue du commerce qui les proposent avec une réduction de 180 €. Le Galaxy S20 passe ainsi à 699 €, le S20+ à 799 € et le S20 Ultra à 1149 €. L'enseigne vous offre en plus pour leur achat 100 € sous forme de bon d'achat différé.