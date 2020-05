French Days 2020 : le top des produits connectés à moins de 50 €

Vous souhaitez vous Ă©quiper de divers objets connectĂ©s qui pourraient vous ĂŞtres utiles au quotidien mais vous avez un budget limitĂ© ? Ne cherchez plus, on a rĂ©uni ici les meilleurs produits connectĂ©s Ă moins de 50 euros Ă l’occasion des French Days 2020. La sĂ©lection n’est pas faramineuse mais peut-ĂŞtre que vous y trouverez votre bonheur. A titre de rappel, les French Days ont lieu 2 fois dans l’annĂ©e. L’Ă©dition du printemps a Ă©tĂ© repoussĂ© du mercredi 27 mai au 1er juin 2020 (certaines enseignes proposent mĂŞme l’opĂ©ration jusqu’au 2 juin). Notre sĂ©lection de produits connectĂ©s Ă moins de 50 €, est Ă dĂ©couvrir par prix croissant (du moins au plus).

Fire Stick TV à 24.99 €

Grâce Ă l’Amazon Fire Stick TV et sa tĂ©lĂ©commande vocale Alexa nouvelle gĂ©nĂ©ration, lancez et contrĂ´lez des contenus vidĂ©o sur votre TV. Il offre l’expĂ©rience vocale la plus complète parmi les lecteurs multimĂ©dia en streaming. Ainsi visionnez vos programmes prĂ©fĂ©rĂ©s sur Prime Video, Netflix, YouTube, Molotov, ARTE, France 24, Disney+ ou encore Apple TV (des abonnements sĂ©parĂ©s peuvent ĂŞtre nĂ©cessaires) mais aussi regardez en direct les flux vidĂ©o de vos camĂ©ras compatibles, consultez la mĂ©tĂ©o, tamisez l’éclairage et Ă©coutez de la musique en streaming. Il est proposĂ© au prix promotionnel de 24.99 € au lieu de 39.99 €, soit 15 € de rĂ©duction sur les enseignes en ligne Amazon et Boulanger.

Echo Dot 3ème génération à 24.99 €

L’Echo Dot est une enceinte connectĂ©e compacte se prĂ©sentant sous la forme d’un galet. Grâce Ă elle, lancez et contrĂ´lez vos musiques prĂ©fĂ©rĂ©es par simple commande vocale, appelez ou envoyez des messages Ă toute personne qui possède un appareil Echo, contrĂ´lez vos appareils connectĂ©s compatibles Alexa (luminaires, thermostats…). Cet appareil est affichĂ© Ă 24.99 € au lieu de 59.99 € soit 35 € de rĂ©duction sur l’enseigne Amazon.

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 à 29.99 €

La balance connectĂ©e Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 est Ă©quipĂ©e d’un verre trempĂ© robuste et Ă©lĂ©gant, et d’une couche antidĂ©rapante pour Ă©viter les risques de glissade et chutes. Grâce Ă elle, ayez une bonne connaissance de votre corps (poids, volume musculaire, masse graisseuse, capacitĂ© Ă tenir en Ă©quilibre…). Elle fonctionne avec 4 piles AAA standard non incluses (jusqu’à 8 mois d’autonomie), supporte des charges allant de 100g Ă 50kg avec une sensibilitĂ© de 50g, enregistre jusqu’à 16 profils diffĂ©rents et est compatible Bluetooth 5.0. Elle est mise Ă prix Ă 29.99 € au lieu de 34.99 € sur l’enseigne Rue du Commerce.

Google Home Mini à 29.99 €

Besoin d’un assistant vocal performant ? L’enceinte Google Home Mini pourrait vous intĂ©resser ! Grâce Ă elle par simple commande vocale, ayez connaissance des dernières informations gĂ©nĂ©ralistes, mĂ©tĂ©o, routières, financières ou sportives. Elle est affichĂ©e au prix de 29.99 € au lieu de 59.99 € du cĂ´tĂ© des enseignes Darty et la Fnac.

Amazon Echo Dot 3ème génération avec horloge à 34.99 €

C’est la « version amĂ©liorĂ©e » de l’Echo Dot 3 car elle est dotĂ©e du mĂŞme design et propose les mĂŞmes fonctionnalitĂ©s, la seule diffĂ©rence se fait sur la face avant oĂą est intĂ©grĂ©e une horloge digitale. Pour ce petit supplĂ©ment, il faut rajouter 5 € car elle est proposĂ©e au prix de 34.99 € (contre 29.99 € pour la version sans horloge) au lieu de 69.99 €. Si elle vous intĂ©resse, il faut vous rendre du cĂ´tĂ© de l’enseigne Boulanger.

Lenovo Smart Clock à 39.99 €

On termine cette sĂ©lection de produits connectĂ©es utiles Ă moins de 50 € pendant les French Days du printemps 2020, avec le Lenovo Smart Clock qui profite d’une jolie baisse de prix Ă l’occasion des French Days Fnac Darty printemps 2020. Il est mis en vente au prix intĂ©ressant de 39.99 € au lieu de 89.99 €. Ce rĂ©veil connectĂ© est conçu afin d’ĂŞtre installĂ© sur votre table de nuit, il est Ă©quipĂ© d’un Ă©cran IPS tactile de 4 pouces avec Bluetooth et Wifi intĂ©grĂ©s, et rĂ©agit au son de la voix ou dès qu’on touche son Ă©cran. Grâce lui, programmez un rĂ©veil, Ă©coutez les musiques que vous aimez, contrĂ´lez votre maison connectĂ©e …