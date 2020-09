French Days 2020 du lundi 28 septembre : les meilleures offres du jour

Ce lundi 28 septembre marque le quatrième jour des French Days d'automne 2020 ! A cette occasion, nous vous avons concocté un mix d'offres, bons plans et promo sur l'high-tech. Depuis le début de cette édition, certaines offres ont expirées, tandis que d'autres sont apparues entre temps. Bien évidemment, nous restons attentifs et mettrons à jour ce direct des meilleures offres French Days au cours de cette journée au fur et à mesure de nos découvertes.



Le top des offres French Days du lundi 28 septembre 2020

Ci-dessous, nous avons regroupé les bons plans French Days proposés par les différentes enseignes spécialisées dans le high-tech. Pour avoir une vue détaillée des offres en fonction de chaque enseigne, on vous invite à découvrir nos récapitulatifs ci-dessous.

Et ensuite ceux qui concernent certaines rubriques

Forfait Cdiscount Mobile 200 Go à 9,99 €

L'offre choc mobile pour ces French Days c'est du coté de Cdiscount, qui dégaine pour l'occasion, un forfait mobile 200 Go à 9,99 € par mois pendant 12 mois. Pour ce tarif contenu, vous avez : les appels, SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, une enveloppe de données mobile de 200 Go en 4G.

Il vous accompagne aussi au sein de l’Union Européenne et dans les DOM puisque vous profitez des appels, SMS, MMS comme en France Métropolitaine et d’une enveloppe Web de 5 Go en 4G. Les destinations incluent les 27 pays de l’UE (ainsi que l’Islande, le Liechtenstein et la Norvège) et 8 destinations en Outre-mer.

Au delà des 12 mois, le tarif du forfait passe à 24,99 €. Étant sans engagement, vous pouvez résilier sans frais supplémentaires pour vous diriger vers une offre plus intéressante. Enfin, la carte SIM triple découpe compatible tous téléphones est facturée 10 euros lors de la commande.

SSD PNY CS900 à partir de 18,99 €

Le SSD PNY CS900 fait l'objet d'une belle réduction pendant les French Days Cdiscount. Il est en effet possible de se procurer la version 120 Go à 18,99 € au lieu de 29,99 € et celle de 240 Go à 29,99 € au lieu de 39,99 € et celle de 480 Go à 49,99 € au lieu de 79,99 €. Il sont idéals pour booster le système et les applications de tous les types d'ordinateur et disposent d'une interface Serial ATA III/6 GBPs offrant des vitesse de lecture/écriture séquentielle : jusqu'à 550Mo/s / 515Mo.

Pack 2 ampoules LED Philips Hue à 21,44 €

Si vous souhaitez vous équiper d'ampoules connectées Philips Hue à moindre coût, vous pouvez profiter des bons plans French Days qui permettent à l'image de celui que propose Amazon de se procurer le pack 2 ampoules LED Philips Hue blanc chaud à 21,44 € au lieu de 29,99 € en temps normal, soit une réduction de 8,55 €.

Ces ampoules LED Philisp Hue ont une durée de vie approximative de 25 000 heures. Connectées, elles sont compatibles Bluetooth, et peuvent être contrôler à distance via le pont de connexion Hue (à acheter séparément) et ainsi être intégrées simplement à votre écosystème Hue existant.

Xiaomi Mi TV Stick à 29,99 €

Belle offre également pour s'équiper du Xiaomi Mi TV Stick ! Il est proposé à 29,99 € au lieu de 39,99 € en moyenne du coté de l'enseigne en ligne Cdiscount. Cette clé à peine plus longue que votre pouce apporte Android TV à n'importe quel téléviseur classique disposant d'un port HDMI. Un must have pour les personnes voulant connecter leur TV dépourvue de fonctions “Smart”.

Bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4 à 29,99 €

Pour les French Days, le bracelet connecté Xiaomi Mi Band 4 passe à 29,99 € sur le site de la Fnac qui le propose pour l'occasion à 29,99 € au lieu de 39,99 € en moyenne. Le Xiaomi Mi Band 4 dispose de fonctions comme le suivi d’activités, l’accéléromètre, le capteur de fréquence cardiaque et le gyroscope.

En outre, il est équipé d'un écran tactile AMOLED de 0,95 pouce, d’une batterie de 135mAh (lui permettant d’avoir une autonomie de 20 jours), d’un niveau d’étanchéité 5 ATM et est compatibilité avec les systèmes Android (4.4 et supérieur) et iOS (9.0 et supérieur).

SSD Kingston A400 à partir de 29,99 €

Le SSD Kingston A400 est 10 fois plus rapide qu’un disque dur 7200tr/min et propose une interface SATA Rev 3.0 (6 Gb/s), avec rétrocompatibilité : SATA Rev 2.0 (3 Go/s). Il est proposé à 29,99 € dans sa variante 240 Go et à 44,99 € dans sa variante 480 Go pour les French Days. Il est conçu pour l’utilisation avec des PC de bureau ou portables et non pas dans des environnements de serveurs. Il améliore considérablement la réactivité de votre système actuel en offrant des vitesses de lecture et d’écriture allant jusqu’à 500Mo/s et 320Mo/s.

SSD Crucial BX500 à partir de 29,99 €

Autre SSD en promotion : le BX50 de Crucial qui est disponible à 29,99 € dans sa variante 240 Go et à 46,99 € dans sa variante 480 Go. Le Crucial BX 500 est une excellente alternative au Samsung EVO 860 et au SanDisk Ultra 3D. Ses vitesses séquentielles de lecture et d'écriture maximales sont de 540 et 500 Mo/s, de quoi bénéficier d'un système 3 à 4 fois plus rapide qu’avec un disque dur classique.

Ce SSD utilise une mémoire 3D NAND TLC. Sa une durée de vie est de 120 TBW pour la version 480 Go, ce qui offre une marge d'écriture de 65 Go sur le disque tous les jours pendant 5 ans. Le constructeur offre toutefois une garantie de 3 ans.

Amazon Echo Show 5 à 59,99 €

L'Echo Show 5 d'Amazon est proposé à 59,99 € au lieu de 89,99 €. Avec son écran de 5,5 pouces, vous avez accès à votre calendrier, pouvez créer des listes de choses à faire, obtenir la météo et les infos trafic, et cuisiner en suivant des recettes étape par étape.

Stabilisateur DJI Osmo Mobile 3 à 79,99 €

Le DJI Osmo Mobile 3 passe à 79,99 € à l'occasion des French Days sur Darty / Fnac. Ce dernier offre un design pensé pour une prise en main optimale. Très léger, il ne pèse que 405 grammes et peut être utiliser des heures entières (15 heures d'autonomie) grâce à sa batterie d'une capacité de 405 mAh. Il est équipé d'un port USB -A et d'un port USB Type C pour la recharge. Il peut également être utilisé pour recharger votre smartphone puisqu'il fait aussi office de batterie externe.

Pack Philip Hue : lampe Hue Go + pont de connexion à 89,99 €

Belle offre sur ce pack Philips hue qui comprend une lampe connectée Philips Hue Go ainsi que le pont de connexion, élément indispensable pour commencer à connecter vos accessoires de la gamme Hue. Il est possible de l'avoir à 89.99 € au lieu de 139.94 € du coté de l'enseigne Boulanger. Cette lampe connectée peut être placé n'importe où pour créer des ambiances à plusieurs couleurs avec des effets dynamiques naturel. Elle a l'avantage de proposer une synchronisation avec la musique ambiante. Sa connexion avec le pont se fait via Bluetooth.

Enceinte connectée Echo 4éme génération + ampoule Philips Hue à 99,99 €

Le nouvel Echo 4, assistant vocal et enceinte connectée avec Alexa intégrée est disponible à la précommande pour une date de sortie le 22 octobre 2020 sur Amazon avec un offre spéciale pour les French Days. Une ampoule Philips Hue White d'une valeur de 19,95 € vous est offerte. Le tout revient à 99,99 € au lieu de 119,94 €.

Samsung Galaxy Buds à 119,99 €

Belle offre pour les écouteurs Samsung Galaxy Buds qui font l'objet d'une réduction de 30 euros du coté des enseignes Fnac et Darty et qui passent à 119,99 € au lieu de 149,99 €. De plus, pour leur achat, vous pouvez bénéficier d'un étui de protection offert (ajoutez-les deux produits au panier) ainsi que de 4 mois d'abonnement offerts au service de streaming musical Deezer Premium.

Casque audio supra-aural sans fil Bose à 129,99 €

La Fnac et Darty propose une réduction de 35% sur le casque audio supra aural sans fil Bose. Ce dernier voit son prix passer de 199,99 euros à seulement 129,99 €. L'offre est valable jusqu'au au mardi 29 septembre 10h00, dans la limite des stocks disponibles.

Ce casque Bose offre un son net et puissant qui donne vie à votre musique. Il assure une autonomie pouvant atteindre jusqu'à à 15 heures d’écoute par cycle de charge pour une journée de musique complète. Connecté, vous pouvez également lire les pistes et les mettre en pause, prendre des appels ou encore accéder à Siri et à l’Assistant Google.

Son arceau pliable, lui permet d'être facilement transportable dans son étui de rangement et peut ainsi vous accompagner dans tous vos déplacements. Les coussinets en mousse à mémoire de forme vous assurent un maximum de confort. Le casque est livré avec un étui de transport, un câble audio de secours et un câble de charge USB.

Casque à réduction de bruit Beats Studio 3 à 149,99 €

Belle offre également sur le casque à réduction de bruit Beats Studio 3 qui passe sous la barre des 150 € à très exactement 149,99 €. Le casque sans fil Studio3 de Beats offre un son de qualité grâce à la fonctionnalité Pure ANC (Pure annulation adaptative du bruit) qui bloque de manière active le bruit extérieur, et au traitement audio en temps réel, qui préserve la clarté, l’émotion et la palette sonore. Il identifie en continu les bruits indésirables et s’ajuste en temps réel pour offrir une expérience d’écoute optimale, fidèle au son créé par les artistes.

Box Android 4K Nvidia Shield TVPro 2019 à 204,50 €

Petite réduction pour la Nvidia Shield TV Pro 2019 du coté des enseignes Amazon et Rue du Commerce qui la proposent à 204,50 € au lieu de 219 € en moyenne. Cette box Android 4k, au vue de sa puissance, peut également faire office de console de jeu. Plus d'informations dans notre test complet de la Nvidia Shield TV Pro 2019.

Oppo A72 + écouteurs Enco W31 à 229 €

Chez Boulanger, le pack smartphone Oppo A72 avec une paire d'écouteurs sans fil intra auriculaire Enco W31 est à 229 €. Une belle affaire puisque le smartphone est généralement commercialisé seul pour 259 €. L'Oppo A72 est doté d'un écran 1080P, d'une quadruple caméra 48MP AI, d'une batterie de 5000mAh compatible charge rapide de 18W. Il est équipé du processeur Qualcomm Snapdragon 665, couplé à 4 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne.

TV LED 4K Continental Edison 55″ à 249,99 €

Coté TV, il y a une TV 4K Continental Edison d'une diagonale de 55 pouces (139 cm) proposée par Cdiscount à 249,99 €. A ce prix, elle fait logiquement l'impasse sur les fonctionnalités Smart qui peuvent néanmoins facilement être ajoutées grâce à un dongle multimédia ou un box TV. Le tout vous reviendrait ainsi aux alentours des 280 – 300 €.

Casque audio Sony WH-1000XM3 à 259,99 €

Bonne nouvelle donc, à l'occasion des French Days 2020, le Sony WH-1000XM3 est disponible à 259,99 € chez Boulanger. L'enseigne le facture habituellement 299,99 €, mais vous offre 40 € de réduction une fois le produit ajouté au panier. Pour en venir aux caractéristiques du casque, il est équipé d'un processeur QN1 et de 2 micros qui lui permettent d'offrir la meilleure réduction de bruit sur le marché. Vous êtes assurés de profiter d'une écoute immersive, d'autant que la qualité sonore est son autre point fort.

Samsung Galaxy A51 à 299 €

A l'occasion des French Days, le Samsung Galaxy A51 voit son prix baisser chez l'ensemble des marchands en ligne qui le proposent à 299 €. Sorti début 2020, le Samsung Galaxy A51 est une réelle évolution du A50. Ce dernier propose une fiche technique digne des meilleurs milieu de gamme.

On retrouve ainsi un SoC Exynos 9611 qui est épaulé par 4 Go de RAM et un stockage interne de 64 ou 128 Go. Il dispose d’un écran Infinity-O Super AMOLED de 6,5 pouces et sera lancé sous Android 10 avec One UI 2.0, soit bien avant le Galaxy S11. Sa batterie est d’une capacité de 4000 mAh. Il est disponible à partir de 379 €.

Oppo Reno à 299,90 €

Auchan participe aussi aux French Days ! Ainsi, l'enseigne de la grande distribution propose un bon plan permettant de se procurer le smartphone Oppo Reno pour 299,90 € au lieu de 399,90 € soit une réduction de 100 €. L'offre est valable dans la limite des stocks disponibles jusqu'au mardi 29 septembre 2020 inclus. De plus, si vous êtes client Auchan et que vous avez une carte Waaoh, vous recevrez 30 euros sur votre cagnotte sur votre compte fidélité. Une remise supplémentaire qui fait ainsi passer l'Oppo Reno à un prix de revient final de 269,90 €.

Coté caractéristiques techniques, le terminal est doté d'un écran AMOLED panoramique de 6,4 pouces définition de 1080 x 2340 pixels, de 6 Go de RAM, d'un espace de stockage de 256 Go, d'un processeur Snapdragon 710 2,2 GHz, d'un double capteur photo de 48 + 5 MP, d'une caméra frontale de 16 MP, d'une batterie de 3765 mAh compatible charge rapide et du système d'exploitation mobile ColorOS 6.0 basé sur Android 9. Pour en savoir davantage sur le smartphone, n'hésitez pas à consulter notre article associé au test de l'Oppo Reno.

Samsung Galaxy S20 FE à 559 €

Dans le cadre des bons plans French Days, l'enseigne Boulanger propose une opération de reprise de votre ancien téléphone pour la précommande du nouveau Samsung Galaxy S20 FE. Un bonus de reprise de 100 € vous est accordé en magasin. L'argus pourra varier selon l'état, l'année et la configuration de l'appareil repris. Le smartphone passe ainsi à 559 €.

Exemple : si vous avez un Galaxy S9+ fonctionnel, sa valeur estimée à l'argus est de 161 €. Dans ce cas précis, le S20 FE vous revient donc à : 659 € – 161 € bonus reprise = 498 €.

Pour en profiter, vous devez sélectionner l'option “Retrait en magasin”, puis vous rendre dans le point de vente sélectionné avec votre ancien téléphone. Vous pouvez au préalable connaître le montant de votre bonus reprise en vous rendant sur la page d'estimation de reprise bonus. De plus, toujours jusqu'au 1er octobre 2020, pour toute précommande effectuée, le nouveau bracelet connecté Galaxy Fit 2 (valeur 59 €) assurant une autonomie de 21 jours qui vous est offert. Pour en bénéficier, suivez les instructions présentes dans les conditions de l'offre.

Samsung Galaxy S10+ à 599 €

L'excellent smartphone Samsung Galaxy S10+ voit son prix chuter sous la barre des 50 €, à très exactement 599 € du coté des enseignes Fnac / Darty pour les French Days 2020. Le smartphone de Samsung même s'il est sorti en 209 n'a rien à envier au derniers modèles premiums de 2020 et reste un excellent choix.

C'est la variante embarquant 128 Go de mémoire interne qui fait l'objet de ce bon plan. Si vous souhaitez une analyse poussé, vous pouvez trouver plus d'information dans notre test complet du Samsung Galaxy S10+.

Samsung Galaxy S20 à 699 € + 100 € offerts en bon d'achat

Si vous envisagez d'acheter le Samsung Galaxy S20, S20+ ou S20 Ultra, sachez qu'ils sont disponibles à prix cassé du côté de l'enseigne en ligne Rue du commerce qui les proposent avec une réduction de 180 €. Le Galaxy S20 passe ainsi à 699 €, le S20+ à 799 € et le S20 Ultra à 1149 €. L'enseigne vous offre en plus pour leur achat 100 € sous forme de bon d'achat différé.

Barre de son Sony HT-ST5000 à 899 €

Pour les bons plans French Days, la barre de son Sony HT-ST5000 fait l'objet d'une réduction de 39% du coté de l'enseigne Boulanger faisant passer son prix de 1490 € à 899 €. Cette offre valable toute la durée des French Days pourrait intéresser les personnes à la recherche d'une barre de son compatible Dolby Atmos, technologie de pointe dans le domaine audio, qui fait des merveilles, couplée à la technologie d'amélioration de l'image Dolby Vison.

Développant une puissance totale de 800 W, cette barre de son reproduit à la perfection un système audio 7.1.2. Elle est livrée avec son caisson de basses sans fil Actif bass reflex en bois, des connexions sans fil Bluetooth, Wi-Fi (DLNA, Multiroom, Chromecast, Spotify Connect) et NFC. Coté connectique, on retrouve sortie HDMI (ARC), trois entrées HDMI (HDCP 2.2, 4K pass-through), une entrée optique Toslink, une entrée analogique mini-jack 3,5 mm, un port RJ45 et un port USB.

PC Gamer HP Owen 15 à 999 €

La deuxième vague des French Days 2020 continue de battre son plein. Nous venons de dénicher cette offre intéressante pour les gamers. Profitez d'une belle promo sur le PC gaming HP Owen 15 pouces qui voit son prix fondre de 33%. Il est disponible chez Boulanger à 999 € au lieu de 1499 € en temps normal. Une bonne occasion pour se l'offrir au meilleur prix.

TV OLED 4K LG OLED55BX6 à 1290 €

Cette TV OLED 4K LG OLED55BX6 passe à 1290 e au lieu de 1490 € dans le cadre des French Days Boulanger 2020. Comme son nom l'indique, elle est équipée d'un écran OLED de 55″, une diagonale confortable pour tout usage. Elle est compatible 4K HDR et profite de la technologie ThinQ qui fait la part belle à l'intelligence artificielle pour une expérience interactive naturelle via des commandes vocales.

Au coeur de cette Smart TV, on retrouve le processeur Alpha7 Gen3 de LG, le cerveau du téléviseur qui lui offre des couleurs vives et uniques pour vos divertissements multimédias, mais aussi pour le gaming. La LG OLED55 BX6 est une TV compatible G-Sync, FreeSync et VRR, des technologies qui réduisent au maximum les latences. À cela s'ajoute son taux de rafraichissement de 100 Hz pour une expérience gaming fluide. Bien sûr, la TV est animée par le système WebOS, avec Alexa et Google Assistant intégrés. Elle est par ailleurs compatible Dolby Atmos et Dolby Vision.

TV OLED 4K LG OLED55CX6 (139 cm) à 1690 €

Sans doute l'un des meilleurs téléviseurs OLED du marché, le LG OLED55CX6 propose une diagonale de 139 cm avec un design superbe. Très fluide dans la navigation des menus et applications grâce à son processeur A9 troisième génération, il tourne sous l'interface épurée LG WebOS 4.5. Le Dolby Atmos et Dolby Vision sont également de la partie.

Pour la connectivité sans fil, on retrouve le Wifi, DLNA, Miracast. Vous pourrez facilement y connecter vos autres périphériques tels qu'une console de jeu, un home cinéma, un lecteur Blu-Ray, un périphérique de stockage et des clés USB grâce à la présence de 4 prises HDMI, 3 ports USB 2.0, 2 prises d'antenne (RF et SAT), 1 port Ethernet, sortie audio numérique optique, prise casque. Le LG OLED 55CX6 passe à 1690 € au lieu de 1990 € pendant les French Days.

TV QLED Samsung QE55Q95T à 1799 €

Habituellement proposé à 1999 €, le Samsung QE55Q95T fait l'objet d'une réduction de 200 € faisant passer son prix à 1799 € du coté des enseignes Fnac Darty pendant les French Days 2020. Cumulé à une ODR de 300 €, il revient à un prix final de 1499 € après remboursement.

Ce modèle propose un écran de 138 cm (55″) – 100% 4K UHD de technologie Full LED Local Dimming Gold -et embarque un processeur Quantum Processor 4K. Coté connectique on retrouve 4 ports HDMI, 2 USB avec fonction PVR, Port CI+ . Il est muni d'un boitier déporté “One connect” qui regroupe toute votre connectique pour un agencement encore plus simple de votre intérieur.

TV OLED Sony Bravia KD65AG9 (164 cm) à 2990 €

1000 euros de réduction pour la TV OLED Sony Bravia KD65AG9 sur Boulanger qui passe dans le cadre des French Days à 2990 € au lieu de 3990 €. Ce téléviseur haut de gamme tourne sous Android TV et propose une multitude de fonctionnalités telles que : Google assistant intégrés au TV (2 micros) – Processeur X1 Ultimate – Son acoustic surface audio + – Pixel contrast booster – Votre TV devient la voix centrale de votre installation home cinéma. – Netflix calibrated mode.