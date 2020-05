French Days 2020 en direct : les meilleures offres de mercredi

C’est parti pour l’Ă©dition printanière des French Days 2020 ! En cette première journĂ©e de promos, nous avons concoctĂ© un mix des meilleurs bons plans et offres high-tech qui valent le coup. Afin de ne rater aucune bonne affaire, nous vous invitons Ă revenir rĂ©gulièrement sur cette page qui sera pour l’occasion mise Ă jour tout au long de la journĂ©e.

Attention : les bons plans ont souvent une échéance que ce soit à cause des stocks disponibles et/ou parce que ces derniers ont fait l’objet d’une vente flash. Nous nous efforçons d’éviter ce problème dans cet article, alors si vous tombez une offre terminée, n’hésitez pas à le signaler dans les commentaires pour que nous le remplacions au plus vite et revenez nous voir un peu plus tard.

Le top des offres French Days du mercredi 27 mai 2020

Nous avons regroupé les meilleures offres proposées ce mercredi 27 mai 2020 par les différentes enseignes participantes au French Days 2020. En raison des nombreuses promotions qui apparaissent, nous nous efforcerons de l’enrichir afin que vous ne puissiez pas rater les meilleures.

Xiaomi Mi A3 à 199 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI MI A3 SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE XIAOMI MI A3 SUR LA FNAC

Le constructeur chinois Xiaomi, rĂ©putĂ© pour la qualitĂ© de ses smartphones et surtout de leur bas prix lançait en 2019, le Xiaomi Mi A3, un smartphone entrĂ©e de gamme n’ayant rien Ă envier aux plus grands. Celui-ci est en promotion dans le cadre des French Days 2020 du cotĂ© de La Fnac et Darty. On peut ainsi se procurer cet excellent smartphone en dessous des 200 € (Ă exactement 199 €). Si il vous intĂ©resse, alors nous vous invitons Ă retrouver plus d’infos Ă son sujet dans notre test et avis sur le Xiaomi Mi A3.

Google Pixel 3a à 249 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 3A SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE GOOGLE PIXEL 3A SUR LA FNAC

Le Google Pixel 3a est sans doute l’un des meilleurs smartphone du moment. Il est mis en vente au prix promotionnel de 249 € chez les enseignes de La Fnac et Darty. C’est plutĂ´t pas mal, surtout quand on sait que ce smartphone Ă©tait commercialisĂ© Ă 399 € lors de sa sortie en mai 2019.

Le Pixel 3a embarque une dalle OLED FHD+ de 5,6 pouces (rĂ©solution 2220 x 1080 pixels), 4 Go de mĂ©moire RAM ainsi que 64 Go de stockage interne avec une batterie de 3000 mAh. La partie photo est assurĂ©e par un capteur de 12,2 MP avec un objectif lumineux de f/1.8. Le tout tourne sous le système d’exploitation Android 9 Pie. Plus d’informations dans notre test et avis sur le Google Pixel 3a.

Samsung Galaxy S10e à 449 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SAMSUNG GALAXY S10E SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SAMSUNG GALAXY S10E SUR FNAC

Si vous envisagez d’acquĂ©rir le smartphone Samsung Galaxy S10e, vous pouvez profiter des French Days pour l’avoir sous la barre des 450 € (Ă exactement 449 €) dans les coloris noir, blanc vert et rouge. C’est du cotĂ© des enseignes Darty / La Fnac qu’il faut se rendre pour profiter de ce bon plan.

Le Samsung Galaxy S10e est un smartphone abordable proposant une fiche technique très intĂ©ressante avec des fonctionnalitĂ©s que l’on retrouve Ă©galement sur les modèles haut de gamme. Pour en savoir plus sur tĂ©lĂ©phone mobile, nous vous invitons Ă dĂ©couvrir notre test et avis sur le Samsung Galaxy S10e.

Samsung Galaxy Note 10 Plus à 799 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LE SAMSUNG GALAXY NOTE 10+ SUR LA FNAC

Si c’est un smartphone plus haut de gamme qui vous fait envie, alors vous pouvez vous tourner vers l’excellent Samsung Galaxy Note 10 Plus. Celui-ci est proposĂ© Ă 799 € au lieu de 1109 € toujours du cotĂ© de La Fnac et Darty. Il est disponible Ă ce prix avantageux dans les coloris noir et argent (silver). Plus d’info sur ce smartphone dans notre test et avis sur le Samsung Galaxy Note 10 Plus.

TV LED Continental Edison 55″ Ă 249.99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TV CONTINENTAL EDISON 55″

Si c’est un tĂ©lĂ©viseur qui vous intĂ©resse, alors le bon plan qui suit est fait pour vous ! La TV Continental Edison 55 pouces 4K UHD est proposĂ©e Ă 249.99 € Ă l’occasion des French Days Cdiscount 2020, soit une rĂ©duction de 75 € par rapport Ă son prix habituel de 324.99 €.

Ce tĂ©lĂ©viseur est Ă©quipĂ© de 3 ports HDMI et de deux ports USB et propose une dĂ©finition 4K de 3840 x 2160 pixels. On retrouve Ă©galement un Tuner TV numĂ©rique : DVB-C, DVB-T, DVB-T2. La technologie d’affichage est LED et les modes image dynamique, mode hĂ´tel, mode doux, et mode standard.

TV LED LG NanoCell 55SM8200 à 599 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TV LED LG NANPCELL 55SM8200

Superbe offre Ă ne pas rater du cotĂ© de l’enseigne Boulanger : la TV LED LG NanoCell 55SM8200 est proposĂ©e Ă 599 € au lieu de 999 € soit une remise de 40 % ! Cette TV connectĂ©e embarque le système WebOS, une interface permettant de profiter d’une navigation simplifiĂ©e parmi les diffĂ©rents contenus, programme ou applications.

Elle intègre Ă©galement les assistants vocaux Alexa et Google Assistant ainsi que les applications Netflix, Youtube, Amazon Prime VideoRMC Sport, Molotov TV, Rakuten TV, My TF1 VOD, Deezer, Spotify. Pour la partie connectique on retrouve 4 ports HDMI et 2 ports USB mais aussi un Tuner TNT HD MPEG 4 – DVBT2.

Coté son, elle développe une puissance totale de 20 Watts avec la technologie DTS Virtual qui vous permet de profiter d’un son riche, pur et multidimensionnel, grâce à une diffusion sous tous les angles. Elle est livrée avec sa télécommande Magic Remote.

TV LED LG 65UM7450 à 649 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LA TV LED LG 65UM7450

Habituellement proposĂ©e aux alentours des 900 €, cette TV passe Ă 649 € dans le cadre des French Days Boulanger 2020. C’est une remise non nĂ©gligeable de 28 % Ă laquelle nous avons droit. Voici sa fiche technique principale pour ceux qui seraient Ă©ventuellement intĂ©ressĂ©s.

164 cm (65″) – 4K UHD

TV connectée WebOS

LxHxP (sans pied) 146.3 x 85 x 8.8 cm

Son 2 x 10 Watts – HDMI x3 – USB x2

Le + : Compatible google assistant et Amazon Alexa – Airplay 2

Imprimante HP LaserJet Pro M15a à 59.99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L’IMPRIMANTE HP LASERJET PRO M15A

20 euros de rĂ©duction pour l’imprimante HP LaserJet Pro M15a du cotĂ© de chez Cdiscount. Elle est proposĂ©e Ă 59.99 € au lieu de 79.99 €. Cette imprimante laser offre un excellent rapport qualitĂ© prix avec des vitesses d’impression pouvant atteindre 18/19 ppm.

Monochrome, elle vous permet d’imprimer vos documents uniquement en noir et blanc et ne dispose pas de la fonction scanner. Elle est livrĂ©e avec un Toner de dĂ©marrage HP LaserJet noir prĂ©installĂ© authentique (500 pages), un guide de dĂ©marrage, une affiche d’installation, une brochure d’assistance, un guide de garantie, une documentation et pilotes logiciels sur CD-ROM et un cordon d’alimentation.

Amazon Echo Dot 3ème génération à 24.99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L’ECHO DOT SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L’ECHO DOT SUR BOULANGER

Les French Days permettent Ă©galement de faire de bonnes affaires sur les objets connectĂ©s. Sur Amazon et Boulanger, il est par exemple possible de s’Ă©quiper de l’assistant vocal Echot Dot 3 Ă moindre coĂ»t : 24.99 € au lieu de 59.99 €. Avec les multiples fonctionnalitĂ©s qu’il offre, cet objet connectĂ© vous accompagne au quotidien et vous permet entre autre de contrĂ´ler votre musique par simple commande vocale.

Parmi les autres fonctions disponibles, on retrouve les appels ou l’envoi de message Ă toute personne qui possède un appareil Echo ou bien encore le contrĂ´le de vos appareils connectĂ©s, compatibles Alexa vous donnant la possibilitĂ© d’allumer les lumières, rĂ©gler les thermostats, verrouiller les portes et plus encore.

Amazon Echo Show 5 à 59.99 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L’ECHO SHOW 5

On reste dans l’univers des objets connectĂ©s avec cette-fois-ci un assistant vocal dotĂ© d’un Ă©cran : l’Echo Show 5 d’Amazon est proposĂ© Ă 59.99 € au lieu de 89.99 €. Avec son Ă©cran de 5.5 pouces, vous avez accès Ă votre calendrier, pouvez crĂ©er des listes de choses Ă faire, obtenir la mĂ©tĂ©o et les infos trafic, et cuisiner en suivant des recettes Ă©tape par Ă©tape.

Balance connectée Xiaomi Scale

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER LAÂ XIAOMI SCALE SUR RUE DU COMMERCE

Avec l’Ă©tĂ© qui arrive Ă grands pas, on a tous envie de garder un oeil sur notre poids. Les personnes voulant s’Ă©quiper d’une balance connectĂ©e peuvent se rendre sur le site de Rue du Commerce sur lequel on trouve la Xiaomi Mi Scale en promo Ă 29.99 €.

Grâce Ă elle, vous pourrez avoir un suivi quotidien de votre poids et bien plus encore. Cet appareil connectĂ© vous offre un large panel d’informations permettant d’avoir entre autre avec prĂ©cision votre indice de masse corporelle, la masse osseuse, le pourcentage d’eau se trouvant dans votre corps, l’indice de masse musculaire ou le taux de graisse corporelle.

Abonnement PlayStation Plus de 12 mois à 41.99 €

L’abonnement PlayStation Plus est en promo Ă 41.99 € pendant les French Days 2020. Habituellement proposĂ© pour 59.99 €, il voit son prix chuter de 30 % et passe ainsi Ă seulement 41.99 € chez l’ensemble des enseignes du e-commerce français. Une offre valable jusqu’au 8 juin 2020.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR CULTURA

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN SUR LA FNAC