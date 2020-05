French Days 2020 en direct : les meilleures offres de jeudi

Le deuxième jour des French Days Ă dĂ©butĂ© et alors que l’on peut encore profiter de quelques promotions et bons plans French Day du mercredi 27 mai 2020, de nouvelles offres qui s’avèrent ĂŞtre aussi intĂ©ressantes que celles vues le premier jour de l’Ă©vĂ©nement sont apparues. Afin de ne rater aucune bonne affaire, nous vous invitons Ă revenir rĂ©gulièrement sur cette page qui sera pour l’occasion mise Ă jour tout au long de la journĂ©e.

Attention : les bons plans ont souvent une échéance que ce soit à cause des stocks disponibles et/ou parce que ces derniers ont fait l’objet d’une vente flash. Nous nous efforçons d’éviter ce problème dans cet article, alors si vous tombez une offre terminée, n’hésitez pas à le signaler dans les commentaires pour que nous le remplacions au plus vite et revenez nous voir un peu plus tard.

Le top des offres French Days du jeudi 28 mai 2020

Nous avons regroupé les meilleures offres proposées ce jeudi 28 mai 2020 par les différentes enseignes participantes au French Days 2020. En raison des nombreuses promotions qui apparaissent, nous nous efforcerons de l’enrichir afin que vous ne puissiez pas rater les meilleures.

Disque dur externe Toshiba Canvio Basics 2 To à 59.90 €

Si vous envisagez de vous Ă©quiper d’un disque dur externe, le bon plan qui suit pourrait vous intĂ©resser ! Amazon et Cdiscount pour le deuxième jour des French Days bradent le Toshiba Canvio Basics d’une capacitĂ© de stockage de 2 To Ă 59.90 €. Une excellente affaire pour ce pĂ©riphĂ©rique compatible USB 3.0 et Windows 10.

Enceinte Bluetooth Ultimate Ears Megaboom à 79 €

Prix encore jamais vu pour l’enceinte sans fil Bluetooth Ultimate Ears Megaboom coloris gris foncĂ© sur Amazon ! A l’occasion des French Days, il est possible de se la procurer au meilleur prix du marchĂ©, Ă savoir 79 € au lieu de 199 €. Une rĂ©duction non nĂ©gligeable de 60 % Ă ne pas laisser passer pour celles ou ceux Ă©ventuellement intĂ©ressĂ©s.

L’Ultimate Ears Megaboom offre un son ample et immersif dans toutes les directions. Elle est Ă©quipĂ©e de transducteurs double performance qui diffusent des mĂ©diums clairs et des aigus vibrants. DotĂ©e d’un revĂŞtement acoustique, cette dernière est Ă©tanche et rĂ©sistante aux taches. On retrouve une batterie rechargeable qui lui confère une excellente autonomie pouvant atteindre jusqu’Ă 20 heures d’Ă©coute en continu.

Enfin, cette enceinte Bluetooth peut se connecter avec l’Amazon Echo Dot (2ème gĂ©nĂ©ration) assurant une commande vocale mains libres de l’enceinte avec l’assistant vocal Alexa pour Ă©couter votre musique sur Amazon, Spotify, Pandora, iHeartRadio.

Clavier mécanique Logitech G910 Orion Spectrum à 99.99 €

Si vous ĂŞtes joueur sur PC, vous apprĂ©cierez certainement ce bon plan French Days Amazon qui donne l’occasion de s’Ă©quiper du clavier mĂ©canique Logitech G910 Orion Spectrum en promotion Ă 99.99 €. PlutĂ´t pas mal puisque ce dernier est proposĂ© en temps normal, hors promo, aux alentours des 160 euros. ses principales caractĂ©ristiques techniques :

Clavier gaming mécanique RGB ultra-rapide

Touches mĂ©caniques Ă switches Romer-G avec un point d’activation Ă 1,5 mm

RĂ©activitĂ© optimisĂ©e : jusqu’Ă + 25%

Durée de vie de 70 millions de frappes

RĂ©tro-Ă©clairage multicolore intelligent et personnalisable

113 touches anti-ghosting

9 touches G programmables individuellement

IntĂ©gration de l’application ARX Control via le Smart Dock

Dimensions approximatives : 505 mm x 210 mm x 35.5 mm

Poids approximatif : 1.52 kg

Enceinte Bluetooth JBL Charge 4 à 119.99 €

Avis aux amateurs de musique nomade : l’enceinte sans fil Bluetooth JBL Charge 4 fait l’objet d’une belle promotion du cotĂ© de l’enseigne en ligne Rue du Commerce qui l’affiche Ă 119.99 € Ă l’occasion des French Days. c’est plutĂ´t un bon prix puisqu’on la trouve gĂ©nĂ©ralement hors promo Ă 169.99 €.

Huawei P Smart 2019 à 149 €

Plus une minute à perdre pour profiter de ce bon plan pour acquérir le Huawei P Smart 2019 à 149 € sur Rue du Commerce. Pour moins de 150 euros, ce smartphone propose un des meilleurs rapport qualité prix du moment. Le P Smart 2019 arbore une dalle FullView FHD+ de 6,21 pouces (définition de 1080 x 2340 pixels), tourne sous Android 9 Pie, est équipé du processeur Kirin 710, couplé à 64 Go d’espace de stockage (extensible jusqu’à 512 Go via carte mémoire), et de 3 Go de RAM.

Son autonomie est assurée par une batterie de 3400 mAh. Pour la photo, le téléphone possède un double capteur dorsal de 13 + 2 MP et un capteur frontal de 8 MP. Il est disponible dans deux coloris : bleu et noir.

Oppo A9 à 169.99 € (via ODR)

On reste dans l’univers smartphones avec un autre bon plan qui permet d’avoir le Oppo A9 moins cher Ă 169.99 €. C’est du cotĂ© des enseignes Darty et Fnac que ça se passe. Grâce Ă une ODR de 30 €, son prix chute en effet de 199.99 € Ă 169.99 €. Le smartphone embarque un processeur Snapdragon 665, 4 Go de RAM, et 128 Go de stockage interne extensible jusqu’Ă 256 Go par carte micro SD. Il arbore un Ă©cran LCD de 6,5 pouces (dĂ©finition de 1600 x 720 pixels), et son autonomie est assurĂ©e par une batterie grande capacitĂ© de 5 000 mAh. Pour la photo, on retrouve un capteur principal de 48 + 8 + 2 + 2 MP et un capteur secondaire de 16 MP.

Apple Airpods Pro à 239 €

40 euros de rĂ©duction pour les Ă©couteurs Airpods Pro d’Apple qui font l’objet d’un bon plan sur Amazon et Rue du Commerce qui voient ainsi leur prix passer de 279 € Ă 239 € durant les French Days 2020. Ils sont livrĂ©s avec trois tailles d’embouts en silicone diffĂ©rents pour s’adapter Ă vos oreilles et pour un confort optimal.

Aspirateur balai Dyson V8 Parquet à 299.99 €

Belle remise pour l’aspirateur balai sans fil Dyson V8 Parquet qui passe Ă 299.99 € u lieu de 349.99 € sur Cdiscount dans le cadre d’une promotion French Days. L’aspirateur est livrĂ© avec une brosse optimale sols durs, une mini brosse motorisĂ©e + 3 accessoires. Il offre une autonomie de 40 minutes d’utilisation en continu sans perte de puissance et sans perte d’aspiration.

Huawei P30 à 399 €

Bon plan toujours d’actualitĂ© concernant le Huawei P30 en cette deuxième journĂ©e French Days de promos est encore disponible Ă 399 € sur le site de Rue du Commerce. Le Huawei P30 est Ă©quipĂ© d’un Ă©cran tactile FHD+ de 6,1 pouces, d’une mĂ©moire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go, d’un processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core, d’une triple camĂ©ra arrière de 40MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2) + 8MP (f/2.4, AF), d’une camĂ©ra avant de 32MP, d’une batterie de 3650 mAh avec charge rapide, du Bluetooth 5.0, d’un port USB Type-C, du GPS, du NFC, du Wi-Fi et d’un lecteur d'empreintes digitales.