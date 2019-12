FIFA 20 et PES 2020 pas chers : où les acheter au meilleur prix

Amateurs de football sur consoles de jeux ou PC, les jeux PES 2020 et FIFA 20 sont disponibles chez plusieurs enseignes en ligne telles que Cdiscount, Fnac, Micromania, Amazon… Nous avons sĂ©lectionnĂ© et rĂ©unit ici, pour vous, les meilleures offres pour acheter FIFA 20 et PES 2020 au meilleur prix.

FIFA 20 pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

FIFA 20, annoncĂ©e Ă l’E3 2019, est disponible depuis le vendredi 27 septembre 2019 sur PC, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. DotĂ© du moteur Frostbite, FIFA 20 sur PlayStation 4, Xbox One et PC vous propose deux facettes du Jeu Universel : le prestige du football professionnel et une nouvelle expĂ©rience rĂ©aliste de street football avec EA SPORTS VOLTA. FIFA 20 innove sur tous les plans : le Football intelligent vous offre un rĂ©alisme sans prĂ©cĂ©dent, FIFA Ultimate Team vous propose de nouvelles façons de crĂ©er votre Ă©quipe de rĂŞve et EA SPORTS VOLTA vous plonge dans le monde du street avec des terrains rĂ©duits.

A savoir : Quelle que soit la plateforme, c’est moins cher sur Amazon : 42.99 € pour PC et 32.19 € pour Nintendo Switch et 44.99 € pour PS4 et Xbox One.

PES 2020 pas cher : où l’acheter au meilleur prix ?

PES 2020, est disponible depuis le 10 septembre 2019 sur les consoles de jeu PS4 et Xbox One. Il s’agit du dernier opus de la simulation de football. Le jeu intègre une sĂ©rie de nouveautĂ©s telles qu’une version remasterisĂ©e de la Master League et le style de Ronaldinho avec son lot de mouvements et de techniques. De nouvelles techniques de dribble impressionnantes font leur apparition, de mĂŞme qu’une physique de balle d’une grande prĂ©cision qui va permettre un niveau de contrĂ´le en jeu jamais atteint auparavant. Voici la liste des enseignes qui le propose :

A savoir : Quelle que soit la plateforme, c’est moins cher sur Amazon et Cdiscount : 39 € pour PS4 et 42.01 € sur Xbox One.