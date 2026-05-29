Vous attendez la mise à jour One UI 8.5 sur votre smartphone Samsung qui date de plus de 3 ans ? On a une mauvaise nouvelle

Certains modèles de smartphones Samsung qui ont reçu One UI 8.5 et qui auraient pu prétendre à la mise à jour vers One UI 8.5 ne seraient finalement pas pris en charge.

galaxy s22 plus

Le déploiement de la mise à jour One UI 8.5 bat son plein depuis quelques semaines. Récemment, la dernière version majeure de la surcouche logicielle de Samsung a même été rendue disponible sur le Galaxy A07, le modèle le moins cher du constructeur. Tous les smartphones Galaxy sortis en 2023 et ultérieurement sont désormais éligibles. Mais le support pourrait bien s'arrêter dès maintenant.

Pour les mobiles lancés sur le marché en 2022 et avant, même les appareils haut de gamme, One UI 8.5 ne serait pas au programme. On parle quand même de modèles importants dans le catalogue de Samsung, dont les Galaxy S22, mais aussi les pliables Galaxy Z Fold 4 et Galaxy Z Flip 4, ainsi que des milieux de gamme populaires comme les Galaxy A33 et le Galaxy A53. Ces appareils ne sont pas concernés par la promesse de 7 ans de mises à jour pour les haut de gamme et de 6 ans pour les milieux de gamme, prononcée après leur sortie.

One UI 8.0 n'est pas synonyme de One UI 8.5

Samsung n'a pas officialisé la nouvelle, mais l'espoir de voir arriver One UI 8.5 sur ces smartphones s'amenuise jour après jour. Pourtant, le développement avait bien débuté, puisque des firmwares de test étaient apparus sur les serveurs de Samsung pour le Galaxy S22 au mois de mars. Mais nous n'avons ensuite eu aucun signe d'une quelconque avancée. Aucune version bêta, et encore moins stable, n'est visible à l'horizon, rapporte SamMobile.

La branche allemande de Samsung a publié un communiqué de presse début mai pour annoncer le début du déploiement de One UI 8.5. Celui-ci annonçait la compatibilité de cette version avec les Galaxy S23 et les trois dernières générations de la famille des Galaxy A. Il n'est pas directement dit que les modèles antérieurs ne seraient pas servis, mais cela semble le sous-entendre.

Jusqu'ici, Samsung proposait les mises à jour importantes de milieu de vie d'une version majeure d'Android sur tous les smartphones qui avaient reçu cette même version majeure. Par exemple, tous les dispositifs sous One UI 6.0 étaient passés à One UI 6.1. One UI 8.5 ne sera a priori pas disponible sur tous les appareils sous One UI 8.0.


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