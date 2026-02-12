Windows 98 tourne parfaitement bien sur les grille-pains, si jamais vous vous posiez la question

À chaque jour son projet un peu fou dans le petit monde des modders. Le dernier en date nous vient du Youtubeur Throaty Mumbo, qui s'est mis en tête d'installer sur Windows 98 sur un grille-pain, puisqu'après tout, qu'est-ce qui l'en empêche ? Visiblement rien, puisque la chose fonctionne drôlement bien.

windows 98 grille-pain

L'âge et la passion de quelques forcenés aidant, Windows 98 tourne aujourd'hui sur à peu près tout embarquant un processeur. Ces dernières années, nous avons vu le mythique système d'exploitation installé sur diverses machines, de la plus évidente comme la dernière Xbox, à des projets un peu plus farfelus. Celui du jour entre dans cette deuxième catégorie. On n'en est pas au point de faire tourner Doom sur une cigarette électronique, mais on s'en approche.

Cette fois, il s'agit ni plus ni moins d'un grille-pain. On doit cette idée à au Youtubeur Throaty Mumbo, qui a très probablement été inspiré par le célèbre écran de veille “Flying Toasters” qui, comme son nom l'indique, avait le bon goût d'afficher des grille-pains volants. Puisqu'aujourd'hui le moindre appareil électroménager se veut “intelligent” et dispose d'un écran, Throaty Mumbo a décidé de profiter de l'occasion pour enfin rabibocher Windows avec les pains grillés.

Sur le même sujet — Windows 98 dans votre navigateur en deux clics, pour les nostalgiques

Faire tourner Windows 98 sur un grille-pain, et pourquoi pas

Le bricoleur s'est donc muni d'un grille-pain connecté et a retiré toute l'électronique se trouvant à l'intérieur. Si vous êtes familier de ce genre de projets, vous savez très probablement déjà ce qu'il a mis à la place. Si vous avez répondu un Raspberry Pi, bravo, il s'agit effectivement de la bonne réponse, mais elle est incomplète. Il s'agit en effet de deux Rasperry Pi : un pour faire tourner Windows 98 donc, et un autre pour gérer toutes les fonctionnalités habituelles du grille-pain. On n'est pas des sauvages.

Ceci étant, il n'est plus aussi qu'avant de faire griller son pain. Pour ce faire, le développeur a créé une toute nouvelle application, la bien-nommée toaster.exe, qu'il faut lancer pour lancer la cuisson. Ce programme donne accès à plusieurs réglages, comme la température, le nombre de cycles ou encore le mouvement du plateau. Puisque l'on vous dit que l'on n'est pas des sauvages.


