GTA : le jeu culte de 1997 ressuscite sur PC et Steam Deck grâce à ce lanceur portable sur mesure

Puisque GTA 6 se fait attendre, pourquoi ne pas se (re)plonger dans la version originelle ? Car le jeu a été retiré des boutiques numériques ? Certes, mais il existe désormais un moyen de faire tourner le jeu sur PC et Steam Deck grâce à l’exploit accompli par un moddeur.

GTA Ready2Play
Crédits : LukeStorm

GTA 6 ne cesse de se faire désirer et ses multiples reports pourraient même avoir une incidence sur la sortie de plusieurs jeux Xbox. Pour le moment, la date de lancement est officiellement fixée au 26 novembre 2026. Toutefois, Rockstar pourrait encore une fois repousser la date de sortie du titre selon les rumeurs et il se murmure également que les joueurs adeptes de la version physique pourraient attendre encore davantage.

Alors, pour patienter jusqu’à novembre prochain (a minima), découvrir ou se replonger dans les précédents opus de la saga peut être une idée séduisante. Et il s’avère qu’un moddeur a réussi là où tant d’autres ont échoué avant lui : il est tout simplement parvenu à faire fonctionner le GTA originel sur PC (Windows et Linux), ainsi que sur Steam Deck, grâce à un « lanceur portable, conçu sur mesure, garanti[ssant] que le jeu est prêt à être lancé à tout moment […] facilement, sans bidouillage ni installation classique ».

Le GTA originel ressuscite sur PC et Steam Deck grâce à Ready2Play

On doit cet exploit à LukeStorm qui a développé GTA Ready2Play, une sorte de capsule temporelle clé en main permettant de faire tourner le Grand Theft Auto originel comme en l’an… 1997. Pour ceux qui n’étaient pas là à l’époque, GTA premier du nom est un simulateur de criminalité en vue du dessus. Puis, dans les années 2010, Rockstar l’a fait supprimer des boutiques numériques – Steam par exemple.

Initialement, Ready2Play n’avait pas pour vocation de résoudre des problèmes de compatibilité pour des milliers de joueurs : il s’agissait avant tout pour LukeStorm d’un projet passion. Puis le moddeur a fini par l’ouvrir à la communauté et les retours ont été dithyrambiques. Alors que le moddeur a développé ce projet pour « avoir GTA (version Windows) avec la meilleure compatibilité possible », nombreux sont les joueurs qui l’utilisent aussi sur Steam Deck et Linux, à la grande surprise de LukeStorm. Et c’est même à partir de leurs retours que certains correctifs ont ensuite été développés.

GTA Ready2Play répond à une philosophie précise : préserver l’authenticité du jeu tout en garantissant une portabilité maximale, cela sans frictions ni prise de tête pour les joueurs. Et il semble que LukeStorm y soit parvenu. Comme l’indique le site PC Gamer, son projet regroupe un lanceur portable sur mesure, le jeu de base, mais aussi ses deux extensions, plusieurs langues, des correctifs audio, le support écran large, une gestion DirectDraw modernisée, ainsi que la restauration des sons de menu. En bref, tout ce que la communauté aurait pu attendre de Rockstar – et c’est d’autant plus impressionnant pour un projet indépendant.


