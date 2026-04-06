Nvidia contourne la pénurie de RAM grâce à cette technologie ultra-efficace

NVIDIA vient de présenter les capacités de sa nouvelle technologie de compression de texture, baptisée Neural Texture Compression. Et, si l’on en croit l’entreprise, celle-ci permettrait d’économiser une énorme quantité de RAM.

Neural Texture Compression Nvidia
Crédits : Nvidia

L’actuelle pénurie de RAM, en grande partie provoquée par l’émergence de l’intelligence artificielle, touche de nombreux secteurs. Et, comme on pouvait s’y attendre, les fabricants de cartes graphiques ne sont pas épargnés. Le plus célèbre d’entre eux, Nvidia, est évidemment concerné. Ainsi, le fabricant serait contraint de ne produire que des modèles 8 Go de VRAM, ce qui peut poser problème pour de nombreux joueurs, les jeux vidéo devenant de plus en plus gourmands.

Mais il semblerait que Nvidia ait anticipé ce problème. En effet, voilà déjà trois ans que l’entreprise a présenté la Neural Texture Compression, qui permet d’économiser de la VRAM tout en améliorant la qualité des textures. Et, dans un contexte de pénurie de RAM sévère, Nvidia vient de nouveau de démontrer les gains de performances offerts par cette technologie.

Nvidia : une économie de VRAM substantielle

Afin de prouver la viabilité de la Neural Texture Compression (NTC), Nvidia a choisi de prendre pour exemple une image montrant une ville italienne. L’entreprise affirme que la première image, non traitée par la NTC, consomme 6,5 Go de VRAM. La seconde, dont les textures ont bénéficié de la NTC, ne consomme que 970 Mo de VRAM.

Afin de parvenir à un tel résultat, Nvidia a choisi de compresser efficacement les textures, qui sont ensuite recréées en temps réel via la carte graphique. En d’autres termes, beaucoup plus de données de textures tiennent dans la même quantité de mémoire vidéo, ce qui permet de limiter l’utilisation de la VRAM.

Il est toutefois important de rappeler que, pour l’instant, aucun développeur de jeu vidéo n’a eu recours à la Neural Texture Compression de Nvidia. Mais la pénurie de RAM actuelle pourrait rapidement changer la donne. De plus, celle-ci ne touche pas que les fabricants de cartes graphiques, et pourrait également impacter les SSD.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

La retouche photo par IA de Google Photos va subir des changements

Google prépare une mise à jour d’envergure pour son outil de retouche photo par IA dans son application Photos. Pour le meilleur ou pour le pire ? La fonctionnalité AI…

Claude est en panne, l’IA aussi prend son jour férié

L’IA d’Anthropic, le très populaire Claude, connaît quelques défaillances techniques rendant le service indisponible ou peu performant. En ce lundi de Pâques, nous sommes nombreux à ne pas travailler, et…

IA

Le prix des processeurs Intel va encore augmenter, rien ne va plus

On ne nous épargne rien. Après l’envol du prix de la RAM et des SSD, c’est au tour des CPU de voir leur tarif grimper en flèche. Monter son propre…

Bonne nouvelle pour les propriétaires du Galaxy S25, Samsung leur réserve une surprise IA

Le Galaxy S26 a introduit des fonctions Galaxy AI inédites et laissé les utilisateurs du Galaxy S25 sur le carreau. Face aux critiques, Samsung a promis de rectifier le tir….

Ce jeu tourne-t-il sur mon PC ? Steam va afficher un framerate approximatif avant l’achat

Valve travaille sur une fonctionnalité permettant à Steam d’indiquer un framerate approximatif pour les jeux en fonction de la configuration du PC du joueur. Celui-ci pourrait alors décider plus facilement…

Samsung va lancer un Galaxy S27 Pro : qu’aura-t-il de différent avec le Galaxy S27 Ultra ?

Pour sa prochaine génération de smartphones haut de gamme, Samsung ajouterait un quatrième modèle à son catalogue : le Galaxy S27 Pro. Voici ce qu’on sait à son sujet. Apple…

Sur Artemis 2, c’est pas la Lune qui pose problème, ce sont les toilettes

Les toilettes d’Artemis 2 cumulent les incidents depuis le lancement. Urine bloquée, odeur de brûlé, vidange impossible. À quelques heures du survol lunaire, l’équipage fait avec les moyens du bord….

La plus grande mise à jour de Linux depuis des années débarque la semaine prochaine, c’est officiel

Linux 7.0 arrive et son créateur vient de donner le feu vert officiel. Le dernier candidat à la sortie s’est montré rassurant malgré un cycle de développement agité. Des millions…

PC

Le Pixel 8 souffre toujours de sérieux bugs de WiFi et Google refuse de les corriger

Plusieurs mois après l’apparition des premiers témoignages, il semblerait que le souci du Pixel 8 Pro avec les connexions WiFi et Bluetooth ne soit toujours pas résolu. À vrai dire,…

-30 % sur la Garmin Forerunner 255 : la montre sport de référence est à un prix imbattable

Montre GPS multisport parmi les meilleures de sa catégorie, la Garmin Forerunner 255 est à prix cassé. Grâce aux promos Choice Day d’AliExpress, elle profite d’une réduction de plus de…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.