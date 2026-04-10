Ce lecteur de cassettes marie look rétro et fonctions modernes pour vous libérer de l’IA et du tout-abonnement

Le vintage est aujourd’hui un argument de vente important, mais un second facteur vient s’y greffer ces derniers temps : le besoin de déconnecter. Cela n’a pas échappé à un fabricant audio qui lance un lecteur de cassette au look bien rétro intégrant des fonctions modernes. Voici le Miko Cassette Player de Gadhouse.

De plus en plus de marques surfent sur la tendance du rétro – la nostalgie étant un puissant levier marketing. Mais derrière la recrudescence des vinyles, des boombox ou encore des lecteurs de cassette à rembobiner avec un crayon ne se cache pas uniquement un effet de mode : le droit à la déconnexion ou détox numérique, appelez cela comme vous voulez, soutient ce nouvel essor des appareils d’antan – ou qui s’en inspire.

C’est au sein de ce double phénomène que s’inscrit le nouveau lecteur de cassettes portable Miko du fabricant audio Gadhouse. Mais attention, l’idée n’est pas seulement de proposer aux utilisateurs une option calquée sur le passé : l’appareil arbore certes une esthétique rétro, il lit évidemment des cassettes, mais il est aussi doté de fonctionnalités lui permettant de vivre avec son temps.

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Ce lecteur de cassettes au design d’inspiration japonaise allie rétro et modernité

Tendance et besoin de déconnecter, ce sont par exemple les deux critères que l’on retrouve derrière le bond des ventes d’iPod reconditionnés ces deux dernières années et qui offre, de ce fait, une seconde jeunesse au baladeur iconique d’Apple alors qu’il fête ses 25 ans en 2026.

Comme le soulignent nos confrères de TechRadar, les utilisateurs – et surtout les jeunes – semblent partager un rejet du divertissement par abonnement payant et de la bouillie IA (IA slop). L’impression que donnent actuellement les entreprises est de proposer un contenu dégradé, envahi de contenus IA et de publicité.

Afin de reprendre le pouvoir sur leur temps et sur leur consommation – ici de musique – nombreux sont ceux qui se tournent vers le type de produit qu’incarne le Miko Cassette Player et son design d’inspiration japonaise des années 1985-1995. Et comme le Japon, il se situe entre tradition et modernité.

En plus de lire les cassettes, le Miko Cassette Player prend en charge le Bluetooth 5.3, l’enregistrement sur cassette via un microphone intégré. Les puristes préfèreront peut-être les deux piles AA, mais sachez qu’il se recharge aussi via USB-C. Vous pouvez vous le procurer en ligne, notamment sur le site de Gear4music au prix de 80,40 €. Selon nos confrères, un pack avec un casque Gadhouse devrait être disponible d’ici la fin du mois.