Le RedMagic 11s Pro arrive en France et son processeur est vraiment étonnant

Six mois après l’excellent RedMagic 11 Pro, ZTE revient avec un nouveau smartphone gaming premium : le RedMagic 11s Pro. Si la fiche technique ne change que très peu entre les deux modèles, la grosse modification est le processeur. Le RedMagic 11s Pro bénéficie d’une version modifiée du Snapdragon 8 Elite Gen 5. Explications.

Il y a quelques mois, nous avons publié le test complet du RedMagic 11 Pro, smartphone gaming signé ZTE dont les performances sont extrêmement élevées. À cela s’ajoute un design optimisé pour le gaming ; un écran sans bordure ni poinçon ; un système de refroidissement complet, combinant dissipation passive (liquide de refroidissement, chambre à vapeur et feuilles de cuivre) et active (ventilateur intégré au châssis) ; deux haut-parleurs puissants ; et une énorme batterie associée à une charge filaire très rapide. Beau bilan.

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L’ensemble profite d’un tarif suffisamment bas pour que le RedMagic 11 Pro soit le meilleur rapport performances / prix de 2026. Alors, il ne fait certes pas d’aussi belles photos qu’un Find X9 Ultra. Mais ce n’est évidemment pas pour la photo qu’on achète un smarphone gaming. Avec une telle proposition, le RedMagic 11 Pro a écopé d’une excellente note dans nos colonnes, malgré deux vrais points faibles : l’absence de LTPO pour l’écran et une température très élevée. Le smartphone est disponible en France depuis octobre 2025.

Le Snapdragon du Galaxy S26 Ultra dans un smartphone gaming

Sept mois plus tard, RedMagic remet le couvert avec la version « S » de son RedMagic 11 Pro. Au programme, très peu de surprises. Mais l’une d’entre elles est « énorme ». En effet, ZTE a modifié le SoC du smartphone. Le Snapdragon 8 Elite Gen 5 est remplacé par le Snapdragon 8 Elite Gen 5 « Leading Edition ». Son numéro de série : SM8850-1-AD. Soit le même identifiant que celui du Snapdragon 8 Elite Gen 5 « For Galaxy » que vous retrouvez dans le Galaxy S26 Ultra et dans les versions internationales des Galaxy S26 et Galaxy S26+. Voilà une grosse surprise. Le SoC est ici overclocké à 4,74 GHz pour ses cœurs Oryon les plus puissants (contre 4,6 GHz), ce qui devrait apporter un boost de puissance et un score dithyrambique sur AnTuTu.

Ce changement de processeur en entraine un autre : le circuit de liquide de refroidissement a été étendu pour conduire la chaleur vers l’extérieur plus rapidement. En revanche, la chambre à vapeur et la vitesse de rotation du ventilateur ne changent pas. ZTE a certainement réalisé d’autres optimisations pour baisser encore un peu plus la température lors de longues sessions de jeu. Selon la marque, elle peut monter jusqu’à 42,9°C, contre 45,7°C, sur Genshin Impact à 60 images par seconde. Le processeur est toujours accompagné du coprocesseur RedCore R4 qui gère la charge de travail des cœurs Oryon du Snapdragon.

Le RedMagic 11s Pro a une meilleure configuration photo

Deux autres petits détails à remarquer dans le RedMagic 11s Pro : le module ultra grand-angle a été modifié. La définition du capteur reste la même (50MP), mais l’ouverture est plus grande, passant de f/2.2 à f/2.0. En outre, un autofocus semble avoir été ajouté. Nous avions déploré son absence dans le RedMagic 11 Pro. Pour le reste, la fiche technique du RedMagic 11s Pro ne change pas. En voici pour rappel les principaux éléments :

Écran AMOLED 1,5K 144 Hz de 6,8 pouces

Protection en verre Corning Gorilla Glass

Processeur Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy et coprocesseur R4

12 ou 16 Go de RAM et 256 ou 512 Go de stockage

Batterie 7500 mAh compatible charge 80 watts (filaire ou sans fil)

Triple capteur photo 50 + 50 + 2 MP

Capteur selfie 16 MP sous l’écran

Compatible WiFi 6, Bluetooth 5.4, USB 3.2 Gen 2, NFC, 5G

Port audio jack 3,5 mm

Double haut-parleur, compatibilité Snapdragon Sound

Lecteur d’empreinte digitale sous l’écran

Ventilateur et système de refroidissement actif

Touches tactiles sur la tranche, fréquence d’échantillonnage à 520 Hz

Android 16 et RedMagic OS 11.5

Certification IPx8

Le RedMagic 11s Pro conserve le même tarif que son prédécesseur. Et c’est une sacrée bonne nouvelle : 799 euros pour la version 12+256 Go, disponible uniquement en noir, et 899 euros pour la version 16+512 Go, laquelle se décline en blanc et en noir. Les précommandes ouvriront la semaine prochaine, le 3 juin 2026 et le lancement commercial officiel est calé une semaine plus tard, le 10 juin. Le RedMagic 11s Pro sera disponible en ligne uniquement, sur le site officiel de la marque et chez quelques partenaires distributeurs.