Ce bricoleur fou a trouvé la solution à la pénurie de RAM : fabriquez-la vous-même !

Alors que le secteur de la RAM traverse actuellement une crise sans précédent, un internaute russe s'est donné pour défi de fabriquer sa propre barrette à partir de pièces détachées. Résultat : 32 Go de RAM DDR5 pour 184€, un prix tout bonnement inimaginable à l'heure actuelle.

Si vous avez essayé d'acheter de la RAM dernièrement, vous avez probablement été accueilli par une très mauvaise surprise : des prix anormalement élevés, parfois 4 à 5 fois plus chers qu'à l'accoutumée. Voilà le résultat d'une crise qui touche l'intégralité du secteur de la mémoire et dont on prédit déjà qu'elle aura des répercussions sur l'ensemble de l'industrie de la tech. Autant dit que si vous aviez prévu de refaire votre setup en 2026, cela n'est pas forcément une très bonne idée pour votre compte en banque.

Sauf, peut-être, si vous êtes aussi motivé (et bricoleur) qu'un dénommé VIK-on. Il y a quelques semaines, cet internaute russe a contacté nos confrères de VideoCardz pour leur faire part d'un projet assez fou : fabriquer sa propre barrette de RAM à partir de pièces détachées. Projet qu'il a finalement mené à bien, en se retrouvant avec ni plus ni moins qu'une barrette de 32 Go de RAM DDR5. Rien que ça.

Il fabrique sa propre barrette de RAM à moindre coût

La première a donc été de se procurer les pièces détachées. Pour ce faire, il a récupéré les puces directement dans deux PC portables équipés des barrettes de 16 Go chacune, ce qui lui a coûté 8000 roubles. Il lui a ensuite fallu dépenser 600 roubles pour le PCB, puis 415 roubles pour un dissipateur thermique. Une fois tous ces composants en sa possession, il ne restait plus qu'à assembler le tout.

Ce qui, vous vous en doutez, est bien, plus facile à dire qu'à faire. Il faut pour cela une station de soudage robuste et surtout beaucoup de précision et de patience. La barrette assemblée, il a fallu la flasher avec un firmware provenant d'Adata, afin que celle-ci soit repérable par le BIOS de n'importe quelle carte-mère. Branchez-le tout, et vous voilà avec une barrette de 32 Go, tournant à 6400 MT/s et compatible XMP, pour la modique somme de 17000 roubles, soit environ 184€.

