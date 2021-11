Disney+ à 1,99 € le premier mois, Noël s’invite chez vous avant l’heure

Pour le Disney+ Day, la plateforme de streaming vidéo propose une offre à ne pas rater ! Du lundi 8 au dimanche 14 novembre 2021, l'abonnement passe à 1,99 € le premier mois. L'occasion idéale d'essayer le service et profiter des films et séries à quelques semaines de Noël.

Pour fêter les deux ans de sa plateforme de streaming vidéo, Disney+ vous propose le premier mois à 1,99 € au lieu de 8,99 €. Vous pouvez ainsi découvrir des séries telles que The Mandalorian, nommée 15 fois aux Emmy Awards, plus gros succès de Disney+. Ou bien encore Loki, qui a séduit la majorité des abonnés qui attendent avec impatience la saison 2, d'ores est déjà été confirmée par la firme aux grandes oreilles.

C'est aussi l'occasion de regarder la nouvelle série Hawkeye qui sera diffusée sur Disney+ à partir du 24 novembre 2021. Mais aussi d'autres séries du Marvel Cinématique Universe comme WandaVision, Falcon et le soldat de l’hiver. La magie de Disney+ s'invite donc chez pour 1,99 € le premier mois, à quelques semaines des fêtes de fin d'année.

L'offre est valable à partir de lundi 8 et jusqu'au 14 novembre 2021 pour les nouveaux abonnés Disney+ et les anciens abonnés éligibles, âgés de 18 ans ou plus. Pour vous faire une petite idée des programmes que propose la plateforme, vous pouvez jeter un œil à la liste des nouveaux films et séries à venir en novembre 2021.

Pour rappel, l'abonnement à Disney+ est habituellement proposé à 8,99 € par mois ou 89,90 € à l'année. Tous les abonnés profitent de l'intégralité des fonctionnalités Disney+, y compris la définition 4K, Dolby Vision et Dolby Atmos et le visionnage en streaming sur quatre appareils en simultané. Après avoir mis fin à la période d'essai gratuite de 7 jours, ce bon plan Disney+ à l'occasion de son anniversaire tombe à pic pour les personnes voulant découvrir la plateforme et son catalogue à petit prix.