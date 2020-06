Disney+ met fin à la période d’essai gratuite de 7 jours

Disney+ a discrètement mis fin à la période d’essai gratuite de 7 jours qui été proposée depuis le lancement de la plateforme en France. Le changement de politique n’est pas spécifique à la France – et si Disney+ était victime de son succès ?

Il n’y a eu aucune annonce, ni communiqué de presse. Mais comme le rapportent nos confrères de Univers Freebox, Disney+ ne propose plus de période d’essai gratuite de 7 jours aux nouveaux abonnés en France. Il faut désormais directement commencer l’abonnement à 6,99 euros par mois, ou opter pour une offre alternative comme par exemple le bouquet Ciné Séries+ sur CanalSatellite à 34,90 euros par mois qui inclut, en plus de chaînes thématiques Premium, un accès à Netflix et à OCS.

En fait, à y regarder de plus près, Disney+ semble également avoir mis fin à la période d’essai dans tous les marchés où le service est présent. Lorsque nous tentons d’accéder au service depuis les Pays-Bas la page d’accueil nous propose également de s’abonner directement à 6,99 euros par mois ou 69,99 euros par an. Les offres d’essai sont conçues pour attirer des clients, on peut donc dire sans trop prendre de risques que Disney+ a probablement atteint un premier pallier par rapport à la masse d’utilisateurs que la plateforme s’était fixée.

Grandir trop rapidement peut en effet déboucher sur plusieurs risques. D’abord celui de passer à côté de coûts d’opportunité. Si le service séduit déjà grâce à sa réputation, offrir 7 jours est en effet coûteux car la plateforme aurait pu faire démarrer directement des abonnements à la place. Par ailleurs, pour un service d’une telle ampleur, il faut laisser à Disney+ le temps d’adapter ses infrastructures, de sorte que la plateforme puisse maintenir un niveau de qualité élevé pour tous ses abonnés.

Etes-vous abonné Disney+ ? Que pensez-vous du service jusqu’ici ? Partagez votre avis dans les commentaires.