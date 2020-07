The Mandalorian nommé 15 fois aux Emmy Awards, un grand succès pour Disney +

La série The Mandalorian a été nommée pas moins de 15 fois aux Emmy Awards. Un grand succès pour Disney + pour sa première année d’existence. Apple n’est pas en reste avec 18 nominations au total. C’est toutefois Netflix qui mène la danse avec 160 nominations. Rien que ça.

Les Emmy Awards sont l’équivalent des Oscars dans le monde des séries. Les nominations sont donc toujours scrutées à la loupe. Cette année, c’est encore Netflix qui sort grand gagnant. Toutefois, un petit nouveau vient jouer les trouble-fêtes, Disney +, notamment grâce à une série en particulier : The Mandalorian.

Série lancée en même temps que le service en novembre 2019, The Mandalorian est le premier show en live action dérivé de la franchise Star Wars. Les critiques ont salué sa simplicité et son ambiance western très proche de la trilogie originale, en plus d’être tombées sous le charme de bébé Yoda. Les votants des Emmy aussi, vraisemblablement.

En effet, la série portée par Jon Favreau a décroché 15 nominations. Parmi elle, une nomination dans la catégorie reine : meilleure série dramatique. Elle se place ainsi aux côtés d’autres séries phares comme Better Call Sall, The Crown, The Handmaid’s Tales, Killing Eve, Stranger Things, Succession ou encore Ozark. The Mandalorian est ainsi la cinquième série la plus nominée du palmarès.

C’est un succès pour Disney, qui voit également son documentaire Le Monde selon Jeff Goldblum rafler quatre nominations. Apple, qui lui aussi est nouveau dans le domaine, a déroché 18 nominations, ce qui est également une excellente performance. Amazon Prime Video culmine à 30 nominations, dont 20 pour la série La Fabuleuse Mme Maisel. Toutefois, c’est Netflix qui reste le roi en la matière.

Netflix, roi des Emmy

Netflix a en effet réussi à décrocher pas moins de 160 nominations au total. C’est sa série Ozark, avec 18 mentions, qui mène la danse pour la plate-forme. Néanmoins, ce n’est pas la grande favorite, puisque la mini-série Watchmen de HBO, sortie en décembre dernier, a été nommée dans 26 catégories. Un immense succès.

La cérémonie des Emmy Awards est prévue pour le 20 septembre. Pour le moment, on ne sait pas si elle pourra se tenir de manière classique ou si elle aura lieu de manière virtuelle pour cause de coronavirus. Si Disney ne décroche pas de prix lors de la cérémonie, ces 15 nominations pour une première série resteront tout de même une excellente performance de la part du tout jeune service de streaming.