Singles’ Day 2021 : voici les meilleurs bons plans high-tech de ce jeudi

Le Single Day, fêtes des célibataires en chine marque également la plus grosse journée de promotion en ligne au monde. L'ensemble des boutiques chinoises telles que AliExpress, Gearbest, Tomtop, Banggood proposent des millions de bons plans. Durant 48 heures, c'est l'occasion de faire un max d'économies tout en se faisant plaisir avant Noël.

Qu'est ce que le Singles' Day et quand a-t-il lieu ?

Avant les bons plans du Black Friday qui débuteront cette année le 26 novembre 2021, se tient les 11 et 12 novembre le Singles'Day. Pour les internautes les plus impatients, c'est un rendez-vous incontournable qui permet de faire de bonnes affaires. Venu tout droit de Chine, il s'est au fil des ans démocratisé en France et dans les pays du monde entier.

Aussi appelé 11.11 ou Double 11, il fait référence au 11ème jour et au 11ème mois de l'année (11 novembre) – date à laquelle il débute. Le Single Day est un évènement commercial de grande ampleur durant lequel on peut profiter d'une avalanche de promotions. Il se déroule généralement sur une période de deux jours, les 11 et 12 novembre, et parfois même le 13 novembre. Pendant 48 heures, l'ensemble des magasins du e-commerce chinois tels que AliExpress, Gearbest, Tomtop et bien d'autres encore lancent leurs meilleures promotions de l'année sur des millions de produits qui valent vraiment la peine qu’on s’y intéresse.

Pour en venir aux origines du Single Day, il faut remonter à l'année 1993. A l'époque, des étudiants de l’université de Nankin en Chine ont l'idée de créer une fête afin de faire des rencontres et pour célébrer le célibat. Depuis, cette année là, le Singles' Dayest est entré dans la tradition chinoise et est célébré tous les ans en Chine. A titre d'exemple, Jack Ma, le fondateur d’Alibaba a contribué à amplifier la résonance de l’événement en l’associant à des promotions spéciales, une sorte de Black Friday à la chinoise.

Les magasins participants au Singles' Day

Principalement les géants du e-commerce chinois sont les acteurs de cet événement. Cependant, on voit de plus en plus d'enseignes du e-commerce français participer à l'événement en proposant eux aussi des promotions, codes promos spécialement mis en place pour le Single Day. Ainsi, en plus des sites Aliexpress, Gearbest, Tomtop, on retrouve des marchands en ligne comme Cdiscount, Fnac, Darty, Rue du Commerce.

Certains sites de vente en ligne chinois proposent dorénavant une livraison rapide vers la France, sans frais de douanes supplémentaire. Grâce notamment à des partenariats passés avec des centre logistiques de tri de colis répartis dans les quatre coins de l'Europe et parfois même en France.

Les magasins chinois participants au Singles' Day

Cliquez ici pour profiter des offres Singles' Day AliExpress

Cliquez ici pour profiter des offres Singles' Day Banggood

Cliquez ici pour profiter des offres Singles' Day Gearbest

Cliquez ici pour profiter des offres Singles' Day Geekbuying

Cliquez ici pour profiter des offres Singles' Day Lighinthebox

Cliquez ici pour profiter des offres Singles' Day Tomtop

Les magasins français participants au Singles' Day

Cliquez ici pour profiter des offres Singles' Day Boulanger

Cliquez ici pour profiter des offres Singles' Day Cdiscount

Cliquez ici pour profiter des offres Singles' Day Darty

Cliquez ici pour profiter des offres Singles' Day Electro Depot

Cliquez ici pour profiter des offres Singles' Day Fnac

Cliquez ici pour profiter des offres Singles' Day Rakuten

Cliquez ici pour profiter des offres Singles' Day Rue du Commerce

Cliquez ici pour profiter des offres Singles' Day Zavvi

Les meilleurs bons plans high-tech du Singles' Day 11.11

Notez que les quantités en stock sont très limités et que chaque promotion sur chaque produit dure très peu de temps. Il faudra faire vite si un produit vous intéresse et si vous ne voulez pas y passer à coté. Les offres ayant débutées un jour précis peuvent également être valables encore quelques jours après. N’hésitez pas à vérifiez la validité de celle(s) qui vous intéresse. Les prix affichés sont ceux aux panier, qui prennent compte des éventuels coupons actifs.

Les bons plans Single Day des enseignes françaises

Nous mettrons à jour la liste des offres qui nous semblent être les plus intéressantes au fil de l'événement.

Les bons plans AliExpress

Les meilleurs bons plans du Singles' Day du coté d'AliExpress permettent de s'équiper de smartphones, montres connectée et autres appareils high-tech à petit prix. Nous avons listé ci-dessous les offres qui valent vraiment le coup.

AliExpress Single Day : top offres smartphones et tablettes

AliExpress Single Day : top offres objets connectés

AliExpress Single Day : top offres aspirateurs robots

Les autres offres AliExpress du Single Day

Ci dessous, vous pouvez retrouver la liste des coupons AliExpress valable dans le cadre du Single Day. Ils sont valables sur le site à partir du 11 novembre 9 heures au 13 novembre 9 heures.

8 € de réduction dès 50 € d’achat avec le code 11AE08

avec le code 11 € de réduction dès 70 € d’achat avec le code 11AE11

avec le code 15 € de réduction dès 110 € d’achat avec le code 11AE15

avec le code 22 € de réduction dès 150 € d’achat avec le code 11AE22

avec le code 30 € de réduction dès 199 € d’achat avec le code 11AE30

avec le code 45 € de réduction dès 299 € d’achat avec le code 11AE45

avec le code 60 € de réduction dès 399 € d’achat avec le code 11AE60

D'autres coupons AliExpress sont mis à disposition pour le Singles'Day. Ces derniers sont valables pour les nouveaux clients sur tout le site jusqu'au 31 décembre 2021 à 9 heures.

4 € de réduction dès 5 € d'achat avec le code 22Q304

avec le code 5 € de réduction dès 10 € d'achat avec le code 22Q305

avec le code 7 € de réduction dès 15 € d'achat avec le code 22Q307

avec le code 8 € de réduction dès 20 € d'achat avec les codes AEAPP8 / AENEW8 (depuis l'application)

De plus, si vous optez pour le paiement avec PayPal, vous bénéficiez d'une réduction de 3 € dès 30 € d’achat. Enfin, pour les personnes qui choisissent de payer avec Alipay, c'est également 3 € de réduction dès 30 € d’achat ainsi que jusqu’à 20% de cashback en passant par l’application dont elles peuvent profiter !