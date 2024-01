Les réfrigérateurs intelligents prennent peu à peu place dans nos cuisines. Plus que de simples frigos, ils vous donnent la possibilité d’avoir de précieuses données sur la température à l’intérieur des compartiments, le contenu qui s’y trouve et ils peuvent même vous fournir une assistance pour préparer vos repas et vos listes de course. Mais face à un marché, en pleine expansion, il peut être difficile de choisir le bon modèle. Quel frigo connecté acheter ? Suivez le guide !

Notre sélection des meilleurs frigos connectés

« Ah mince, je n’ai plus de lait ! », « oh non, mes steaks hachés sont périmés ! » ou encore « Qu’est-ce que je vais bien pouvoir faire à manger ce soir ? ». Face à votre réfrigérateur, vous avez forcément déjà eu ces réflexions. Heureusement, de nouvelles technologies apparaissent pour vous aider au quotidien. En renseignant les dates de péremption de vos aliments, le réfrigérateur intelligent vous aide à lutter contre le gaspillage alimentaire. Par ailleurs, vous pouvez savoir à tout moment ce qu’il vous reste dans votre frigo et ce, même à distance depuis votre smartphone. Enfin, en fonction des modèles, vous pouvez même avoir une assistance pour vous aider à trouver des recettes avec les aliments présents dans vos compartiments.

Réfrigérateur congélateur connecté Candy CCE4T618EX Fresco

Cliquez ici pour acheter le Candy CCE4T618EX Fresco à 579,99 €

Le Candy CCE4T618EX Fresco est un frigo connecté aux fonctionnalités simples. Il dispose d’une capacité de 341 L. On retrouve ainsi un réfrigérateur à froid ventilé No Frost Cycle de 222 L en haut, et un congélateur à froid ventilé No Frost Cycle de 119 L en bas.

Grâce à la connexion Wi-Fi, vous pouvez contrôler à distance votre réfrigérateur en passant par l’application hOn Smart Home. Vous pouvez ainsi gérer la température intérieure et faire l’inventaire du contenu directement depuis votre smartphone. Avec la technologie Total No Frost Circule+, le froid et l’humidité sont diffusés d'une façon optimale et homogène.

Les + Les -

Bon rapport qualité-prix Consomme plus que certains autres modèles Grande capacité Technologie Total No Frost Circle +

Réfrigérateur congélateur connecté Siemens KG39NAXCF

Cliquez ici pour acheter le Siemens KG39NAXCF à 1199 €

Le Siemens KG39NAXCF est un réfrigérateur combiné connecté. Il dispose d’une partie frigo de 260 L et d’un congélateur de 103 L, soit 363 L. Avec la technologie No Frost, l’humidité est controlée, ce qui évite ainsi le givre. Par ailleurs, vous avez la possibilité de choisir entre 2 taux d’humidité pour votre compartiment des fruits et légumes afin de garder leur fraîcheur plus longtemps. Le système multiAirflow permet une circulation homogène de l’air, la température reste ainsi constante et homogène.

Ce modèle compatible avec le Wi-Fi peut se contrôler à distance avec Home Connect. Vous recevez ainsi une notification si votre porte de frigo n’est pas bien fermée.vous pouvez également activer le refroidissement rapide à distance quand vous faites vos courses afin de créer les conditions parfaites pour ranger vos courses lors de votre retour à la maison.

Le Siemens KG39NAXCF est aussi doté d’un panneau de contrôle tactile à l’extérieur qui vous permet de régler la température, la congélation rapide ou encore d’activer le mode vacances pour garder les aliments non périssables à une température d'environ 15°C pour des économies d’énergie.

Les + Les - Faible consommation énergétique (C)

Données fournies par Home Connect faibles. Grand volume Prix élevé Zone hyperFresh pour les fruits et légumes

Réfrigérateur américain connecté LG GSLV80DSLF

Cliquez ici pour acheter le LG GSLV80DSLF à 1439 €

Le LG GSLV80DSLF est un réfrigérateur américain. Il dispose donc d’un grand volume de 635 L avec une partie frigo de 416 L et un congélateur à dégivrage automatique 219 L. Il est également équipé d’un distributeur d'eau, de glaçons et de glace pilée. Grâce à la technologie Fresh Balancer, l’humidité reste optimale. Vos fruits et légumes se gardent ainsi plus longtemps. Le système de congélation Active Express Freeze vous assure une baisse de température rapide. La chaine du froid est ainsi mieux respectée.

Ce modèle connecté peut se contrôler à distance à l’aide de l’application LG ThinQ. Vous pouvez ainsi recevoir une notification si votre réfrigérateur est mal fermé. Vous avez également la possibilité de surveiller la consommation d’énergie. Enfin, le LG GSLV80DSLF est compatible avec les assistants vocaux Google Home et Alexa.

Les + Les - Compatible avec les assistants vocaux Consomme 430 kWh/annum (F) Grand format



Réfrigérateur américain connecté Samsung RS68CG882DB1

Cliquez ici pour acheter le Samsung RS68CG882DB1 à 1999 €

Le Samsung RS68CG882DB1 est doté de la connectivité Wi-Fi via SmartThings. Vous pouvez donc y accéder à distance pour faire le suivi de la consommation énergétique, avoir des alertes en cas de problème au niveau de la maintenance ou encore de suivre les dates de péremption des aliments. L’application vous permet d’avoir des idées de recettes avec ce qu’il vous reste dans le frigo.

Ce réfrigérateur américain est équipé d’un distributeur d'eau, de glaçon et de glace pilée. Il profite d’un volume de 634 L avec une partie réfrigérateur à froid ventilé de 409 L et un congélateur à dégivrage automatique de 225 L. Le congélateur est convertible. Vous pouvez donc l’utiliser pour la congélation ou comme réfrigérateur. En mode vacances, seul le congélateur continue de tourner, ce qui vous permet de faire des économies d’énergie. Enfin, grâce à la technologie Twin Cooling qui permet d’avoir 2 circuits d'air indépendants, le taux d’humidité est optimal.

Les + Les - Ne consomme que 281 kWh/annum (D) Ne dispose pas d’assistant vocal Application SmartThings complète Pas d’écran Le congélateur est convertible en réfrigérateur

Réfrigérateur américain connecté Samsung RF65A977FSR Family Hub

Cliquez ici pour acheter le Samsung RF65A977FSR Family Hub à 2399 €

Le Samsung RF65A977FSR Family Hub se démarque par la présence d’un écran qui vous permet de profiter de contenus multimédias, d’effectuer des recherches sur internet, de voir l’intérieur de votre frigo sans l’ouvrir, de trouver des recettes et même de passer des appels grâce au Bluetooth ! Ce réfrigérateur multi-portes profite d’une très belle capacité 637 L avec une partie réfrigérée de 387 L et un congélateur de 250 L. On retrouve également un distributeur d’eau accompagné d’une carafe qui se remplit automatiquement ainsi qu’une machine à glaçons.

Les 2 parties du bas sont convertibles. Vous pouvez donc choisir si vous voulez les utiliser en congélateur ou en réfrigérateur. Grâce à la présence de 3 caméras à l’intérieur, vous avez la possibilité de voir le contenu de votre réfrigérateur même à distance avec SmartThings. Grâce à l’assistant vocal Bixby, vous pouvez vous adresser à votre réfrigérateur à l’aide de votre voix. Enfin, le Samsung RF65A977FSR Family Hub est capable de vous donner des idées de recettes en fonction de ce que vous goût et des aliments présents dans votre frigo.

Les + Les - Modulable en réfrigérateur ou congélateur Prix élevé Grande capacité Forte consommation (F) Caméras à l’intérieur du frigo Présence d’un écran

Pourquoi acheter un réfrigérateur connecté ?

Les frigos connectés ne se contentent pas de garder vos aliments au frais. Ils vous donnent aussi la possibilité de contrôler à distance la température à l’intérieur de votre réfrigérateur mais aussi de suivre la consommation.

En plus des technologies avancées qui optimisent par exemple l’humidité et empêchent le givre, les modèles les moins chers vont généralement vous permettre de recevoir des alertes sur votre smartphone quand la porte du réfrigérateur est mal fermée. Les frigos connectés les plus perfectionnés vont avoir un assistant vocal, des caméras à l’intérieur pour savoir exactement ce qu’il vous reste, un écran pour regarder des contenus multimédias, le Bluetooth pour passer des appels, et ils sont même capables de vous donner des idées de recettes avec les aliments qu’il vous reste !

Au final, le réfrigérateur connecté vous permet de faire des économies d’énergie, vous évite le gaspillage alimentaire et vous fournit une assistance pour gérer au mieux vos menus.

Comment choisir son frigo connecté ?

Pour choisir votre frigo connecté, il y a plusieurs critères à prendre en compte. Le premier point important est le volume. Les combinés réfrigérateurs/congélateur sont plus petits et conviennent à des couples ou des petites familles. Si vous avez une grande famille, les réfrigérateurs américains vous offrent une plus grande capacité.De même, il ne faut pas négliger la consommation énergétique. Les réfrigérateurs connectés à faible consommation sont généralement plus chers à l’achat mais avec le prix de l’électricité, la différence de prix peut être rapidement rentabilisée. Enfin, il faut regarder les fonctionnalités propres à chaque modèle.