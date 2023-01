Dead Space : Où acheter le remake au meilleur prix ?

Ça y est, le remake de Dead Space est enfin sorti ! Le jeu s’est doté de nouveaux graphismes et effets sonores qui exploitent au mieux les atouts des consoles nouvelle génération. Découvrez où acheter Dead Space au prix le moins cher.

💰 Où acheter Dead Space remake au meilleur prix ?

Le remake du célèbre jeu d’horreur Dead Space est sorti ce 27 janvier 2023. L’historie reste globalement la même mais le jeu est entré dans une nouvelle dimension pour vous offrir une expérience encore plus immersive et effrayante.

Le jeu est affiché au prix conseillé de 79,99€ sur PS5 et Xbox Series X ainsi qu’à 69,99€ pour sa version numérique sur PC. Vous pouvez cependant l’acheter moins. Découvrez où trouver Dead Space remake au meilleur prix.

🤔 Quelles sont les nouveautés de Dead Space ?

Dead Space est un remake du jeu initialement sorti en 2008. L’histoire reste la même.

Année 2508, le décor est planté. Dans cet univers SF où les vaisseaux spatiaux ouvrent des planètes pour extraire des ressources, vous incarnez Isaac Clarke, un ingénieur envoyé à bord du USG Ishimura pour réparer son système de communication défaillant. L’équipage a bord du vaisseau, parmi lequel se trouve votre petite amie Nicole, n’a pas donné signe de vie depuis plusieurs jours. Vous comprenez rapidement que quelque chose cloche et, en effet, le vaisseau est affecté par un parasite extraterrestre qui a fait muter les cadavres humains.

Ce survival horror est effrayant à souhait, les fans d'horreur seront servis.

Outre les améliorations du graphisme et des effets sonores qui mettent à profit toutes les capacités des consoles next-gen, les temps de chargement ont été supprimés et de nouvelles armes sont disponibles. Le rendu est immersif et réaliste.

Le jeu est disponible depuis ce 27 janvier 2023 sur PS5, Xbox Series X et PC.

