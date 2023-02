Hogwarts Legacy : Où acheter le jeu au meilleur prix ?

Hogwarts Legacy, l'Héritage de Poudlard en français, est un RPG qui se déroule dans un monde ouvert. Plongez dans l'univers de Harry Potter et découvrez le monde des sourciers en tant qu'élève de Poudlard dans les années 1800. Le jeu est disponible dès maintenant sur PS5 et Xbox Series X. Il est aussi possible de le précommander sur PS4, Nintendo Switch, Xbox One et PC. Voici où acheter Hogwarts Legacy au meilleur prix.

Où acheter Hogwarts Legacy, l'Héritage de Poudlard au meilleur prix ?

Hogwarts Legacy sera progressivement disponible sur toutes les consoles en 2023. Les versions PS5 et Xbox Series X sont déjà disponibles depuis le 10 février. Pour les autres consoles, il faudra patienter un peu. Les versions PS4 et Xbox One sont prévues pour le 4 avril 2023 alors que pour la version Nintendo Switch ne sortira que le 25 juillet 2023.

Dans ce nouveau jeu d'action-aventure immersif, vous retrouvez les endroits familiers de l'univers d'Harry Potter. Partez ainsi à la découverte de lieux emblématiques comme le château de Poudlard, le village de Pré-au-Lard ou encore la Forêt interdite. Vous incarnez un élève de l'école des sorciers des années 1800 et évoluez dans un monde ouvert. Le jeu vous offre la possibilité de personnaliser entièrement votre personnage, tant au niveau physique que de son look.

Vous pouvez préparer des potions, maîtriser des sortilèges et développer vos talents pour devenir un sorcier redoutable. Vous allez devoir affronter des trolls, des mages noirs, des gobelins et bien d'autres créatures fantastiques tout en luttant contre un ennemi terrifiant qui menace l'ensemble du monde des sorciers.

Le jeu est disponible chez E.Leclerc à seulement 49,92€ sur PS5 et Xbox Series X et à 46,90€ sur PS4 et Xbox One. Micromania affiche le jeu plus cher, à 74,99€ sur PS5 et Xbox Series X. En revanche, le jeu est à 69,99€ sur PS4 et Xbox One mais vous bénéficiez de 20 € offerts en bons d'achat pour les précommander.

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER HOGWARTS LEGACY SUR E.LECLERC

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER HOGWARTS LEGACY CHEZ MICROMANIA

Hogwarts Legacy sur PS5 49€ Voir 60.99€ Voir 62.99€ Voir 66.02€ Voir Hogwarts Legacy sur Xbox Series X 60.98€ Voir 60.99€ Voir 62.99€ Voir 63.32€ Voir Hogwarts Legacy sur Nintendo Switch 49.99€ Voir 59.99€ Voir 59.99€ Voir