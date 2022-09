Précommande Crisis Core – Final Fantasy VII Reunion : où l’acheter au meilleur prix ?

À la base, Crisis Core est un jeu sorti en 2007 sur la première console portable de Sony, la PSP. Développé à l’époque pour célébrer les 10 ans de Final Fantasy VII, il s’agit d’un préquel qui se passe 7 ans avant l’action du jeu. La date de sortie de la version remasterisée de ce jeu vient d’être annoncée. Il s’agit du 13 décembre 2022 et le jeu est disponible sur toutes les plateformes. C’est l’occasion de se faire un beau cadeau avant Noël.

Crisis Core – Final Fantasy VII Reunion : Où l'acheter au prix le moins cher ?

Si vous aviez une PSP il y a 15 ans, vous avez sûrement joué à Crisis Core pour retrouver sur votre console portable Cloud et Sephiroth. Quinze ans plus tard, voici la nouvelle version avec des graphismes HD, une bande son remasterisée et même un système de jeu et de combat revisité et amélioré. Il est disponible en précommande sur PlayStation 5 mais aussi sur PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X et S et même sur PC. Vous retrouverez toutes ses versions chez de nombreux revendeurs. Son prix de lancement officiel est de 59,99 euros. Mais le jeu est disponible chez certains revendeurs comme Cdiscount et E.Leclerc à 54,99 euros.

Dans Crisis Core – Final Fantasy VII Reunion, vous incarnez Zack Fair, un jeune soldat de la Shinra qui cherche à retrouver un certain Génésis Rhapsodos. Au fur et à mesure de son histoire, Zack va découvrir la face sombre de la Shinra qui expérimente les manipulations génétiques en créant des monstres.

L’action se situe 7 ans avant l’histoire de Final Fantasy VII. Dans cette préquel, Zack va donc rencontrer entre Cloud évidemment, Sephiroth ou Aerith. On assistera d’ailleurs à la rencontre entre Cloud et le reste des membres du groupe d’éco-terroriste AVALANCHE qui luttent contre la Shinra.

Cette remasterisation du jeu mythique de la PSP sort à l’occasion des 25 ans de Final Fantasy VII. En revanche, pour jouer à la deuxième partie du remake de Final Fantasy VII, Final Fantasy VII Rebirth, il faudra attendre 2023 et ce jeu sera pour le coup exclusif à la Playstation 5.