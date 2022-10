Call of Duty Modern Warfare 2 : nouveautés, plateformes, date de sortie, tout savoir sur le FPS d’Activision

Après un épisode Call of Duty Vanguard qui n'a pas marqué les esprits, la célèbre licence de jeu de tir d'Activision va revenir sur le devant la scène dès cette fin d'année 2022 avec Call of Duty Modern Warfare 2. Nouveautés dans les mécaniques de gameplay, plateformes, prix, date de sortie, dans ce dossier on fait le point sur tout ce qu'il faut savoir sur ce nouvel opus.

Depuis la sortie du reboot de Modern Warfare en 2019, de nombreux fans de la licence Call of Duty pourraient dire que la saga a un peu perdu de sa superbe. En témoignent les accueils mitigés des épisodes suivants comme Black Ops Cold War ou encore Vanguard, qui ont essayé d'apporter leur pierre à l'édifice, sans jamais vraiment réussir à transformer l'essai.

Vanguard fut d'ailleurs l'un des opus les moins bien notés, notamment en raison d'un retour à la Seconde Guerre mondiale et d'un multijoueur manquant clairement d'inspiration. Cette période a été maintes et maintes fois exploitée dans le jeu vidéo, et surtout dans la licence puisque nous avions déjà eu le droit à l'excellent Call of Duty WWII quatre ans plus tôt. L'objectif était donc plutôt clair pour Activision avec cette cuvée 2022 : revenir en force avec un épisode à la fois novateur et capable d'inciter les joueurs déçus à renouer avec la série.

Cet épisode, pensé comme étant “une nouvelle ère pour Call of Duty” s'appelle Modern Warfare 2, un reboot de l'opus culte sorti en 2009. Au programme, une toute nouvelle campagne solo, un multijoueur ultra complet, des mécaniques de gameplay inédites et repensées, une IA plus sophistiquée et un moteur graphique flambant neuf. Dans ce dossier, on fait le point sur tout ce qu'il faut savoir sur ce volet prometteur.

Quand sort Call of Duty Modern Warfare 2 ?

Cette année, le studio Infinity Ward et l'éditeur Activision bousculent un peu les habitudes puisque le prochain Call of Duty sortira avec un peu d'avance. Traditionnellement, chaque nouvel épisode est attendu vers la mi-novembre, mais cette fois-ci, Modern Warfare 2 débarquera sur nos consoles et PC ce 28 octobre 2022.

Sur quelles plateformes sortira Modern Warfare 2 ?

Le jeu est attendu sur les consoles de nouvelle génération, à savoir la PS5 et la Xbox Series X/S, mais aussi sur PS4, Xbox One et PC. Notez que, malgré le rachat d'Activision-Blizzard par Microsoft, le titre ne sera pas proposé sur le Xbox Game Pass. Pas dans l'immédiat en tout cas.

Pour ceux qui voudraient avoir un aperçu du multijoueur, une bêta a ouvert ses portes sur PlayStation depuis ce 16 septembre pour tous ceux qui ont précommandé le jeu. Pour les autres, cette bêta est accessible depuis ce 18 septembre et jusqu'au 26 septembre. Concernant les consoles Microsoft et PC, il faudra attendre le 22 septembre pour se jeter sur la bêta (à condition d'avoir précommandé le jeu). Et dès le 23, cette session de bêta sera ouverte à tous.

Quelle est la configuration nécessaire sur PC ?

Pour l'instant, Activision n'a pas encore révélé les configurations requises pour la version définitive du titre. Néanmoins, c'est en revanche le cas pour la bêta multijoueur de MW2. De fait et sauf surprise de dernière minute, les configurations demandées devraient être proches ou identiques. Les voici.

Configuration minimale :

OS : Windows 10

Processeur : Intel core i5-3570 ou AMD Ryzen 5 1600X

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 670 ou AMD Radeon RX 470

Mémoire vive (RAM) : 8 Go

Espace disque : 25 Go d'espace libre

Configuration recommandée :

OS : Windows 10/11

Processeur : Intel Core i7-4770K ou AMD Ryzen 7 1800X

Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 1060 ou AMD Radeon RX 580

Mémoire vive (RAM) : 16 G0

Espace disque : 25 Go d'espace libre

À quel prix sera vendu Call of Duty Modern Warfare 2 ?

Comme d'habitude, les joueurs auront le choix entre plusieurs éditions pour ce Call of Duty Modern Warfare 2 :

une édition standard proposée à 69,99 €

l'édition Bundle Cross-gen (incluant les version PS4/PS5 et Xbox One/SeriesX du jeu) à 79,99 €

l'édition Vault à 109,99 €

Notez que l'édition Standard sera disponible uniquement sur PC. En d'autres termes, les joueurs PS4 ou Xbox One n'auront pas d'autres choix que d'acheter l'édition Bundle Cross-gen s'ils veulent jouer à MW2 sur leur ancienne machine. Activision ne donne pas la possibilité d'acheter une version old-gen du jeu… Cette décision a évidemment fait polémique, mais il faudra faire avec (sauf si l'éditeur change de fusil d'épaule devant la grogne des joueurs).

Précommander l'édition Cross-gen permettra d'obtenir un accès anticipé de 8 jours à la campagne solo et à la bêta ouverte (les dates sont visibles ci-dessus). Concernant l'édition Vault, voici ce qu'elle propose en plus :

Pack Ghost Legacy accessible dans Modern Warfare 2019 et Warzone (12 apparences d'opérateur pour Ghost, 10 plans d'armes)

Pack d'opérateur Equipe Rouge 141 (4 opérateurs : Ghost, Soap, Farah, Price)

Coffre d'armes FJX Scinder

Passe de combat de la 1re saison

50 passages de niveaux

Une campagne solo qui s'annonce explosive

Bien évidemment, un Call of Duty digne de ce nom se doit de proposer une campagne solo haletante et explosive. Pour l'instant, les quelques extraits et bandes-annonces diffusés par Infinity Ward et Activision sont prometteuses.

De ce que l'on sait pour l'instant, la campagne comprendra “des missions en Europe, en Asie et en Amérique, et s'annonce comme une expérience incroyable à de nombreux niveaux : des sièges en mer avec des combats sous-marins, des assauts explosifs à plus de 9000 mètres au-dessus des forteresses ennemies et des missions furtives de haut niveau à la vue de tous comme dans l'obscurité”. Au total, cette campagne proposera 16 missions.

Notez qu'on retrouvera au casting des visages et noms bien connus des fans, comme le célèbre Capitaine Price évidemment, sans oublier le sergent Kyle “Gaz” Garrick, le sergent Soap MacTavish, ou encore le colonel Alejandro Vargas des forces spéciales mexicaines. L'actrice Claudia Doumit reprendrait son rôle de Farah Karim par ailleurs.

Les modes multijoueur de Modern Warfare 2

Comme annoncé par le studio, Infinity Ward compte “faire revenir les modes de jeu Multijoueur traditionnels” tout en introduisant de nouveaux. Concernant les modes de jeux classiques, on retrouvera les affrontements en 6 VS 6 sur des cartes de petite et moyenne taille comme le Match en mort en équipe, la Domination ou encore le Point stratégique.

Qu'en est-il des nouveautés ? Voici les modes de jeu inédits présentés par IW jusqu'à maintenant :

Sauvetage de prisonniers : Dans ce mode de jeu qui rappelle un certain Rainbow Six Siege, deux équipes s'affronteront lors d'une prise d'otage. La première aura pour mission de sauver ces deux civils, tandis que l'autre devra tout faire pour les en empêcher. Aucune réapparition n'est possible, néanmoins chaque joueur mis à terre pourra être remis sur pied par ses coéquipiers durant un court laps de temps (s'il n'est pas achevé avant par l'équipe adverse)

: Dans ce mode de jeu qui rappelle un certain Rainbow Six Siege, deux équipes s'affronteront lors d'une prise d'otage. La première aura pour mission de sauver ces deux civils, tandis que l'autre devra tout faire pour les en empêcher. Aucune réapparition n'est possible, néanmoins chaque joueur mis à terre pourra être remis sur pied par ses coéquipiers durant un court laps de temps (s'il n'est pas achevé avant par l'équipe adverse) Knockout : ce mode se présente comme un mode Escarmouche revisité en 6 VS 6. Les joueurs devront se battre pour sécuriser un paquet. Ici encore, pas de réapparition possible, mais toujours la possibilité de réanimer les coéquipiers tombés au combat

: ce mode se présente comme un mode Escarmouche revisité en 6 VS 6. Les joueurs devront se battre pour sécuriser un paquet. Ici encore, pas de réapparition possible, mais toujours la possibilité de réanimer les coéquipiers tombés au combat La nouvelle sélection à la 3e personne : il s'agit de l'une des grosses nouveautés de cet opus. En effet, il sera possible de jouer en Match à mort par équipe, en Point stratégique et à d'autres modes de jeu en vue à la 3e personne. Notez toutefois qu'il y a une petite subtilité puisque le jeu passe en vue FPS dès que vous visez avec votre arme

: il s'agit de l'une des grosses nouveautés de cet opus. En effet, il sera possible de jouer en Match à mort par équipe, en Point stratégique et à d'autres modes de jeu en vue à la 3e personne. Notez toutefois qu'il y a une petite subtilité puisque le jeu passe en vue FPS dès que vous visez avec votre arme Invasion : ce mode de jeu mixe la Guerre Terrestre (des affrontements d'envergure en 32 vs 32 sur de grandes cartes) avec le Match à mort par équipe. Le principe est simple : obtenir le plus de points possible en éliminant les joueurs adverses, mais aussi les IA. En effet, des bots sont également de la partie. Dans ce mode, les joueurs pourront accéder à différents véhicules pour se déplacer et ravager les rangs ennemis.

Le mode mystère “DMZ”

Il faut également aborder le mode DMZ, un tout nouveau mode de jeu qui a fait l'objet de nombreuses fuites et rumeurs. En effet, Infinity Ward n'a pas encore présenté officiellement ce mode jeu, mais nous connaissons quelques détails à son sujet.

Visiblement, il s'agirait d'un mode de jeu tactique où les joueurs, répartis en escouades, seront largués sur une carte gigantesque. Chaque escouade aura une mission précise à accomplir avant de s'exfiltrer aux différents points d'extraction présents sur la map. Néanmoins, la tâche s'avèrera compliquée puisque les joueurs devront également affronter les autres escouades ainsi que des forces d'occupation gérées par l'IA.

On peut difficilement ne pas y voir un copier-coller du mode Hazard Zone de Battlefield 2042, qui propose ni plus ni moins la même expérience. D'après une récente fuite, le mode DMZ proposerait une trentaine de missions différentes comme extraire X quantités d'armes ennemies, ramener X quantité d'argent, tuer un boss et ramener son étui d'armes, éliminer X soldats avec un bouclier antiémeute, etc.

Les nouveautés de gameplay

Bien entendu, ce Modern Warfare 2 cuvée 2022 proposera quelques modifications bien senties (ou non) des mécaniques de gameplay et des options de personnalisation à disposition des joueurs. On sait par exemple que la personnalisation d'armes va atteindre un nouveau palier grâce à un mode entièrement remanié.

GunSmith 2.0

En effet, le fameux atelier GunSmith inauguré sur le reboot de Modern Warfare de 2019 revient dans une toute nouvelle formule sur ce MW2. Tout d'abord, l'interface fait peau neuve pour donner l'impression aux joueurs d'être dans une véritable armurerie. Chaque arme est confortablement installée dans un coffre composé de mousse de protection.

Hormis ce petit détail visuel sympathique, les joueurs pourront toujours attribuer jusqu'à 5 accessoires différents sur leur pétoire favorite parmi une vaste sélection de :

Canons

Optiques

Poignées avant et arrière

Crosses

Chargeurs

Lasers

Bouches

Types de munitions (perforantes, déchirantes, etc.)

Du classique. Néanmoins, la véritable nouveauté réside dans la possibilité de changer la boîte de culasse de votre arme. En d'autres termes, les joueurs pourront faire en sorte de transformer leur fusil d'assaut M4 en une mitrailleuse légère, en un pistolet mitrailleur ou un DMR. “Comme dans les jeux précédents, le fait d'augmenter le niveau d'une arme permet de débloquer des accessoires. Dans Modern Warfare 2, ces déblocages incluent les boites de culasse. Le fait de changer de boite de culasse d'une arme modifie complètement sa nature ; elle est considérée comme une nouvelle arme lors de la création d'un loadout”, explique Infinity Ward.

Attention toutefois, vous pourrez uniquement appliquer les boites de culasse des armes qui appartiennent à la même famille. Pas question d'apposer la boite de culasse d'un AK-47 sur une M4 par exemple. Le but avec le GunSmith 2.0 est d'offrir plus de versatilité aux joueurs.

La polémique autour de la nouvelle mini-map

Il y a toutefois un changement qui est loin, très loin de faire l'unanimité auprès des joueurs. En effet, les bêta-testeurs ont pu s'apercevoir d'une modification majeure au niveau de la mini-map. Jusqu'alors et sur tous les Call of Duty, les joueurs qui sprintaient ou qui utilisaient leurs armes (sans silencieux) apparaissaient sous la forme d'un point rouge sur la carte.

Or, Infinity Ward a décidé de briser cette règle que l'on pensait immuable. En effet, la localisation des joueurs adverses s'affiche désormais sur la mini-map uniquement lorsqu'un drone est déclenché. Le studio justifie ce choix par sa volonté d'amener les joueurs à se diriger davantage en fonction des informations auditives et visuelles (bruits d'impacts et de pas, icône de la mort d'un coéquipier, etc.) plutôt que de regarder constamment le radar.

Warzone 2.0 : le Battle Royale fait peau neuve

La sortie de Call of Duty Modern Warfare 2 marquera également le lancement de Warzone 2.0, une toute nouvelle version du célèbre mode Battle Royale d'Activision. Si MW2 est attendu pour le 28 octobre 2022, il faudra patienter un peu pour s'essayer à Warzone 2.0, qui débarquera sur consoles et PC le 16 novembre 2022.

Comme son prédécesseur, Warzone 2.0 sera free-to-play, soit totalement gratuit. Vous n'aurez pas besoin de MW2 pour y jouer. Néanmoins et si vous achetez MW2, vous bénéficierez de certains bonus dans Warzone 2.0 comme des armes et des skins.

Qui dit refonte dit forcément nouvelle map. En effet, les joueurs pourront s'affronter sur une carte inédite baptisée Al Malzrah. Située en Asie occidentale, cette zone offre différents biomes comme des oasis, des raffineries abandonnées, des quartiers résidentiels sans oublier des gratte-ciels ultra modernes.

Cette map étant bien plus vaste que les précédentes, les développeurs ont décidé d'intégrer une modification de taille concernant la réduction de la zone de jeu avec le fameux gaz mortel. Désormais, il n'y aura pas une seule zone finale, mais trois petites qui se rejoindront ensuite pour inciter les derniers survivants à s'affronter.

Autre changement de taille, le Goulag ne proposera plus de 1 VS 1, mais des duels en 2 VS 2. Les joueurs de différentes équipes devront donc coopérer temporairement pour espérer pouvoir rejoindre leurs coéquipiers toujours sur le terrain.