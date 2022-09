Call of Duty : les jeux vont débarquer sur le Xbox Game Pass, c’est confirmé

Alors que le rachat d'Activision Blizzard par Microsoft doit être entériné au plus tard en juin 2023, des questions subsistent toujours concernant les licences phares de l'éditeur, comme Diablo, Overwatch ou encore Call of Duty. Et justement, le patron de Xbox Phil Spencer vient d'apporter des précision sur la célèbre saga de jeux de tir.

Avec le rachat record d'Activision Blizzard par Microsoft pour un montant colossal de 60 milliards d'euros, la question du devenir des licences phares de l'éditeur américain comme Call of Duty ou Diablo s'est fatalement posée. Pour l'instant, certains jeux ont d'ores et déjà débarqué sur le Xbox Game Pass, comme certains titres de la série Wolfenstein, Quake ou Fallout.

Pour l'instant, l'opération de rachat est toujours examinée attentivement par de nombreuses autorités de contrôle de la concurrence. On sait par exemple que les autorités britanniques ont annoncé vouloir élargir leur enquête sur le sujet. Aux yeux des institutions anglaises, certaines licences d'Activision comme Call of Duty notamment sont “importantes et capables de faire une différence matérielle dans le succès des plateformes de jeu des rivaux”.

En d'autres termes, la CMA redoute que Xbox utilise la propriété de la franchise “pour nuire à la compétitivité de ses rivaux”, Playstation en tête évidemment (partenaire historique de la saga), en proposant les futurs titres COD en Day One sur le Xbox Game Pass.

Call of Duty, Diablo et Overwatch finiront bien sur le Game Pass

Et justement, le patron de Xbox Phil Spencer vient de faire une déclaration à propos du devenir des jeux Call of Duty, mais aussi Overwatch et Diablo. “Nous avons l'intention de rendre la bibliothèque de jeux très appréciée d'Activision Blizzard – y compris Overwatch, Diablo et Call of Duty – disponible dans le Game Pass et de développer ces communautés de joueurs. En offrant encore plus de valeur aux joueurs, nous espérons continuer à développeur le Game Pass, en étendant son attrait aux téléphones mobiles et à tout appareil connecté”, écrit le leader de Xbox.

En parallèle, Phil Spencer rappelle que Xbox s'est engagé à “lancer la même version de Call of Duty disponible sur Playstation” à la date de sortie prévue sur toutes les plateformes. En d'autres termes, les jeux COD ne sortiront pas sur le Game Pass en avance, ou en tout cas avant leur arrivée sur les consoles Playstation. “Nous continuerons à permettre aux gens de jouer les uns avec les autres sur toutes les plateformes et tous les appareils”, assure-t-il. Pas certain que ces déclarations rassurent la CMA et les autres autorités de contrôle de la concurrence.