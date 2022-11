Call of Duty Warzone 2.0 : le nouveau Battle Royale va encore peser une tonne

Call of Duty Warzone 2.0, la nouvelle version du célèbre Battle Royale d'Activision, doit débarquer sur consoles et PC ce 16 novembre 2022. A quelques jours seulement du lancement, nous venons d'apprendre la quantité de mémoire nécessaire pour installer la bête. Et encore une fois, il faudra prévoir de la place…

Ce jeudi 10 novembre, Activision en a enfin dit plus sur Warzone 2.0, le tout nouveau Battle Royale de Call of Duty Modern Warfare 2. On sait par exemple que les joueurs pourront s'affronter au sein de la cité d'Al-Mazrah, la toute première carte de Warzone 2.0. Certains endroits de cette immense zone sont déjà connus des joueurs, puisque certaines cartes du multijoueur comme Al Bagra Fortress, Embassy ou encore Taraq et Sa'id en font partie.

Activision en dit plus sur Warzone 2.0

Ce Warzone 2.0 inclura un changement de taille : la présence de combattants gérés par l'IA. Les joueurs pourront croiser ces bots à deux endroits précis sur la carte : les Strongholds et les Black Sites. Au sein des Strongholds, les joueurs devront se défaire des IA tout en localisant et désarmant une bombe dans la limite de temps imposée.

Quant aux Black Sites, le danger sera encore plus grand. Mais en guise de récompense, les joueurs pourront obtenir un plan d'arme permanent ainsi que des objets à utiliser lors de leur partie comme un drone ou un bombardement par exemple. On sait également que le rétrécissement de la zone va être modifié également. Dans les modes Battle Royale, il pourra y avoir jusqu'à trois cercles, qui finiront par converger les uns vers les autres pour former la zone d'affrontement final.

A lire également : Microsoft promet que Call of Duty restera sur PlayStation

Warzone 2.0 ne sera pas un poids plume

Si Activision s'est donc penché sur le gameplay, une question restait tout de même sans réponse : combien d'espace de stockage faudra-t-il prévoir sur son PC ou sa console ? Nous avons eu cette information cruciale grâce à la page dédiée à Warzone 2.0 sur le Microsoft Store.

Préparez-vous à faire de la place sur le SSD de votre Xbox Series X/Series S puisqu'il faudra au moins 115,62 Go disponibles pour installer le Battle Royale. Pour l'instant, nous ne connaissons pas encore les exigences sur PC, Xbox One, PS4 et PS5. Mais il y a de fortes chances pour qu'il s'agisse d'un poids similaire. Avec un Call of Duty Modern Warfare 2 qui dépasse déjà les 120 Go (avec le Solo, la coopération et le multijoueur installé), l'expérience totale (COD MW2 et Warzone 2.0) dépassera donc les 235 Go…