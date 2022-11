Control 2 : la suite du jeu mythique est confirmée pour PlayStation, Xbox Series et PC

Remedy a confirmé que le “jeu de Control à plus gros budget”, anciennement connu sous le nom de Codename Heron, est bien Control 2. Le développeur a signé un accord de co-développement et de co-édition avec 505 Games, partageant la nouvelle au travers d’un concept art.

Hier, Remedy a publié un tout nouveau billet de blog pour annoncer que le développement de Control 2 était en cours. C'est la première fois que le développeur nomme Control 2 en tant que tel, toutes les références précédentes au projet l'ayant simplement appelé « suite de Control ».

Le deuxième volet de la série, précédemment connu sous le nom de Codename Heron, sera une suite complète du jeu original, construite sur le moteur Northlight de Remedy, comme l'a confirmé le site officiel de Remedy. Il sera lancé sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S à une date qui reste à confirmer, mais qui ne sera probablement pas annoncée de sitôt, le jeu étant encore au stade de la conception.

Control aura bien le droit à une suite

Le jeu de tir à la troisième personne occupe le même univers effrayant qu'Alan Wake de Remedy Entertainment, dont la suite, Alan Wake 2, sortira bientôt en 2023. L'intrigue de Control 2 pourrait voir le protagoniste, qui sera très probablement Jesse Faden (Courtney Hope), assumer ses responsabilités en tant que directeur du FTC. Il pourrait y avoir de multiples références à des titres plus anciens développés par le studio, comme Alan Wake, Quantum Break et même Max Payne.

Remedy a également annoncé qu'elle avait signé un accord de codéveloppement et de coédition avec 505 Games pour la suite et que Control 2 disposait d'un budget de développement initial de 50 millions d'euros.

Dans un autre billet de blog, Mikael Kasurinen, directeur de jeu de la franchise Control, a déclaré « Avec Control, nous nous sommes lancés dans l'inconnu. Nous voulions créer quelque chose de nouveau. Quelque chose de différent et d'inattendu. Un monde à nul autre pareil. Merci à vous, le public, d'avoir fait de Control un tel succès pour nous ». Il ajoute « Avec Control 2, nous allons faire un nouveau saut dans l'inconnu. Ce sera un voyage inattendu. Cela prendra un certain temps, mais pour dire les choses gentiment, c'est le projet le plus excitant sur lequel je n’ai jamais travaillé. Nous n'en sommes qu'au début, mais l'attente en vaut la peine ». On ne devrait donc pas avoir de nouvelles du jeu avant un bon moment.