Call of Duty Modern Warfare 2 : banni, un joueur se rend chez Activision pour contester la décision

Un joueur de Call of Duty : Modern Warfare II mécontent d'avoir été banni deux fois a décidé de se rendre à l'improviste dans un studio d'Activision à Austin, au Texas, pour contester la suspension de son compte.

Cette semaine, un joueur trop frustré à la suite de la suspension de son compte sur Call of Duty Modern Warfare 2 est peut-être allé trop loin. Ce dernier s'est rendu au studio d'Activision situé à Austin, au Texas, dans l'espoir de parler de son problème à un vrai membre du personnel. On sait qu'Activision a fait beaucoup d'efforts ces derniers mois pour bannir les tricheurs, mais plus récemment, certaines suspensions sur Modern Warfare 2 semblent effectivement injustifiées.

Dans un message maintenant supprimé sur reddit, le joueur raconte les moindres détails de son aventure. Le fan du jeu de tir à la première personne déclare avoir été arrêté par un agent de sécurité après avoir pénétré dans le parking des bureaux de la société à Austin le lundi 31 octobre. Le fan dit avoir demandé « poliment » à pouvoir entrer dans le bureau pour se plaindre de la suspension « injustifiée » de son compte sur Modern Warfare 2, après avoir dépensé 140 dollars pour une version spéciale du jeu.

Le fan n’a pas pu entrer dans les locaux d’Activision

Heureusement, le fan s'est vu refuser l'entrée, et les gardes lui ont conseillé d'attendre que le service clientèle résolve le problème. Ces derniers auraient vraisemblablement transmis le message, selon le post, mais il n’y a pas eu de contact direct entre le joueur et les employés d’Activision. « Le fait que je ne puisse pas parler à quelqu'un d'Activision Blizzard est très frustrant alors que je veux simplement profiter de ce jeu pour lequel j'ai dépensé 140 dollars », conclut le joueur.

Si l’on peut comprendre qu’un bannissement vraisemblablement injustifié puisse être très frustrant, surtout après avoir dépensé autant d’argent dans le jeu, se présenter dans les bureaux du développeur n'est vraiment pas la meilleure façon de résoudre un problème. En effet, avec d’autres individus plus menaçants, cette situation aurait peut-être pu très mal tourner pour les développeurs du studio.