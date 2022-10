Call of Duty Modern Warfare 2 : voici les configurations requises sur PC

Alors que le lancement de Call of Duty Modern Warfare 2 approche à grands pas, Activision vient enfin de dévoiler les configurations requises pour jouer au titre sur PC. On fait le point.

Comme vous le savez peut-être, les joueurs pourront bientôt s'affronter dans la joie et l'allégresse sur Call of Duty Modern Warfare 2. En effet, le titre est attendu ce 28 octobre 2022 sur Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 et PS5 et PC.

D'ailleurs et pour ceux qui ont précommandé le jeu, ils pourront accéder à la campagne solo de Modern Warfare 2 dès demain 20h. Il est d'ores et déjà possible de préinstaller le mode Histoire dès ce mercredi 19 octobre 2022. Quant au jeu complet, qui comprend les différents modes multijoueur, il sera possible de le télécharger sur vos machines respectives dès le 27 octobre. Les premiers coups de feu en ligne retentiront toutefois le 28 octobre.

Or, Activision s'adresse aujourd'hui aux joueurs PC en dévoilant les configurations minimales, recommandées, compétitives et ultra 4K de Call of Duty Modern Warfare 2. Concernant la configuration minimale, elle n'est pas trop gourmande puisqu'elle nécessite seulement un processeur Intel Core I3-6100, Core I5-2500K ou un AMD Ryzen 3 1200. Côté RAM, il faudra compter sur 8 Go. Enfin concernant le GPU et la quantité d'espace de stockage à prévoir, une Nvidia GeForce GTX 1060 ou une AMD RX 470 et 72 Go suffiront.

Les différents configurations PC de Call of Duty Modern Warfare 2

Voyons ensuite les autres configurations dans le détail :

OS requis

Recommandé/Compétitive/Ultra 4K : Windows 10 64 Bit (dernière version) / Windows 11 64 Bit (dernière version)

CPU

Recommandé : Intel Core I5-6600K / Core I7-4770 / AMD Ryzen 5 1400

Compétitive : Intel Core I7-8700K / AMD Ryzen 7 1800X

Ultra 4K : Intel Core I9-9900K / AMD Ryzen 9 3900X

RAM

Recommandé : 12 Go

Compétitive : 16 Go

Ultra 4K : 16 Go

Espace de stockage

72 Go d'espace pour toutes les configurations

Cache d'assets haute résolution

Minimum : jusqu'à 32 Go

Recommandé : jusqu'à 32 Go

Compétitive : jusqu'à 32 Go

Ultra 4K : jusqu'à 64 Go

Carte graphique

Recommandé : Nvidia GeForce GTX 1060 / AMD Radeon RX 580

Compétitive : Nvidia GeForce RTX 3060 Ti / AMD Radeon RX 5700 XT

Ultra 4K : Nvidia GeForce RTX 3080 / AMD Radeon RX 6800 XT

Mémoire vidéo

Recommandé : 4 Go

Compétitive : 8 Go

Ultra 4K : 10 Go

Drivers Nvidia et AMD recommandés

Nvidia : 516.59

AMD : 22.9.1

Voilà, vous connaissez exactement les prérequis pour jouer à Modern Warfare 2 selon votre configuration. Pour rappel, Call of Duty Modern Warfare 2 imposera le système de vérification polémique avec un numéro de téléphone pour jouer au multijoueur et à Warzone 2.0.