Call of Duty Modern Warfare 2 va imposer le même système de vérification par téléphone qu’Overwatch 2

Mauvaise nouvelle pour tous les joueurs à venir de Call of Duty Modern Warfare 2. Activision prévoit de réinstaurer son système SMS Protect, qui a fait ses premiers pas pour Overwatch 2 et qui oblige les utilisateurs se créant un nouveau compte à effectuer une vérification par SMS. Problème : le service ne fonctionne pas avec les téléphones prépayés.

Outre les quelques problèmes de connexion et controverses quant à son business model, Overwatch 2 a connu un lancement mouvementé à cause d’une décision pour le moins impopulaire de Blizzard. Afin de lutter contre la toxicité dans son jeu, le studio a notamment imposé la mesure SMS Protect, qui demande aux joueurs de faire vérifier leur compte grâce à un code envoyé par SMS.

Toutefois, le service n’est visiblement pas au point puisqu’il rencontre quelques soucis avec certains téléphones, notamment ceux équipés de cartes SIM prépayées. Résultat, certains joueurs ne pouvaient tout simplement pas lancer le jeu. Face à la polémique qui a rapidement pris de l’ampleur, Blizzard a finalement décidé d’annuler cette restriction pour les joueurs possédant déjà un compte Battle.net.

Certains joueurs ne pourront pas jouer à Call of Duty Modern Warfare 2

Mais cela ne signifie pas pour autant la fin du processus. En effet, le prochain Call of Duty va également mettre en place en vérification par SMS Protect. « L’ajout d’un numéro de téléphone permettra à Blizzard Entertainment de vous envoyer des notifications lorsque des modifications importantes sont apportées à votre compte », peut-on lire sur la page d’assistance du jeu. « Tout téléphone mobile dans un pays pris en charge avec un plan de données, et qui n’est pas prépayé ou un numéro VOIP, peut être utilisé avec ce service. »

Sur le même sujet — Call of Duty Modern Warfare 2 : les tricheurs envahissent la bêta, le studio réagit

Autrement dit, les joueurs ayant rencontré des problèmes pour se créer un compte sur Overwatch 2 subiront le même traitement pour Call of Duty Modern Warfare 2 : ils ne pourront tout simplement pas jouer. Il est certain que Call of Duty a historiquement toujours eu un problème avec la toxicité de sa communauté. Mais il se pose ici la question de l’accès au jeu. Certaines personnes ayant acheté le titre ne pourront peut-être pas en profiter, à l’heure où les téléphones prépayés se font de plus en plus populaires dans certains pays.