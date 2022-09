Call of Duty Modern Warfare 2 : ce changement sur la mini-map scandalise les joueurs

Depuis ce 18 septembre 2022, les joueurs Playstation ont pu mettre la main sur la bêta multijoueur de Call of Duty Modern Warfare 2. De fait, les premières impressions sur les changements apportés au jeu commencent à se multiplier sur la toile. Et il y en a un concernant la mini-map qui est loin de faire l'unanimité.

Comme vous le savez peut-être, cette fin d'année 2022 sera riche en sorties vidéoludiques comme God of War Ragnarok, A Plague Tale : Requiem ou encore FIFA 23. Bien entendu, les joueurs pourront également s'affronter dans la joie et l'allégresse sur le nouveau Call of Duty : Modern Warfare 2.

Ce reboot de l'épisode culte sorti en 2009 sur PS3 et Xbox 360 est attendu sur PS5, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4 et PC ce 28 octobre 2022. Comme d'habitude, le studio Infinity Ward a prévu une phase de bêta multijoueur. L'occasion pour les équipes de développement de recueillir les premiers avis des joueurs sur les changements apportés, sur les bugs et sur l'expérience de jeu en général.

Modern Warfare 2 : un changement majeur sur la mini-map fait polémique

Au global, les retours sont plutôt positifs, les joueurs saluent notamment les modifications apportées au slide cancel, ce mouvement surutilisé sur Warzone et Modern Warfare 2019 qui permettait d'enchaîner les glissades avec votre personnage. Néanmoins, il y a bien un changement qui est loin de faire l'unanimité. En effet et comme l'explique Infinity Ward dans le patch note de la dernière mise à jour de la bêta :

“Actuellement, dans la bêta de MW2, nous ne montrons les points (ndlr : la localisation des joueurs sous la forme d'un point rouge) des joueurs ennemis que lorsqu'un drone est actif. La raison de ce choix est que nous ne voulons pas punir les joueurs qui tirent avec leurs armes. Nous souhaitons également que les joueurs recherchent activement l'origine d'un tir au lieu de se rendre directement à l'endroit où se trouve le point sur la mini-carte. Nous continuons à recueillir des commentaires sur la façon dont le jeu se déroule en ce qui concerne ce sujet”.

Game is already ruined lmaoo no red dots or dead silence as a perk, they learned nothing from mw19 — ❄️❄️❄️ (@TJayyOkay) September 15, 2022

Mine de rien, il s'agit d'un changement de taille dans l'histoire de la saga. Depuis des années maintenant, les joueurs pouvaient voir la position des ennemis sur la mini-carte, à condition qu'ils tirent avec une arme sans silencieux. Certaines capacités comme Sang-froid permettaient de rester invisible sur la mini-carte, qu'il y ait un drone actif ou non.

En d'autres termes, les joueurs devront désormais se fier davantage aux informations auditives et visuelles (bruits d'impacts de balles à proximité, icône de la mort d'un coéquipier, bruits de pas, etc). plutôt que de regarder constamment le radar. Pour les joueurs équipés d'un bon casque 3D et d'un ensemble surround de qualité, cela ne devrait pas poser trop de problèmes. Pour les autres en revanche…

Source : GameRant