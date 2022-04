Le prochain Call of Duty sera bien un reboot de Modern Warfare 2, c’est officiel

Il aura fallu être patient, mais c’est enfin confirmé : le prochain Call of Duty sera bel et bien un reboot de Modern Warfare 2. Infinity Ward a dévoilé le logo du jeu sur son compte Twitter. Une surprise qui n’en est pas vraiment une, l’épisode précédent ayant déjà fait l’objet d’une remise au goût du jour par le studio.

On s’y attendait, mais l’annonce fait toujours son petit effet. Hier, le compte Twitter officiel de Call of Duty a publié un court teaser, accompagné de la légende : « La nouvelle ère de Call of Duty arrive. » La vidéo se contente de présenter le logo, mais il n’en a pas fallu plus pour déchaîner les foules. Les rumeurs disaient donc vrai : le prochain opus de la sage sera bien un reboot du mythique Modern Warfare 2.

Le capitaine Price et son équipe reviendront donc sur le devant de la scène, 3 ans après le reboot du premier épisode. Selon plusieurs sources, le jeu devrait sortir en octobre 2022, bien qu’aucune information officielle n’ait été divulguée à ce sujet. Au lieu de ça, Infinity Ward s’est contenté de participer à l’annonce en dévoilant le logo du titre.

Infinity Ward est attendu au tournant avec Modern Warfare 2

La manœuvre est délicate pour le studio. Alors que l’apogée de la franchise semble s’éloigner chaque jour un peu plus, ce nouvel épisode devra à tout prix convaincre les joueurs pour éviter que la saga ne tombe dans l’oubli. Au total, ce sont environ 50 millions de joueurs qui ont quitté le navire en seulement un an. Autant d’anciens fans qu’il faudra donc reconquérir avec cette nouvelle proposition.

Toutefois, Activision semble avoir appris de ses erreurs. Pour la première fois depuis 20 ans, il n’y aura pas de nouveau Call of Duty en 2023, afin de laisser le temps aux studios de peaufiner une formule qui s’essouffle depuis plusieurs années maintenant. Enfin, autre certitude, ce nouveau jeu ne sera pas une exclusivité Xbox, malgré le rachat de l’éditeur par Microsoft. Pour le reste, il faudra attendre encore un peu pour avoir de plus amples informations.