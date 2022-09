Call of Duty Modern Warfare 2 : voici comment accéder à la bêta multijoueur

La bêta multijoueur du très attendu Call of Duty Modern Warfare 2 va débuter dès ce 16 septembre 2022 sur PS4 et PS5. Conditions d'accès, espace de stockage nécessaire, on vous explique comment jouer à la bêta du nouveau FPS d'Activision.

Cette fin d'année 2022 s'annonce chargée en sorties vidéoludiques, entre A Plague Tale : Requiem, FIFA 23, le très excitant God of War : Ragnarok ou encore The Callisto Protocol, par les créateurs de Dead Space. Bien entendu, nous aurons aussi le droit en octobre 2022 à un nouvel épisode de Call of Duty.

En effet, Infinity Ward nous proposera un reboot complet de Modern Warfare 2. Le titre est attendu le 28 octobre 2022 sur Xbox One, Xbox Series X/S, PS4 et PS5, et PC. Et dès ce 16 septembre, la bêta multijoueur de COD Modern Warfare 2 ouvrira ses portes, en tout cas sur Playstation 4 et Playstation 5, en raison du partenariat entre Sony et Activision.

Voici comment accéder à la bêta multijoueur de Call of Duty Modern Warfare 2

Pour y accéder toutefois, il faudra cocher quelques cases. Tout d'abord, vous devrez avoir précommandé le jeu sur PS4 ou PS5. Puis du 18 au 26 septembre, la bêta sera ouverte à tous les propriétaires de Playstation.

Sur Xbox One, Xbox Series X/S et PC, il faudra attendre le 22 septembre si vous avez précommandé le jeu. Pour les autres, la bêta sera accessible du 23 au 26 septembre. Concernant les joueurs Playstation qui ont acheté le jeu à l'avance, sachez qu'il est d'ores et déjà possible de prétélécharger la bêta multijoueur de COD Modern Warfare 2.

Attention néanmoins, il faudra prévoir un peu de place sur l'espace de stockage interne de votre console. Comme d'habitude malheureusement avec les titres de la saga, cet épisode ne sera pas un poids plume puisqu'il faudra entre 45 et 50 Go, rien que pour la bêta. On n'ose même pas imaginer la taille du jeu une fois que la campagne solo sera disponible. On peut tabler sur une centaine de gigas probablement.

Concernant le mode histoire justement, Activision a récemment publié un trailer explosif de la campagne solo. D'ailleurs, l'éditeur américain en a profité pour annoncer un bonus de taille pour ceux qui auront précommandé l'édition numérique du jeu. En effet, ils pourront accéder à la campagne 8 jours avant la sortie officielle du jeu, soit le 20 octobre 2022.