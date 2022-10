Call of Duty Warfare 2 : la quantité ridicule de données sur le disque scandalise les joueurs

Call of Duty Modern Warfare 2 doit débarquer ce vendredi 28 octobre 2022. Malgré tout, certains joueurs chanceux ont déjà pu mettre la main sur leur exemplaire avant l'heure. L'occasion de découvrir la quantité de données qu'abrite le disque du jeu… Et autant dire qu'elle est ridiculement faible.

Comme vous le savez probablement, les joueurs vont pouvoir poser leur mains sur Call of Duty Modern Warfare 2, le prochain opus de la série phare d'Activision, dès ce vendredi 28 octobre 2022 sur PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One et PC.

Certes, certains ont déjà pu parcourir la campagne solo grâce à l'accès anticipé offert avec les précommandes, reste que le coup d'envoi pour l'expérience complète (solo et multijoueur) est prévu ce soir à minuit donc. Comme d'habitude, des joueurs chanceux ont toutefois réussi à se procurer le jeu en version physique avant la date fixée. L'occasion pour les utilisateurs de découvrir la quantité de données qu'abrite le disque du jeu.

70 Mo sur le disque de Call of Duty MW2 et c'est tout

Et autant dire qu'elle est ridiculement faible. Comme l'ont constaté avec effarement les joueurs, la galette contient seulement… 70 Mo de données. Ce qui représente soit 0,07223 % de la capacité total d'un BluRay. Or, si vous connaissez un tantinet les jeux de la série, vous savez que les derniers Call of Duty ne sont pas réputés pour être des poids plumes. Entre les packs pour le mode Solo, le mode Multijoueur, le mode Opérations spéciales et Warzone, le poids du précédent Modern Warfare dépassait aisément les 100 Go et ce MW2 n'échappe à pas la règle.

En d'autres termes, les joueurs qui ont préféré opter pour une version physique dans l'espoir de ménager l'espace de stockage de leur console devront quand même télécharger des dizaines et des dizaines de Go de données. Sans surprise, les joueurs crient au scandale devant cette fâcheuse découverte : “Je sais que les gens disent parfois que les disques ne contiennent que les licences et que vous devez quand même télécharger le jeu entier, mais c'est la première fois que c'est réellement le cas. Même les quelques COD précédent contenaient quelques données de jeu. Enorme honte à Activision pour être tombé aussi bas et aussi honte à Sony pour leur avoir permis d'imprimer ça”, assène l'insider réputé Destruction Games sur Twitter.