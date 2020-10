À l’occasion du Black Friday, les commerçants portent un “bandeau noir”, signe qu'ils participent à l’évènement. Du côté d'Amazon, des milliers d’offres sur les produits high-tech ont marqué l’édition 2019 et cette année, l'enseigne compte encore faire plus fort.



Comment se passe le Black Friday chez Amazon ?

Les origines du black Friday

Le Black Friday est un phénomène qui a commencé aux États-Unis avant de se répandre dans le reste du monde mais un petit rappel s’impose avant d’aller plus loin. Cette journée se déroule au lendemain de Thanksgiving. Deux hypothèses sont avancées quant à l’origine de son appellation. La première suggère l’usage de l’encre noire et non de l’encre rouge des commerçants pour tenir leurs comptes le vendredi suivant la commémoration. Le changement de couleur évoque ainsi le passage du négatif au positif.

La seconde hypothèse rappelle les rues immobilisées par les embouteillages, à cause des ménages qui rentrent des fêtes du Thanksgiving. Les policiers de Philadelphie ont baptisé le vendredi de Black Friday en 1960. L’évènement apparait officiellement en 1970 avant de s’introduire en France en 2014.

Amazon, initiateur au rituel annuel du Black Friday en France

Amazon s’est introduit sur le sol français en 2000. Quelques années plus tard, l’entreprise s’est hissée au rang de boutique en ligne de référence des produits de grande consommation. Aujourd’hui, le géant du Web comporte plus de 300 millions de références.

L’e-shop d’envergure est également l’instigateur du phénomène de Black Friday en France. Il a été l'un des premier initiateur à ce rituel annuel de promotion depuis 2014. À l’époque, le vendredi noir s’était limité à une journée promotionnelle de 24 heures et contre toute attente, l’évènement s’est soldé par un succès. Face à l’engouement que suscitait le Black Friday, les concurrents n’ont eu d’autres choix que d’emprunter le même chemin.

Un calendrier de promotion bien rempli

Les grandes marques et boutiques ont donc coutume d’organiser un grand week-end de promotions vers la fin du mois de novembre. Cette année, il se tient à partir du vendredi 27 novembre pour s'achever le dimanche 29 novembre 2020.

Tout comme l'édition précédente, celle de cette année devrait se présenter de la même façon, c'est-à-dire que les premiers bons plans d'Amazon s'enclencheront une semaine avant (période baptisée “Black Friday Week”), ensuite arriveront ceux du Black Friday du 27 au 29/11 pour enfin laisser la place aux bons plans du Cyber Monday le lundi 30/11.

Les bons plans pour profiter au mieux du Black Friday avec Amazon

L’inscription au fameux programme Amazon Prime

L’Amazon Prime Day prête souvent à confusion avec le Black Friday. Pourtant, ces deux concepts divergent en tout point. Si le Black Friday est un évènement planétaire, l’Amazon Prime est un évènement exclusif d’Amazon. Celui-ci est une offre dérivée du programme Amazon Prime. Néanmoins, le programme Prime vous aide à repérer de bonnes affaires sur Amazon au cours du Black Friday. En effet pendant le “vendredi noir”, vous figurez dans la liste des privilégiés, c'est-à-dire que vous serez averti des futures ventes flash 30 minutes avant le grand public.

L’intégration à Amazon Prime coute 5.99 euros par mois (ou 49 euros par an) mais sachez qu'il est possible de profiter d'un essai gratuit à Amazon Prime pendant 30 jours. L'abonnement permet de bénéficier de nombreux avantages tels que :

L'accès à Prime Original comportant des séries exclusives

L'accès à Prime Vidéo incluant des films et des émissions populaires

L'accès à Prime Music renfermant plus de deux millions de titres de musiques

L'accès à Prime Reading contenant des ebooks

L'accès à Amazon Photos impliquant une banque d’images riches

La livraison en 1 jour ouvré illimitée sur des millions d’articles éligibles sans minimum d'achat (disponible en France métropolitaine (hors Corse) et en Belgique)

Les bons plans avant le Black Friday Amazon 2020

Bien qu'il se tient le vendredi 27 novembre 2020, Amazon est du genre à prendre les devants. En effet, l'enseigne propose un “black friday avant l'heure” du 26 octobre au 19 novembre 2020. Pendant ces 3 semaines, le numéro 1 du ecommerce propose des offres diverses et variées chaque jour, exemples :