Gmail : dites adieu à votre adresse e-mail d’un autre temps, Google va enfin vous permettre de la modifier sans perdre vos données

Vous avez probablement déjà voulu changer d’adresse e-mail. Et si Google le permet lorsqu’il s’agit d’une adresse tierce, modifier une adresse en @gmail.com était généralement impossible. Il se pourrait cependant que ce temps soit bientôt révolu.

Il existe un tas de raisons pour lesquelles l’on pourrait vouloir changer d’adresse e-mail : pas assez professionnelle, trop facilement trouvable, pas assez différenciante vis-à-vis de nos éventuels homonymes… Jusqu’à présent, s’il s’agit d’une adresse se terminant par @gmail.com, Google n’offre « généralement » pas la possibilité de la modifier.

Résultat ? Si l’on désire vraiment en changer, il faut créer un autre compte, ce qui implique d’avoir un nouveau mot de passe et de se passer de tout son historique – qui reste accessible, mais via le compte initial. Vous en conviendrez, ce n’est pas l’idéal. Mais cette situation pourrait bien évoluer.

Google va bientôt vous permettre de modifier votre adresse Gmail

C’est en tout cas ce que suggère une page d’assistance Google. Sur celle-ci, la firme de Mountain View décrit avec précision une nouvelle procédure : la possibilité de « modifier l’adresse e-mail de votre compte Google se terminant par gmail.com pour une nouvelle adresse e-mail se terminant également par gmail.com ». Cette nouveauté serait « en cours de déploiement progressif » et, pour le moment, cette modification n’apparaît que dans la version en hindi de la page d’assistance, qui a été partagée dans le groupe Telegram « Google Pixel Hub » et relayée par nos confrères de 9to5Google.

Voici ce que l’on y apprend : en modifiant l’adresse @gmail.com associée à son compte Google (via la section « Mon compte »), un utilisateur continuera de recevoir les messages de son adresse e-mail d’origine dans la même boîte de réception que la nouvelle, et il pourra s’en servir pour se connecter. Grosso modo, l’ancienne adresse sera définie comme un alias – c’est-à-dire une adresse alternative liée à la même boîte de réception – et pourra toujours être utilisée pour envoyer des e-mails. Surtout, elle restera la propriété de l’internaute.

L’utilisateur pourra se connecter aux différents services Google, notamment Gmail, YouTube, Maps, ou Drive, avec l’une ou l’autre. Les données enregistrées (photos, messages, e-mails) ne seront pas affectées. Notons néanmoins que, après ce changement, l’adresse d’origine « ne sera pas immédiatement mise à jour dans les anciens éléments », tels que les événements Google Agenda créés en amont. De plus, l’utilisateur ne pourra ni modifier ni supprimer son adresse e-mail pendant les 12 mois suivant la modification et chaque compte ne pourra changer d’adresse @gmail.com que trois fois.