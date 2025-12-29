Windows 11 : l’Explorateur de fichiers devient plus rapide et moins gourmand en RAM grâce à cette mise à jour bienvenue

Microsoft poursuit l’amélioration de l’Explorateur de fichiers en s’attaquant cette fois-ci à un enjeu désormais crucial : la consommation de RAM. Grâce à un ajustement discret mais bienvenu, le processus de recherche devient plus rapide et moins gourmand en mémoire vive.

C’est un fait : la situation autour de la mémoire vive est extrêmement tendue. La pénurie à venir n’aura pas seulement pour effet une flambée des prix – déjà évoquée dans nos colonnes. Pour les smartphones, une autre tendance serait en train de se dessiner : des concessions sur la fiche technique sont à attendre pour amortir la hausse des coûts, à commencer par une baisse de volume de RAM.

Pour les géants de la tech, travailler à la réduction de la consommation de RAM par les équipements représente donc aujourd’hui un enjeu crucial. Il semble que Microsoft soit enclin à apporter sa pierre à l’édifice, même si celle-ci est mineure. Dans un article de blog, la firme de Redmond a annoncé des améliorations de l’Explorateur de fichiers de Windows 11 pour réduire l’utilisation de la mémoire vive.

Lire aussi – Windows 11 : attention à ce bug éblouissant du nouveau mode sombre de l’Explorateur de fichiers, Microsoft prépare un correctif

L’Explorateur de fichiers de Windows 11 réduit sa consommation de RAM pour la recherche

Pour ce faire, Microsoft joue sur une optimisation de la recherche dans l’Explorateur de fichiers. Ce dernier ne dispose pas de son propre index de recherche : il s’appuie sur celui de Windows, qui analyse et indexe parfois les mêmes chemins.

Avec les améliorations apportées par la firme de Redmond, l’index va désormais ignorer ces opérations en double. Puisqu’il y aura moins d’entrées/sorties disque et de tâches d’indexation en arrière-plan, cela aura plusieurs effets salvateurs pour le système : une baisse de l’utilisation du processeur, une réduction de la consommation de RAM et une meilleure réactivité globale de l’Explorateur de fichiers.

Selon nos confrères de Windows Latest, ce n’est pas la seule nouveauté actuellement développée par Microsoft pour l’Explorateur de fichiers : la firme de Redmond travaillerait également sur un ajustement du menu contextuel. Régulièrement critiqué pour son encombrement, l’entreprise pourrait regrouper les options les moins utilisées dans un sous-menu.

Pour le moment, ces améliorations introduites par la version Windows 11 Build 26220.7523 (Dev et Bêta) sont réservées aux utilisateurs membres du programme Windows Insider. Lorsque la phase de test sera terminée, cette nouveauté devrait être ajoutée aux versions stables du système d’exploitation – probablement entre la fin du mois de janvier et le mois de février.