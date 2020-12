Black Friday : le top des offres sur les TV 4K LED, OLED et QLED

Le Black Friday tombe à pic pour les personnes souhaitant s’équiper d’un nouveau téléviseur. Ainsi, les magasins participant à l’évènement proposent un grand nombre de modèles, de l »entrée de gamme au très haut de gamme à prix cassé. Afin de vous aider à faire votre choix parmi les promotions, nous avons sélectionné les meilleures offres Black Friday portant sur les TV LED, OLED et QLED.

Le top des offres Black Friday sur les TV 4K

Nous vous invitons à découvrir les meilleures offres Black Friday TV encore d’actualité ce dimanche ! Vous pouvez également jeter un oeil sur les autres offres classées par catégories de produits telles que celles sur les écouteurs et casques audio, la Nintendo Switch, les smartphones 4G et 5G les forfaits mobiles, les jeux et accessoires PS4, les montres et bracelets connectés, les enceintes connectées , mais aussi sur les enceintes son Bluetooth ! Vous trouverez peut-être le cadeau idéal à offrir pour Noël.

TV LED 4K Continental Edison 55″ à 269,99 €

On commence notre sélection avec un téléviseur LED Continental Edison d’une diagonale de 55 pouces proposé à 269,99 € au lieu de 324,99 € pour le Black Friday Cdiscount. Pour ce prix, ne vous attendez pas à ce qu’elle soit connectée. Elle offre cependant 3 ports HDMI et 2 ports USB. D’une définition 4K, elle embarque également un Tuner TV numérique : DVB-C, DVB-T, DVB-T2. L’achat d’une box TV ou bien encore un Google ChromeCast est recommandé si vous souhaitez accéder au différents services de streaming vidéo et autres applications.

TV Xiaomi Mi TV 4S à partir de 299,99 €

Profitez du catalogue de Netflix sur la TV 4K Xiaomi Mi TV 4S 65″ proposée actuellement à 499,99 € au lieu de 699,99 € du dans le cadre du Black Friday Fnac Darty. Pour ce prix contenu, vous avez une TV qui propose une résolution 4K (3 840 x 2 160 pixels), une compatibilité avec le HDR et HDR 10, et un taux de rafraîchissement à 60 Hz. La version 43 pouces (108 cm) fait également l’objet d’une réduction de 100 € : elle est à 299,99 € au lieu de 399,99 €.

Cette TV est également « Smart » puisqu’elle tourne sous le système Android TV dans sa version 9.0. On retrouve aussi les technologies sans fil Wi-Fi double bande, le Bluetooth 5.0. La partie connectique n’est pas en reste avec : 3 ports HDMI (HDMI 2.0, dont 1 port ARC) et 2 ports USB (2.0), 1 prise casque, 1 sortie audio numérique (optique) ainsi qu’un lecteur de stockage d’une capacité de 8 Go, un port Ethernet (RJ45) et un logement Common Interface Plus (CI+).

Coté audio, la TV est équipée d’une configuration de haut-parleurs double 10W et prend en charge DTS-HD et Dolby Audio, vous offrant une expérience sonore vraiment immersive. Sa télécommande intègre un microphone permettant d’utiliser l’assistant vocal de Google pour un contrôle vocal à distance.

TV UHD 4K Hisense H65B7100 à 479 €

Electro Dépôt propose une belle affaire sur l’achat d’une télévision connectée de 65 pouces. Le modèle en question concerne la TV UHD 4K Hisense H65B7100 qui est en vente au prix de 479 euros (frais de port inclus avec le retrait gratuit en magasin-dépôt).

Coté caractéristiques techniques, le téléviseur embarque les technologies 4K et HDR. Grâce à l’intégration de la fonctionnalité Smart TV, l’utilisateur aura la possibilité de retrouver ses applications de streaming préférées comme Netflix, Youtube ou encore Prime Video. Pour l’audio, l’appareil est doté de deux haut-parleurs qui disposent d’une restitution sonore de 10 watts chacun.

À propos de la connectique, on retrouve 3 ports HDMI, 2 ports USB, 1 sortie audio optique, 1 entrée audio, 1 prise casque, 2 prises antenne, 1 entrée composite et 1 port Ethernet RJ45. Enfin, le téléviseur de la marque chinoise est équipé du système d’exploitation Vidaa U 3.0 et est compatible avec l’assistant Alexa.

TV LED Philips 50PUS8545 THE ONE à partir de 599,99 €

Si vous souhaitez acquérir un modèle Ambilight de Philips, la PUS8545 est à prix cassé pour le Black Friday Fnac Darty. Le modèle 50 pouces (126 cm) passe à 599,99 € et le modèle 58 pouces (146 cm) à 799,99 €. Ce téléviseur dispose de 4 ports HDMI (HDMI 2.0 avec port ARC) et 2 ports USB (2.0) en plus d’un port Ethernet. Les options sans fil incluent le Wi-Fi double bande, ainsi que Bluetooth 4.2 pour la connexion sans fil aux haut-parleurs, aux écouteurs ou à d’autres appareils, tels que les contrôleurs de jeu, les souris et les claviers Smart TV.

Compatible Dolby Vision et Dolby Atmos, il tourne sous Android TV et propose interface claire et intuitive vous permet de profiter de vos contenus préférés. Enfin, grâce à la fonction Philips Ambilight, les films et les jeux sont plus immersifs, la musique bénéficie d’un véritable son et lumière, et l’écran semble plus grand. Les LED intelligentes autour du téléviseur projettent les couleurs de l’écran sur les murs et dans la pièce en temps réel. Vous obtenez un éclairage d’ambiance parfaitement adapté. Une raison de plus d’adorer votre téléviseur.

TV LED LG 55NANO86 2020 à 699,99 €

Belle offre pour la TV LG 55NANO86 qui passe à 699,99 € au lieu de 899,99 € pendant le Black Friday Darty, soit une réduction de 200 euros. Ce dernier embarque la technologie LED Edge Local Dimming qui consiste à éclairer l’image par des LED réparties sur les bordures de l’écran ; ce qui permet d’obtenir des téléviseurs plus fins, tout en ayant une qualité d’image optimale.

Les connectiques se composent de 4 prises HDMI, 3 ports USB (2.0 et 3.0), 2 prises d’antenne (RF et SAT), 1 port Ethernet, sortie audio numérique optique, prise casque, vous permettant des connexions aisées de vos différents appareils : console de jeu, home cinéma, lecteur Blu-Ray, périphérique de stockage et clés USB.

TV QLED Samsung QE55Q60T 2020 à 764 €

36% de réduction sur la TV QLED Samsung QE55Q60T 2020qui passe à 764 € au lieu de 1190 € dans le cadre du Black Friday Boulanger. Cette TV QLED offre des couleurs toujours plus précises, réalistes et éclatantes pour profiter d’un TV UHD 4K aux images époustouflantes. Féru de sport, de jeux vidéo ou bien de films et séries.

Accédez en toute liberté à vos programmes préférés en 4K UHD sur RMC Sport, myCanal, Netflix, Disney+, Prime Video ou encore Spotify. De plus, les appareils iOS peuvent se connecter directement sur les Smart TV Samsung en Airplay 2 sans avoir besoin de détenir l’Apple TV. Elle existe aussi dans les tailles 43, 50, 58,75 et 85 pouces.

TV OLED 4K LG OLED55BX6 à 1299 €

Cette TV OLED 4K LG OLED55BX6 passe à 1299 € au lieu de 1490 € dans le cadre du Black Friday Fnac. Comme son nom l’indique, elle est équipée d’un écran OLED de 55″, une diagonale confortable pour tout usage. Elle est compatible 4K HDR et profite de la technologie ThinQ qui fait la part belle à l’intelligence artificielle pour une expérience interactive naturelle via des commandes vocales.

Au coeur de cette Smart TV, on retrouve le processeur Alpha7 Gen3 de LG, le cerveau du téléviseur qui lui offre des couleurs vives et uniques pour vos divertissements multimédias, mais aussi pour le gaming. La LG OLED55 BX6 est une TV compatible G-Sync, FreeSync et VRR, des technologies qui réduisent au maximum les latences. À cela s’ajoute son taux de rafraichissement de 100 Hz pour une expérience gaming fluide. Bien sûr, la TV est animée par le système WebOS, avec Alexa et Google Assistant intégrés. Elle est par ailleurs compatible Dolby Atmos et Dolby Vision.

TV OLED 4K LG OLED55CX6 (139 cm) à 1399 €

Sans doute l’un des meilleurs téléviseurs OLED du marché, le LG OLED55CX6 propose une diagonale de 139 cm avec un design superbe. Très fluide dans la navigation des menus et applications grâce à son processeur A9 troisième génération, il tourne sous l’interface épurée LG WebOS 4.5. Le Dolby Atmos et Dolby Vision sont également de la partie.

Pour la connectivité sans fil, on retrouve le Wifi, DLNA, Miracast. Vous pourrez facilement y connecter vos autres périphériques tels qu’une console de jeu, un home cinéma, un lecteur Blu-Ray, un périphérique de stockage et des clés USB grâce à la présence de 4 prises HDMI, 3 ports USB 2.0, 2 prises d’antenne (RF et SAT), 1 port Ethernet, sortie audio numérique optique, prise casque. Le LG OLED 55CX6 passe à 1399 € au lieu de 1699 € pendant le Black Friday Cdiscount.

TV QLED Samsung QE55Q95T à 1499 €

Habituellement proposé à 1999 €, le Samsung QE55Q95T fait l’objet d’une réduction de 500 € faisant passer son prix à 1499 € du coté des enseignes Fnac Darty pendant le Black Friday. Ce modèle propose un écran de 138 cm (55″) – 100% 4K UHD de technologie Full LED Local Dimming Gold -et embarque un processeur Quantum Processor 4K. Coté connectique on retrouve 4 ports HDMI, 2 USB avec fonction PVR, Port CI+ . Il est muni d’un boitier déporté « One connect » qui regroupe toute votre connectique pour un agencement encore plus simple de votre intérieur.

TV OLED Sony Bravia AG9 à partir de 1790 €

La TV OLED Sony Bravia AG9 est en promo pour le Black Friday Boulanger. Le modèle 55 pouces passe à 1790 € au lieu de 2490 € et le modèle 65 pouces à 2490 € au lieu de 3490 €. Ce téléviseur haut de gamme tourne sous Android TV et propose une multitude de fonctionnalités telles que : Google assistant intégrés au TV (2 micros) – Processeur X1 Ultimate – Son acoustic surface audio + – Pixel contrast booster – Votre TV devient la voix centrale de votre installation home cinéma. – Netflix calibrated mode. Il est idéal pour profiter des jeux sur les consoles PS5 et Xbox Series X.