Xiaomi déçoit avec la SU7 Ultra, Android 16 règle les problèmes de réseau des Pixel, le récap’ de la semaine

La SU7 Ultra est en difficulté, Android 16 corrige les coupures des Pixel, Phonandroid fait peau neuve, c’est le récap’ de la semaine.

Alors que la SU7 Ultra de Xiaomi traverse une mauvaise passe et voit ses ventes chuter brutalement, Android 16 apporte enfin une solution aux coupures de connexion qui touchaient de nombreux Google Pixel. Google prépare aussi de nouvelles options de personnalisation pour ses smartphones. Phonandroid change de design et lance une nouvelle rubrique et le mode Isolement de l’iPhone prouve encore son efficacité face aux tentatives d’accès du FBI.

La SU7 Ultra ne séduit plus chez Xiaomi

Xiaomi voulait faire de la SU7 Ultra sa vitrine technologique. En effet, la berline électrique affichait des performances spectaculaires et avait même décroché un record sur le Nürburgring. Malheureusement deux accidents graves ont abîmé l’image du modèle, avec des questions autour du système de conduite autonome et de la sécurité du véhicule. La marque a déployé des mises à jour mais ces dernières ne semblent pas avoir suffi à rassurer. Les ventes se sont effondrées, passant de plus de 3 000 unités au printemps à seulement quelques dizaines en fin d’année. Parallèlement, les autres voitures de Xiaomi continuent de progresser. La SU7 Ultra reste donc un échec isolé, mais il pèse lourd sur les ambitions haut de gamme du constructeur.

Lire : L’incroyable chute de la SU7 Ultra fait trembler les ambitions de Xiaomi

Les Pixel gagnent de nouvelles options de personnalisation

Google prépare deux nouveautés pour rendre les Pixel encore plus modulables. Après l’arrivée des thèmes complets lors du Pixel Drop de novembre, la marque a prévu d’enrichir l’offre avec de nouveaux packs de styles et une gestion améliorée des icônes. Les développeurs doivent désormais proposer des versions monochromes de leurs logos pour mieux s’intégrer aux thèmes du système. Google travaillerait aussi sur des icônes générées par IA pour harmoniser l’interface. Une de ces fonctions demanderait toutefois une version précise d’Android, probablement Android 17.

Lire : Google Pixel : ces 2 nouveautés boostent encore la personnalisation, mais il vous faudra cette version d’Android

Android 16 règle enfin les coupures de connexion des Pixel

Les utilisateurs de Pixel se plaignaient depuis longtemps de changements soudains entre Wi-Fi et données mobiles. Android 16 apporte enfin une réponse avec deux nouveaux réglages dédiés. Le premier permet de passer automatiquement au réseau mobile quand le Wi-Fi devient trop faible et le second choisit la connexion la plus économe pour préserver la batterie. Jusqu’ici, l’option de connectivité adaptative restait très opaque et difficile à maîtriser. Avec cette mise à jour, chacun peut désormais décider de privilégier la stabilité ou l’autonomie. Ces paramètres sont encore réservés à la version bêta, avant une arrivée attendue dans la version finale d’Android 16.

Lire : Votre Google Pixel perd la connexion sans raison ? Android 16 apporte enfin la solution

Phonandroid change de look et ouvre une nouvelle rubrique

Après plus de quinze ans d’existence, Phonandroid fait peau neuve. Le site adopte un nouveau design, une navigation repensée et un moteur de recherche plus efficace. L’évolution était attendue, alors que la ligne éditoriale s’est élargie au fil des années, bien au-delà d’Android, vers Apple, l’IA, le jeu vidéo ou encore la pop culture. La refonte s’accompagne aussi d’une catégorie inédite consacrée au bien-être, avec des actualités et des tests autour des montres et bracelets connectés. Une nouvelle étape pour un site qui a grandi et qui continue de se transformer.

Lire : Phonandroid : le site se refait une beauté et accueille une nouvelle rubrique !

Le mode Isolement de l’iPhone tient tête au FBI

Le mode Isolement d’Apple vient de prouver son efficacité. En effet, le FBI a tenté d’accéder à l’iPhone d’une journaliste américaine dans le cadre d’une enquête, sans y parvenir. Mais l’appareil était protégé par une fonction de sécurité renforcée, pensée pour limiter au maximum les possibilités d’intrusion. Même les outils spécialisés des enquêteurs n’ont pas permis d’extraire les données. Ce mode, disponible sur iPhone, iPad et Mac, bloque de nombreuses fonctions pour réduire les failles potentielles. Une protection extrême, destinée aux personnes exposées comme les journalistes ou les militants, mais qui montre qu’elle peut réellement bloquer les tentatives d’accès les plus poussées.

Lire : Le mode Isolement de l’iPhone est vraiment infranchissable, même le FBI ne parvient pas à le casser

Nos tests de la semaine

RedMagic 11 Pro : taillé pour le gaming

Le RedMagic 11 Pro mise tout sur le jeu et ça se voit. L’écran sans bordure est impressionnant, les performances sont très élevées et la recharge ultra rapide fait la différence au quotidien. Le design transparent est sublime, l’interface accompagne bien l’expérience gaming et la partie audio reste très solide. La photo progresse aussi, même sans nouveau matériel. En revanche, la chauffe reste mal maîtrisée, l’autonomie est un peu juste et l’absence d’écran LTPO est regrettable. Malgré ces défauts, le RedMagic 11 Pro s’impose comme une référence pour les joueurs et offre un rapport performance / prix inégalable.

Lire : Test RedMagic 11 Pro : “les calculs sont enfin bons, Kevin !”

Fairphone Fairbuds XL : la réparabilité avant tout

Le Fairbuds XL 2025 progresse nettement par rapport au premier modèle. Les matériaux sont plus qualitatifs, le son gagne en équilibre et le design pliable améliore la portabilité. La grande force du casque reste sa réparabilité totale, avec une batterie facile à remplacer et un fonctionnement possible en mode actif ou passif en filaire. En face, la réduction de bruit active reste très simple, la scène sonore manque de relief et les aigus sont un peu en retrait. L’application offre peu d’options, l’absence de capteur de port se fait sentir et les appels laissent passer trop de bruits ambiants.

Lire : Test Fairphone Fairbuds XL (2025) : la réparabilité absolue est-elle adaptée à un casque audio ?