Huawei lance une vague de promos inédites pour la Saint-Valentin : les prix sont en forte baisse

La Saint-Valentin fait fondre les prix chez Huawei : écouteurs, smartphones, montres connectées… la marque propose une avalanche d’offres sur son site officiel, avec des baisses de prix et des cadeaux offerts à la clé.

À quelques jours de la Saint-Valentin, les prix sont en chute libre chez Huawei. La marque propose des réductions importantes sur plusieurs produits via des codes promotionnels, notamment sur les écouteurs FreeClip 2 et le Huawei Nova 14 Pro, tous deux lancés récemment. Si vous souhaitez faire plaisir à vous-même ou à vos proches, c’est l’occasion de faire des économies sur vos cadeaux de la Saint-Valentin.

À peine lancés, les écouteurs Huawei FreeClip 2 sont déjà moins chers

Lancés le 20 janvier en France à 199,99 €, les FreeClip 2 sont déjà en promotion grâce à la Saint-Valentin. Huawei propose en effet une réduction de 20 € en ce moment avec le code promo AFC20PCP. Les écouteurs passent ainsi à 179 € exceptionnellement.

Profiter de l'offre sur les Huawei FreeClip 2

Les Huawei FreeClip 2 sont des écouteurs au design particulier, avec une forme en C qui s’accroche aux oreilles. Le bout intégrant le haut-parleur vient ainsi se poser juste à l’entrée du conduit auditif, sans s’y insérer, contrairement aux écouteurs intra-auriculaires.

L’utilisateur reste ainsi plus conscient de son environnement, ce qui est idéal pour les sportifs et les activités en extérieur, d’autant plus que la tenue dans les oreilles reste solide. Ces écouteurs sont par ailleurs certifiés IP57, ce qui signifie qu’ils résistent non seulement aux projections d’eau, mais aussi à une courte immersion.

Huawei Nova 14 Pro : une baisse de prix et des écouteurs offerts

Comme ses prédécesseurs, le Huawei Nova 14 Pro est un milieu de gamme performant. Il est pensé pour les utilisateurs exigeants qui ne souhaitent pas dépenser plus de 700 € pour un smartphone. Disponible depuis le 16 janvier 2026 en France au prix conseillé de 699 €, il est actuellement en promotion à 599 € sur le site de Huawei dans le cadre de la Saint-Valentin.

Le Huawei Nova 14 Pro fait ainsi l’objet d’une réduction de 100 € avec le code promo A100NOVA14PRO, mais ce n’est pas tout. La marque vous offre en plus ses écouteurs FreeArc d’une valeur de 120 €. Ces derniers s’ajoutent automatiquement au panier.

Profiter de l'offre sur le Huawei Nova 14 Pro

Pour en venir aux caractéristiques du smartphone, le Huawei Nova 14 Pro est équipé d’un processeur Kirin 8020 épaulé par 12 Go de RAM et un stockage de 512 Go. Il dispose également d’un écran OLED LTPO de 6,78 pouces avec une définition de 2776 x 1224 px et un taux de rafraîchissement qui varie entre 1 Hz et 120 Hz en fonction du contexte pour optimiser l’autonomie.

La partie photo est l’un des atouts de ce smartphone. Elle s’appuie sur un bloc de trois capteurs, dont un module principal Ultra Chroma de 50 MP qui restitue les couleurs de manière plus vive et plus réaliste. Ce dernier est épaulé par un capteur ultra grand-angle de 8 MP et un téléobjectif de 12 MP avec zoom optique 3x.

Pour le reste, le Nova 14 Pro embarque une batterie de 5 500 mAh compatible avec une charge rapide de 100W.

Enfin, le smartphone tourne sous EMUI 15.0 basé sur Android et non sur Harmony OS. Les services Google manquent toujours à l’appel, même s’il existe aujourd’hui des solutions efficaces pour accéder à quasiment toutes les applications, y compris YouTube et Google Maps.