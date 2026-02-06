Disney+ perd le Dolby Vision et le HDR10+, mais vous paierez toujours aussi cher

En France, Disney+ ne propose plus le Dolby Vision et le HDR10+. La plateforme est au cœur d'une guerre de brevets qui affecte directement les utilisateurs, qui ont désormais accès à une qualité d'image inférieure.

Vous avez constaté que la qualité d'image s'est dégradée sur Disney+ ? Vous n'êtes pas le seul. La plateforme de streaming vidéo ne propose plus les technologies HDR10+ et Dolby Vision, qui permettent d'optimiser le contraste et la colorimétrie de l'image en temps réel selon la scène qui est affichée à l'écran. Le problème a été confirmé dans plusieurs pays européens, dont la France. Les utilisateurs doivent donc se contenter du HDR10, moins performant car statique, mais continuent de payer leur abonnement Premium plein pot.

Mais pourquoi donc Disney+ a-t-il retiré le HDR10+ et le Dolby Vision ? Une action en justice pour contrefaçon de brevets a été intentée par l'entreprise états-unienne InterDigital devant un tribunal allemand en fin d'année 2025. InterDigital a obtenu deux injonctions, l'une pour “contrefaçon par Disney d'un brevet permettant la superposition dynamique d'un premier flux vidéo avec un second”, l'autre pour “diffusion de contenu vidéo utilisant la technologie HDR”.

Disney+ régresse vers le simple HDR10

En janvier 2026, on constatait que le HDR10+ et le Dolby Vision avaient disparu de Disney+ en Allemagne. Mais on remarque désormais que cette suppression concerne aussi d'autres pays européens, comme la France, les Pays-Bas, la Belgique, le Portugal, la Pologne et les pays nordiques.

“La prise en charge de Dolby Vision pour les contenus Disney+ est actuellement indisponible dans plusieurs pays européens en raison de difficultés techniques. Nous travaillons activement à rétablir l'accès à Dolby Vision et vous tiendrons informés dès que possible. La prise en charge de la 4K UHD et du HDR reste disponible sur les appareils compatibles”, a déclaré Disney dans un communiqué envoyé à Flatpanels.

Si l'on va sur le centre d'aide officiel de Disney+, dans la rubrique consacrée à la qualité vidéo, on se rend compte que le service a totalement effacé toute mention au Dolby Vision et au HDR10+. Il n'y est question que de HDR10 standard. Il s'agit d'une perte très importante pour la plateforme, qui va devoir se justifier auprès de ses clients. Les films 3D pour l'Apple Vision Pro sont également retirés du catalogue, car tous basés sur le Dolby Vision.