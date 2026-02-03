Votre Google Pixel perd la connexion sans raison ? Android 16 apporte enfin la solution

Les utilisateurs de Pixel en avaient assez des coupures de connexion imprévisibles. Google a enfin décidé d’agir avec Android 16. Deux nouveaux réglages vont permettre de garder le contrôle entre Wi-Fi et données mobiles.

google pixel 10 test

Les problèmes de connectivité restent fréquents sur les smartphones. Entre les réseaux Wi-Fi instables et les basculements intempestifs vers les données mobiles, les utilisateurs se retrouvent parfois sans accès à Internet, même avec un signal disponible. Android 16, en cours de déploiement sur plusieurs marques comme Google, Samsung ou OnePlus, commence à répondre à ces attentes. D’après les chiffres communiqués par la société, seulement 7,5 % des appareils fonctionnaient sous cette nouvelle version de l’OS en décembre 2025. Pourtant, cette dernière progresse plus rapidement que les précédentes et introduit déjà des fonctions très attendues.

Parmi celles-ci, une nouveauté concerne directement les utilisateurs de Pixel. Ces derniers se plaignaient depuis longtemps du manque de contrôle sur la gestion automatique des réseaux. Jusqu’ici, l’option baptisée Adaptive Connectivity se contentait d’un simple interrupteur, activé ou désactivé, sans donner de détails sur son comportement. Avec la mise à jour Android 16 QPR3 Beta 2, Google corrige enfin cette approche trop floue.

Android 16 propose deux réglages distincts pour stabiliser les connexions sur les Pixel

Android 16 introduit désormais deux nouveaux réglages distincts pour affiner la gestion de la connectivité. Selon 9to5Google, ces options sont accessibles dans le menu Paramètres > Réseau et Internet > Connectivité adaptative.

Le premier, “Basculement automatique vers le réseau mobile” (Auto-switch to mobile network), permet à l’appareil de passer automatiquement aux données mobiles lorsque le signal Wi-Fi devient trop faible.

Le second, “Optimiser le réseau pour économiser la batterie” (Optimize network for battery life), choisit la connexion la plus économe en énergie, qu’il s’agisse du Wi-Fi ou du réseau mobile. Les deux réglages sont activés par défaut, mais peuvent être ajustés séparément.

Avant cette mise à jour, l’Adaptive Connectivity restait une boîte noire pour les utilisateurs. Elle était censée prolonger l’autonomie tout en garantissant une connexion stable, mais sans qu’on sache réellement comment. Désormais, chaque utilisateur peut choisir entre prioriser la fiabilité, quitte à consommer davantage de données, ou préserver la batterie, avec un comportement plus conservateur. Pour l’instant, ces réglages ne sont disponibles que dans la version QPR3 Beta 2 d’Android 16. La sortie de la version stable est attendue pour le mois de mars.


