Pas de téléphone Starlink selon Elon Musk, mais quelque chose d’inédit serait en préparation

Les rumeurs autour d’un téléphone Starlink prennent de l’ampleur. Elon Musk les a démenties, mais il a évoqué un appareil très différent. Il prépare peut-être une nouvelle vision du mobile, centrée sur l’intelligence artificielle.

Depuis plusieurs mois, Elon Musk enchaîne les annonces autour de ses différentes entreprises. SpaceX poursuit ses essais spatiaux, Starlink continue d’étendre sa couverture internet par satellite, et xAI, sa société d’intelligence artificielle, vient tout juste d’être intégrée dans l’écosystème global du groupe. Dans ce contexte, l’idée d’un appareil personnel connecté à ces services paraît cohérente. D’autant que les rumeurs sur un éventuel “Tesla Phone” ressurgissent régulièrement.

Un récent article de Reuters affirmait que SpaceX préparait un téléphone Starlink, avec une connexion directe aux satellites et des fonctions avancées comme le suivi spatial ou l’intégration d’une IA embarquée. Mais Elon Musk a rapidement réagi sur X, niant tout développement de ce type. Il a précisé que « nous ne développons pas de téléphone ». Pourtant, il ne s’est pas contenté de démentir. Il a aussi esquissé une vision très différente de ce que pourrait être un appareil mobile dans un avenir proche.

We are not developing a phone — Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2026

Elon Musk rejette l’idée d’un smartphone Starlink mais imagine un terminal mobile dédié à l’IA

Selon Elon Musk, les téléphones tels que nous les connaissons aujourd’hui sont voués à disparaître. Dans plusieurs publications récentes, il décrit un appareil centré sur l’intelligence artificielle, sans applications ni système d’exploitation classique. Il parle d’un nœud local d’inférence, optimisé pour faire fonctionner des réseaux neuronaux puissants avec un minimum d’énergie. Le tout connecté directement via satellite.

Cette vision avait déjà été évoquée en octobre 2025 lors d’un passage dans le podcast de Joe Rogan. Elon Musk y expliquait que les téléphones allaient devenir de simples terminaux d’IA, capables de générer à la volée ce que l’utilisateur souhaite voir ou faire. Un appareil sans interface fixe, sans menu, sans OS.

Même s’il dément développer un téléphone Starlink, Elon Musk laisse entrevoir un projet plus radical. La fusion récente entre SpaceX et xAI, ainsi que les ambitions affichées autour de l’IA spatiale, confirment cette orientation. Le “Starlink Phone” n’existera peut-être jamais sous cette forme, mais un appareil bien plus ambitieux pourrait déjà être en préparation.